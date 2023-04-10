https://sputniknews.com.tr/20230410/yunanistan-israilden-400-milyon-dolarlik-spike-tanksavar-fuzesi-satin-aldi-1069486659.html

Yunanistan, İsrail'den 400 milyon dolarlık Spike tanksavar füzesi satın aldı

Yunanistan, İsrail'den 400 milyon dolarlık Spike tanksavar füzesi satın aldı

İsrail, Spike tanksavar füzeleri satmak için Yunanistan'la yaklaşık 400 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T21:41+0300

2023-04-10T21:41+0300

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dünya

israil

rafael

yunanistan

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tanksavar füze

savunma

hava savunma sistemi

nato

ab

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İsrail Savunma Bakanlığı, anlaşma kapsamında İsrail'in Yunanistan'a deniz, hava ve karadan fırlatılabilen Spike füzeleri satacağını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail ile Yunanistan arasındaki bir dizi anlaşmaya eklenen bu proje, ülkelerimizve savunma kuruluşlarımız arasındaki güçlü ortaklığı ve bölgesel istikrarı sağlama konusundaki karşılıklı taahhüdümüzü daha da vurguluyor" dedi.İsrail devletine ait askeri teknoloji şirketi Rafael İleri Savunma Sistemleri'nin ürettiği güdümlü, hassas elektro-optik füze Spike, kara, hava ve denizdeki yaklaşık 45 platformdan fırlatılabiliyor.Rafael CEO'su Yoav Har-Even, "Spike füzeleri, Yunan ordusunun operasyonel araç portföyünü güçlendirecek. Yakın gelecekte ili ülke arasında stratejik işbirliklerinin daha fazla genişlemesini bekliyoruz" diye konuştu. Birçok AB ve NATO ülkesi tarafından kullanılan güdümlü tanksavar füzesi Spike, 19 AB ve NATO üyesi dahil 40'tan fazla ülkenin envanterinde.İsrail'in dünya çapında tedarik ettiği 34 binden fazla Spike füzesinin 6 binden fazlası hem eğitim hem de operasyonel kullanım için fırlatıldı.İsrail'in Yunanistan açıklaması, 4 Nisan'da NATO'ya yeni üye olan Finlandiya ile hava savunmasına yönelik benzer boyutta bir anlaşmaya varmasından sadece birkaç gün sonra geldi.Rafael'in Finlandiya'ya balistik ve seyir füzelerini engellemek için tasarlanmış gelişmiş hava savunma sistemi Davud Sapanı satmasına yönelik 345 milyon dolarlık anlaşmaya ortak üretici ABD'nin nihai onayı bekleniyor.Finlandiya, İsrail'le silah anlaşmasının yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını söylerken, İsrail bunu iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde 'kuantum sıçraması' olarak niteledi.

israil

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finlandiya

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israil, rafael , yunanistan, finlandiya, tanksavar füze, savunma, hava savunma sistemi, nato, ab, ab