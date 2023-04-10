https://sputniknews.com.tr/20230410/kremlin-fransa-moskova-ve-kiev-arasinda-arabulucu-olamaz-zira-catismanin-tarafi-oldu---1069466692.html

Kremlin: Fransa; Moskova ve Kiev arasında arabulucu olamaz, zira çatışmanın tarafı oldu

Kremlin: Fransa; Moskova ve Kiev arasında arabulucu olamaz, zira çatışmanın tarafı oldu

Kremlin: Fransa, Moskova ve Kiev arasında arabulucu olamaz, zira çatışmanın tarafı oldu Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya Kiev'in tarafında dolaylı şekilde... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:11+0300

2023-04-10T14:11+0300

2023-04-10T14:12+0300

ukrayna krizi

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kremlin

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Kremlin Sözcüsü Peskov'un günlük basın toplantısında gazeteciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinden sonra konuşulmaya başlanan Paris'in olası barış planını gündeme getirdi. Fransa'nın böyle bir plan sunması halinde Rusya'nın bunu gözden geçirip geçirmeyeceğinin sorulması üzerine Peskov, "Şu anda Paris, arabuluculuk rolüne soyunamaz, zira Fransa çatışmanın katılımcılarından birinin tarafında fiilen yer alıyor. Ayrıca Paris, bu çatışmaya dolaylı ve doğrudan Ukrayna tarafında müdahil oldu" yanıtını verdi. Peskov, Fransa'nın arabuluculuk yapmasını tahayyül etmesinin şu anda zor olduğunun altını çizdi. 'ABD'nin Batılı ülkelerin yönetimlerini dinlediğini dışlamıyoruz' Ukrayna ordusunun durumuna ve ABD ile NATO'nun Ukrayna'nın hazırlandığı saldırı için vereceği desteğe ilişkin planların sızması hakkında konuşan Peskov, sızıntıların oldukça ilgi çekici olduğunu ancak Kremlin'in bu konuda yorum yapamayacağını belirtti. ABD'nin Batılı ülkelerin yönetimlerini dinlediğini dışlayamayacaklarını kaydeden Peskov, Washington'un bazı ülkelerin liderlerin uzun süre önce dinlemeye başladığını ve bunun birçok kez ayyuka çıktığını anımsattı. Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti. Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti. 'Paskalya ateşkesi için bir girişim olmadı' Ortodoks ve Katoliklerin 9 Nisan'da başlayan haftada kutladıkları Paskalya bayramı süresince Paskalya ateşkesi ilan edilebileceğine dair söylentilerle ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, henüz hiç kimsenin böyle bir fikir sunmadığını, şimdiye dek böyle bir girişim olmadığını söyledi. Önceki Noel bayramlarında Moskova'nın bizzat ateşkes önerdiğini anımsatan Peskov, ancak Kiev'in isteksizliğiyle karşılaştıklarını belirtti.

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