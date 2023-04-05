https://sputniknews.com.tr/20230405/2016dan-beri-bir-ilk-suudi-ve-iran-disisleri-bakanlari-yarin-pekinde-gorusecek-1069206409.html

2016'dan beri bir ilk: Suudi ve İran dışişleri bakanları yarın Pekin'de görüşecek

2016'dan beri bir ilk: Suudi ve İran dışişleri bakanları yarın Pekin'de görüşecek

Çin'in Ukrayna barışı için tutum belgesi açıklamasının ardından geçen ay İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden tesisi anlaşmasını kotarması... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T12:02+0300

2023-04-05T12:02+0300

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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Riyad'a davet etmesi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki telefon görüşmelerinin ardından, sıra, bu ikilinin yüz yüze görüşmesinde. Suudi gazetesi Şarkul Avsat, Riyad'daki kaynaklarına dayanarak, Suudi ve İran dışişleri bakanlarının Çin'in aracılık ettiği anlaşma çerçevesinde diplomatik yakınlaşmanın sonraki adımlarını görüşmek üzere yarın Pekin'de buluşacağını yazdı. Görüşme, Suudi Arabistan ile İran'ın üst düzey diplomatları arasında 2016'dan bu yana ilk resmi temas olacak.

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