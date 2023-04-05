https://sputniknews.com.tr/20230405/2016dan-beri-bir-ilk-suudi-ve-iran-disisleri-bakanlari-yarin-pekinde-gorusecek-1069206409.html
2016'dan beri bir ilk: Suudi ve İran dışişleri bakanları yarın Pekin'de görüşecek
2016'dan beri bir ilk: Suudi ve İran dışişleri bakanları yarın Pekin'de görüşecek
Çin'in Ukrayna barışı için tutum belgesi açıklamasının ardından geçen ay İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden tesisi anlaşmasını kotarması... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T12:02+0300
2023-04-05T12:02+0300
2023-04-05T12:02+0300
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Riyad'a davet etmesi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki telefon görüşmelerinin ardından, sıra, bu ikilinin yüz yüze görüşmesinde. Suudi gazetesi Şarkul Avsat, Riyad'daki kaynaklarına dayanarak, Suudi ve İran dışişleri bakanlarının Çin'in aracılık ettiği anlaşma çerçevesinde diplomatik yakınlaşmanın sonraki adımlarını görüşmek üzere yarın Pekin'de buluşacağını yazdı. Görüşme, Suudi Arabistan ile İran'ın üst düzey diplomatları arasında 2016'dan bu yana ilk resmi temas olacak.
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çin, iran, suudi arabistan
çin, iran, suudi arabistan
2016'dan beri bir ilk: Suudi ve İran dışişleri bakanları yarın Pekin'de görüşecek
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Çin'in Ukrayna barışı için tutum belgesi açıklamasının ardından geçen ay İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden tesisi anlaşmasını kotarması sonrası, Tahran ile Riyad'ın somut adımları birbirini izliyor.
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Riyad'a davet etmesi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki telefon görüşmelerinin ardından, sıra, bu ikilinin yüz yüze görüşmesinde.
Suudi gazetesi Şarkul Avsat, Riyad'daki kaynaklarına dayanarak, Suudi ve İran dışişleri bakanlarının Çin'in aracılık ettiği anlaşma çerçevesinde diplomatik yakınlaşmanın sonraki adımlarını görüşmek üzere yarın Pekin'de buluşacağını yazdı.
Görüşme, Suudi Arabistan ile İran'ın üst düzey diplomatları arasında 2016'dan bu yana ilk resmi temas olacak.