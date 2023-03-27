https://sputniknews.com.tr/20230327/ramazan-iran-ile-suudi-disisleri-bakanlarinin-gorusmesine-vesile-olacak-1068792175.html

Ramazan, İran ile Suudi dışişleri bakanlarının görüşmesine vesile olacak

Ramazan, İran ile Suudi dışişleri bakanlarının görüşmesine vesile olacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la telefon görüşmesinde ramazanda yüz yüze görüşme için söz... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:11+0300

2023-03-27T11:11+0300

2023-03-27T11:11+0300

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Çin'in Ukrayna barışı için yol haritası açıklamasının ardından arabuluculuk yaptığı İran ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi anlaşması, somut sonuçlar veriyor. Suudi Arabistan Kralı Selman'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Riyad'a davet etmesine Tahran'dan olumlu yanıt gelmesi sonrası, İran ile Suudi dışişleri bakanlarının ramazanda yüz yüze görüşeceği açıklandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı telefonla arayarak ramazan ayını kutladı. Suudi Haber Ajansı (SPA), iki bakanın Pekin anlaşması uyarınca yüz yüze görüşmeyi ramazanda gerçekleştireceğini duyurdu. SPA'ya göre Ferhan ile Abdullahiyan'ın telefon görüşmesinde, Pekin'in arabuluculuğundaki üçlü anlaşma dahil müşterek çıkarlarla ilgili bir dizi konu ele alındı.İran haber ajansı IRNA'ya göre Pekin'de elde edilen olumlu gelişmelere dikkat çeken Ferhan, yaklaşan dışişleri bakanları toplantısı ve iki ülke arasında büyükelçiliklerin tekrar açılmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Diplomatik ilişkilerin tekrar başlaması ve normale dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Suudi bakan, Tahran'ın Riyad'la ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olmasına vurgu yaptı.Pekin'de 6 Mart'ta başlayan müzakerelerde 10 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca iki ülke, dışişleri bakanlarının buluşmasını müteakip karşılıklı büyükelçilikleri açıp büyükelçi atayacak. Anlaşmada "İran ile Suudi Arabistan birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterme ve içişlerine karışmamada mutabık kaldı" denilmişti. iki büyük bölgesel hasım arasındaki bu anlaşma, karşıt tarafları destekledikleri Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen açısından da büyük önem taşıyor.Nitekim Suudi Arabistan'ın 10 yıldan uzun süren krizin ardından Suriye ile büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açma konusunda anlaştığı, basına yansıdı.

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https://sputniknews.com.tr/20230324/suudi-arabistan-ile-suriye-diplomatik-iliskileri-yeniden-baslatmaya-hazirlaniyor-1068688370.html

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