https://sputniknews.com.tr/20230321/samin-arap-birliginin-agir-toplariyla-iliskisinin-baslamasi-turkiye-ile-sureci-olumlu-etkiler-1068639865.html

‘Şam’ın Arap Birliği’nin ağır toplarıyla ilişkisinin başlaması Türkiye ile süreci olumlu etkiler’

‘Şam’ın Arap Birliği’nin ağır toplarıyla ilişkisinin başlaması Türkiye ile süreci olumlu etkiler’

Prof. Yuva’ya göre Türkiye’deki ‘tarihi’ seçim dış politikayı etkiliyor. Suriye süreci tıkanmış görünse de sürdüğünü belirten Yuva, Suriye’nin Arap dünyasına... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T23:09+0300

2023-03-21T23:09+0300

2023-03-23T01:15+0300

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Türk dış politikasında 28 Aralık’ta Moskova’da 11 yıl sonra ilk kez Rusya arabuluculuğunda Suriye ve Türkiye savunma bakanlarının buluşmasıyla hareketlenen ilişkilerde yakın temasların bir an önce yapılması beklentisi için şimdilik ‘pause’ düğmesine basıldı.Türkiye gerilimli bir seçim sürecine girerken, Umman’ın ardından Moskova’ya ziyarette bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Ankara’ya Suriye’nin Türkiye’nin topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına desteği kesmesi yolundaki taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Rusya arabuluculuğunda ve İran’ın da katıldığı ‘Dörtlü mekanizma’ için dışişleri bakanları görüşmesi de şimdilik ertelenmiş görünüyor.Diğer yandan Suriye yönetiminin Arap dünyasına geri dönüşümüyle ilgili süreç de hızlanmış görünüyor. Esad Moskova’nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunurken, BAE’den ‘Suriye’nin mutlaka Arap dünyasındaki yerini alması gerektiği’ açıklaması geldi. Suudi Arabistan’ın Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı haberleri geliyor.Gelişmeleri Şam Üniversitesi’nden Prof. Mehmet Yuva ile konuştuk.‘Seçimler hükümetin de muhalefet siyasetinin de kaderini belirleyecek’Prof. Mehmet Yuva’ya göre, Türkiye’deki seçimler ‘çok tarihi’; hükümetin de muhalefetin de kaderini belirleyecek. Yuva, bu durumun dış politikaya etkisinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı:‘Suriye sürecinin tıkanmış olmadığı mesajları duyuyoruz’Yuva, Türkiye’deki kritik dönemde Suriye sürecinin duvara toslamadığı görüşünde. Daha önce askeri-güvenlik temalara dikkat çeken Yuva, Suriye’nin de önceden dile getirdiği taleplerine atıf yaparken, kısa süre içinde dışişleri bakan yardımcıları üzerinden organizasyonlar yapılabileceğini dile getirdi:‘Arap Birliği’nin ağır toplarıyla Suriye arasında yeni bir ilişkinin başlamış olduğunu söylemek mümkün’Yuva, Suriye tarafının daha önce zayıf konumdan Rusya ve İran üzerinden taleplerini ulaştırırken, artık Arap alemine geri dönmesinin kanallarının açıldığını dile getirdi. Esad’ın Umman ve Moskova’nın ardından BAE ziyaretine atıf yapan Yuva, bu ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Yuva, Türkiye’nin de Suudi ve BAE ile ilişkilerini düzelttiği bir ortamda denklemin değişeceği ve Ankara-Şam normalleşmesinin bütün bölgeye yararlı olacağını belirtirken İran ve Rusya’nın da bunu istediğinin altını çizdi:‘İlişkiler seçime odaklanınca talepler karşılanmadığı sürece taviz vermeme pozisyonu gelişti’Ancak Yuva, Türkiye’deki seçim süreci dolayısıyla ‘herkesle dost olup taviz koparma’ temelli bakış karşısında Şam’ın da taleplerinin karşılanmasında ısrarcı olduğunu dile getirdi. Yuva buna karşın son temalarla Ankara’nın Şam’ın taleplerinin karşılanması yolunda Rusya’ya olumlu mesajlar vermiş olma ihtimalinin dışlanmayacağı görüşünde:‘Türkiye’nin coğrafik konumu zaten her tarafla iyi ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir’Yuva, Türkiye’de hem hükümet hem muhalefet kanadında hem Rusya, Çin ve Arap dünyasıyla hem de Batı dünyası ile ilişkileri vurgulayan açıklamalara dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’ın ABD ziyareti ve Batı’dan kopmama söylemleri ve muhalefet kanadından mesajlara da dikkat çeken Yuva, özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Moskova’ya dengeli son mesajlarının önemli olduğu görüşünde:‘Amerikan tarafı da ciddi sıkıntı içinde, İsrail de, sadece Türkiye’nin sorunu değil’Yuva, dengelerdeki bozulmanın salt Türkiye siyasetini etkilemediğini, ABD’de de finans krizi ve siyasi kriz eşliğinde sıkıntılar bulunduğunu, Ortadoğu’da da örneğin İsrail’in sorunlu bir dönemden geçtiğini de anımsattı:

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2023

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