https://sputniknews.com.tr/20230405/macron-ile-von-der-leyen-kritik-ziyaret-icin-pekinde-bas-gundem-maddesi-rusya-cin-iliskileri-1069199551.html
Macron ile von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de: Baş gündem maddesi Rusya-Çin ilişkileri
Macron ile von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de: Baş gündem maddesi Rusya-Çin ilişkileri
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinde çok kutuplu yeni dünya düzeninin inşasına yönelik bildiri ve anlaşmalara imza atmasının Batı'da alarm... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:46+0300
2023-04-05T10:46+0300
2023-04-05T10:56+0300
dünya
emmanuel macron
çin
pekin
şi cinping
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Fransa'da grev ve protestolara rağmen emeklilik reformunu dayatmakla meşgul Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşliğinde, 3 günlük Çin ziyareti için Pekin'e vardı.
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emmanuel macron, çin, pekin, şi cinping
emmanuel macron, çin, pekin, şi cinping
Macron ile von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de: Baş gündem maddesi Rusya-Çin ilişkileri
10:46 05.04.2023 (güncellendi: 10:56 05.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinde çok kutuplu yeni dünya düzeninin inşasına yönelik bildiri ve anlaşmalara imza atmasının Batı'da alarm zilleri çaldırması sonrası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşliğinde kritik Çin ziyareti başladı.
Fransa'da grev ve protestolara rağmen emeklilik reformunu dayatmakla meşgul Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşliğinde, 3 günlük Çin ziyareti için Pekin'e vardı.