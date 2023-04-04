https://sputniknews.com.tr/20230404/suudi-iran-anlasmasi-olaganustu-bir-gariplik-olmazsa-bolgede-onumuzdeki-15-yila-damgasini-vurur-1069189373.html

‘Suudi-İran anlaşması olağanüstü bir gariplik olmazsa bölgede önümüzdeki 15 yıla damgasını vurur’

‘Suudi-İran anlaşması olağanüstü bir gariplik olmazsa bölgede önümüzdeki 15 yıla damgasını vurur’

Hüsnü Mahalli’ye göre, Çin’in kotardığı Suudi-İran anlaşması sonrası Ortadoğu siyaseti hareketlilik çarpıcı. Reisi’nin Riyad’a davet edildiği, Sisi’nin Şam’a... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:29+0300

2023-04-04T22:29+0300

2023-04-05T01:42+0300

eksen

suudi

suudi arabistan

iran

hüsnü mahalli

mısır

ibrahim reisi

körfez

körfez ülkeleri

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Çin’in Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkileri anlaşmadaki arabuluculuğu ve Rusya’nın Suriye için ve Körfez bölgesindeki etkin diplomasisi Ortadoğu’da dikkat çekici bir kıpırdanışı beraberinde getirmiş durumda. Pekin’de duyurulan anlaşma sonrası İran ve Suudi Arabistan arasında diplomasi hızlanırken, Suudi yönetiminin Şam’da büyükelçilik açmanın ardından Cumhurbaşkanı Esad’la da barışmak üzere kolları sıvadığı haberleri geliyor. Bu süreçte Mısır ile Suriye arasındaki diplomatik temasların hızlanması da dikkat çekti.ABD yönetiminin ise Körfez ülkelerine Esad’la temas kurmamaları için ‘uyardığı’ ancak olumsuz yanıt aldığı bildiriliyor. Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönüşünün bu kez kesinleşmekte olduğu görüşü hakim olurken dikkatler 19 Mayıs’ta Riyad’da düzenlenecek liderler zirvesine çevrildi.Ortadoğu’daki dikkat çekici gelişmeleri gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli ile konuştuk.‘Mısır ile Suudi Arabistan bölgede birlikte ilerliyorsa bu önemli’Hüsnü Mahalli’ye göre, gelişmelerin başlangıcı Çin arabuluculuğuyla Suudi-İran barışması. Bu anlaşma sonrası İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye liderleri ve dışişleri bakanlarını içeren çok çarpıcı bir diplomasi trafiğinin başladığını belirten Mahalli, özellikle Mısır ile Suudilerin birlikte hareket etmelerinin önemine dikkat çekti:‘19 Mayıs’ta Esad Riyad’daki Arap liderler zirvesine katılabilir’Mısır Cumhurbaşkanının Pazar günü Cidde’ye ‘sahur’ ziyaretine ve ekonomik alanda Suudi sermayesine kapıları açmasına atıf yapan Mahalli, Sisi’nin Şam ziyaretinin de gündemde olduğunu vurguladı. Mahalli, Esad’ın 19 Mayıs’ta Arap liderler zirvesinde yerini alması olasılığına atıf yaptı:‘Blinken’in mektubuna Körfez’in ilk yanıtı OPEC+’nın kararı’Mahalli, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşüne ABD’nin itirazını içeren Blinken’ın mektubuna Körfez’den ilk yanıtın petrol üretiminde kısıntıya gidilmesi kararı olduğu görüşünde:‘Ankara sürecin önüne geçmeye çalışıyor, işi kolay değil’Mahalli’ye göre ikinci yanıt Türkiye ile alakalı. Suriye konusunda Mısır ile Suudilerin birlikte hareket etmesinin Türkiye’ye Esad’ın koşullarını dayattığını belirten Mahalli, Ankara’nın da Suriye lideri ile bir an önce buluşarak gelişmelerin önünü almaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu. Ama Şam’ın Erdoğan’ın hiçbir sözüne güvenmediğini belirten Mahalli, Erdoğan’ın işinin kolay olmadığı görüşünde:‘Amerikalılar Esad İran’dan uzak dursun demiş, İran Suudilerle barışırsa nasıl uzak dursun?’Mahalli, Çin’in İran-Suudi anlaşmasına arabuluculuk etmesinin ABD politikalarına ‘boşa düşürmesine’ şu sözlerle dikkat çekti:‘Erdoğan pragmatik ama dışarıda kimse güvenmiyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pragmatik tutumu olduğunu belirtirken “Her şeyi yapabilir” diyen Mahalli, özellikle Arap ülkelerinin medyasına yansıyan güvensizliğe atıfta bulundu:‘İsrail sürekli Suriye’yi vurup savaş çıkarmayı amaçlıyor ama kimse yutmuyor’Mahalli, ABD’nin Trump hakkındaki siyasi davadan ötürü, İsrail’de de Netanyahu’ya karşı yargı reformu isyanından ötürü yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. İsrail’in aynı zamanda Suriye’yi artık hemen her gün bombalamaya başladığını anımsatan Mahalli’ye göre, bununla Şam’ın tepki vermesi ve savaş çıkarılması amaçlanıyor ancak ‘kimse yutmuyor’:‘Suudi-İran anlaşması olağanüstü bir gariplik olmazsa bölgede önümüzdeki 15 yıla damgasını vurur’Çin ve Rusya’nın diplomasisiyle değişen dengelere işaret eden Mahalli, Türkiye’nin bu işin neresinde duracağının seçimlere bağlı olduğunu belirtti. Mahalli, yeni iktidarla çok daha rahat konuşulabileceği görüşünde:

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suudi, suudi arabistan, iran, hüsnü mahalli, mısır, ibrahim reisi, körfez, körfez ülkeleri