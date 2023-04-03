https://sputniknews.com.tr/20230403/politico-turkiye-natonun-ihtiyac-duydugu-bas-agrisi-1069116580.html

Politico: Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı

Politico: Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı

Politico'da Türkiye-NATO ilişkilerinin el alındığı analizde, "Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T17:42+0300

2023-04-03T17:42+0300

2023-04-03T17:42+0300

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Politico'da 'Türkiye NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı' başlıklı bir analiz yazısı yayınlandı. Yazıda, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeşil ışık yaksa da NATO'nun çözmesi gereken bazı başlıkların olduğu belirtildi."Türkiye nihayet Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermiş olabilir, ancak İsveç konusunda -henüz taviz vermiyor. Ve NATO bununla yaşamak zorunda" ifadelerinin yer aldığı yazıda, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'dan satın aldığı S-400'ler, Erdoğan-Putin ilişkisi ve ABD destekli YPG'ye yönelik Suriye operasyonları düzenlediği hatırlatılarak "NATO yetkilileri ve müttefikleri, konuyla ilgilenmek gibi bir istek göstermediler. NATO ve Türkiye'nin karşılıklı çıkar evliliğine kilitlendiğinde ısrar ediyorlar ve müttefiklerin yıllardır yaptıkları gibi, bunu nasıl yürüteceklerini bulmaları gerekiyor" görüşü paylaşıldı."Türkiye'nin Rusya bağlantıları, onu Ukrayna ile potansiyel barış görüşmelerinde yararlı bir muhatap bile yapabilir" görüşünün dile getirildiği yazıda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den alınan şu yorumlara da yer verildi: "Türkiye pek çok nedenden dolayı önemli bir NATO müttefiki. Coğrafi konumu, IŞİD'le mücadele, Ukrayna'nın desteklenmesi, tahıl akışının devam ettirilmesi... Boğaz'ı donanma gemilerine kapattılar, bu da Rusya'nın Karadeniz ve Kırım çevresindeki varlığını güçlendirme kabiliyetlerini azalttı."Politico ayrıca, 'isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir üst düzey Avrupalı diplomatın' "Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde dengeleme yaklaşımını benimsedi" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ismini vermeyen bir üst düzey Türk yetkilinin ise "Belirli konulardaki güçlü fikir ayrılıklarımıza rağmen, Rusya ile işlevsel bir iletişim kanalımız var" yönündeki açıklamalarını da aktardı.Türkiye'nin Norveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda öne sürdüğü şartlara da değinilen yazıda, "Türkiye parlamentosunun ülkedeki seçimlerden sonra İsveç'in adaylığını imzalayabileceğine dair yaygın spekülasyonlar var. Batılı yetkililer ve uzmanlar, Ankara'nın ayaklarını sonsuza kadar sürmekle ilgilenmediğini söylüyor" ifadelerine yer verildi ve ayrıca şunlar söylendi:"NATO yetkilileri kamuoyunda aylarca Türkiye'nin haklı kaygıları olduğunu, ancak İsveç ve Finlandiya'nın üzerlerine düşeni yaptıklarını ve onaylanmayı hak ettiklerini vurguladı. Ancak özel görüşmede bazı yetkililer, rahatsız olduklarını dile getirdiler. Avrupalı diplomat, Stoltenberg'in 'Erdoğan'a yönelik yatıştırma politikası başarısız oldu' dedi. Ancak NATO başkanı, ittifakın Türkiye'nin endişelerini ciddiye alması gerektiğinde ısrar ediyor ve İsveç'in Türkiye'de planlanan Mayıs seçimlerinden ve 11 Temmuz'daki ittifakın yıllık zirvesinden önce üye olmasını hâlâ umduğunu söylüyor. Bu arada Türk yetkililer de kayıtlarının NATO'nun genişlemesini desteklediklerini gösterdiğini söylüyorlar. Türk yetkili, 'İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini gördüğümüz anda, Finlandiya'da yaptığımız gibi onay sürecini başlatacağız' dedi.Eski üst düzey NATO yetkilisi Shea ise, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin 'şu anda ihtimal dahilinde olmadığını' söyledi: 'Ama geri döndüklerinde ara bulucuyu kim oynayacak? Çin mi yoksa Türkiye mi olacak? Paramı Türkiye'ye yatırdım.'"Shea ayrıca, diğer birçok müttefikin 'tecrit edilmek, kötü adam olmak istemeyeceklerini hatırlatarak "Ancak Türkiye aldırmıyor. Bu, Türkiye'ye muazzam bir kaldıraç ve muazzam bir güç veriyor" ifadelerini kullandı.

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türkiye, nato, politico, analiz