Politico: Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:05
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:20
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:05
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:41
3 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
'ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı' iddiası
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
'ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı' iddiası
19:18
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:05
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:04
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Türkiye ekonomisi nereye gidiyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru sol hareket
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230403/politico-turkiye-natonun-ihtiyac-duydugu-bas-agrisi-1069116580.html
Politico: Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı
Politico: Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı
Politico'da Türkiye-NATO ilişkilerinin el alındığı analizde, "Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T17:42+0300
2023-04-03T17:42+0300
dünya
türkiye
nato
politico
analiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102307/72/1023077233_0:41:1152:688_1920x0_80_0_0_75d3fa9ede4858c163b57fb8cfab3336.jpg
Politico'da 'Türkiye NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı' başlıklı bir analiz yazısı yayınlandı. Yazıda, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeşil ışık yaksa da NATO'nun çözmesi gereken bazı başlıkların olduğu belirtildi."Türkiye nihayet Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermiş olabilir, ancak İsveç konusunda -henüz taviz vermiyor. Ve NATO bununla yaşamak zorunda" ifadelerinin yer aldığı yazıda, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'dan satın aldığı S-400'ler, Erdoğan-Putin ilişkisi ve ABD destekli YPG'ye yönelik Suriye operasyonları düzenlediği hatırlatılarak "NATO yetkilileri ve müttefikleri, konuyla ilgilenmek gibi bir istek göstermediler. NATO ve Türkiye'nin karşılıklı çıkar evliliğine kilitlendiğinde ısrar ediyorlar ve müttefiklerin yıllardır yaptıkları gibi, bunu nasıl yürüteceklerini bulmaları gerekiyor" görüşü paylaşıldı."Türkiye'nin Rusya bağlantıları, onu Ukrayna ile potansiyel barış görüşmelerinde yararlı bir muhatap bile yapabilir" görüşünün dile getirildiği yazıda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den alınan şu yorumlara da yer verildi: "Türkiye pek çok nedenden dolayı önemli bir NATO müttefiki. Coğrafi konumu, IŞİD'le mücadele, Ukrayna'nın desteklenmesi, tahıl akışının devam ettirilmesi... Boğaz'ı donanma gemilerine kapattılar, bu da Rusya'nın Karadeniz ve Kırım çevresindeki varlığını güçlendirme kabiliyetlerini azalttı."Politico ayrıca, 'isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir üst düzey Avrupalı diplomatın' "Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde dengeleme yaklaşımını benimsedi" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ismini vermeyen bir üst düzey Türk yetkilinin ise "Belirli konulardaki güçlü fikir ayrılıklarımıza rağmen, Rusya ile işlevsel bir iletişim kanalımız var" yönündeki açıklamalarını da aktardı.Türkiye'nin Norveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda öne sürdüğü şartlara da değinilen yazıda, "Türkiye parlamentosunun ülkedeki seçimlerden sonra İsveç'in adaylığını imzalayabileceğine dair yaygın spekülasyonlar var. Batılı yetkililer ve uzmanlar, Ankara'nın ayaklarını sonsuza kadar sürmekle ilgilenmediğini söylüyor" ifadelerine yer verildi ve ayrıca şunlar söylendi:"NATO yetkilileri kamuoyunda aylarca Türkiye'nin haklı kaygıları olduğunu, ancak İsveç ve Finlandiya'nın üzerlerine düşeni yaptıklarını ve onaylanmayı hak ettiklerini vurguladı. Ancak özel görüşmede bazı yetkililer, rahatsız olduklarını dile getirdiler. Avrupalı diplomat, Stoltenberg'in 'Erdoğan'a yönelik yatıştırma politikası başarısız oldu' dedi. Ancak NATO başkanı, ittifakın Türkiye'nin endişelerini ciddiye alması gerektiğinde ısrar ediyor ve İsveç'in Türkiye'de planlanan Mayıs seçimlerinden ve 11 Temmuz'daki ittifakın yıllık zirvesinden önce üye olmasını hâlâ umduğunu söylüyor. Bu arada Türk yetkililer de kayıtlarının NATO'nun genişlemesini desteklediklerini gösterdiğini söylüyorlar. Türk yetkili, 'İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini gördüğümüz anda, Finlandiya'da yaptığımız gibi onay sürecini başlatacağız' dedi.Eski üst düzey NATO yetkilisi Shea ise, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin 'şu anda ihtimal dahilinde olmadığını' söyledi: 'Ama geri döndüklerinde ara bulucuyu kim oynayacak? Çin mi yoksa Türkiye mi olacak? Paramı Türkiye'ye yatırdım.'"Shea ayrıca, diğer birçok müttefikin 'tecrit edilmek, kötü adam olmak istemeyeceklerini hatırlatarak "Ancak Türkiye aldırmıyor. Bu, Türkiye'ye muazzam bir kaldıraç ve muazzam bir güç veriyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102307/72/1023077233_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0d4a5e15461f449324f1a4f8ee361d80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, nato, politico, analiz
türkiye, nato, politico, analiz

Politico: Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı

17:42 03.04.2023
© AFP 2023 / BENOIT DOPPAGNETürkiye - NATO - Bayrak
Türkiye - NATO - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / BENOIT DOPPAGNE
Abone olTelegram
Politico'da Türkiye-NATO ilişkilerinin el alındığı analizde, "Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde dengeleme yaklaşımını benimsedi" ifadelerine yer verildi:
Politico'da 'Türkiye NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı' başlıklı bir analiz yazısı yayınlandı.
Yazıda, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeşil ışık yaksa da NATO'nun çözmesi gereken bazı başlıkların olduğu belirtildi.
"Türkiye nihayet Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermiş olabilir, ancak İsveç konusunda -henüz taviz vermiyor. Ve NATO bununla yaşamak zorunda" ifadelerinin yer aldığı yazıda, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'dan satın aldığı S-400'ler, Erdoğan-Putin ilişkisi ve ABD destekli YPG'ye yönelik Suriye operasyonları düzenlediği hatırlatılarak "NATO yetkilileri ve müttefikleri, konuyla ilgilenmek gibi bir istek göstermediler. NATO ve Türkiye'nin karşılıklı çıkar evliliğine kilitlendiğinde ısrar ediyorlar ve müttefiklerin yıllardır yaptıkları gibi, bunu nasıl yürüteceklerini bulmaları gerekiyor" görüşü paylaşıldı.
"Türkiye'nin Rusya bağlantıları, onu Ukrayna ile potansiyel barış görüşmelerinde yararlı bir muhatap bile yapabilir" görüşünün dile getirildiği yazıda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den alınan şu yorumlara da yer verildi:
"Türkiye pek çok nedenden dolayı önemli bir NATO müttefiki. Coğrafi konumu, IŞİD'le mücadele, Ukrayna'nın desteklenmesi, tahıl akışının devam ettirilmesi... Boğaz'ı donanma gemilerine kapattılar, bu da Rusya'nın Karadeniz ve Kırım çevresindeki varlığını güçlendirme kabiliyetlerini azalttı."
Politico ayrıca, 'isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir üst düzey Avrupalı diplomatın' "Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde dengeleme yaklaşımını benimsedi" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ismini vermeyen bir üst düzey Türk yetkilinin ise "Belirli konulardaki güçlü fikir ayrılıklarımıza rağmen, Rusya ile işlevsel bir iletişim kanalımız var" yönündeki açıklamalarını da aktardı.
Türkiye'nin Norveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda öne sürdüğü şartlara da değinilen yazıda, "Türkiye parlamentosunun ülkedeki seçimlerden sonra İsveç'in adaylığını imzalayabileceğine dair yaygın spekülasyonlar var. Batılı yetkililer ve uzmanlar, Ankara'nın ayaklarını sonsuza kadar sürmekle ilgilenmediğini söylüyor" ifadelerine yer verildi ve ayrıca şunlar söylendi:
"NATO yetkilileri kamuoyunda aylarca Türkiye'nin haklı kaygıları olduğunu, ancak İsveç ve Finlandiya'nın üzerlerine düşeni yaptıklarını ve onaylanmayı hak ettiklerini vurguladı. Ancak özel görüşmede bazı yetkililer, rahatsız olduklarını dile getirdiler. Avrupalı diplomat, Stoltenberg'in 'Erdoğan'a yönelik yatıştırma politikası başarısız oldu' dedi. Ancak NATO başkanı, ittifakın Türkiye'nin endişelerini ciddiye alması gerektiğinde ısrar ediyor ve İsveç'in Türkiye'de planlanan Mayıs seçimlerinden ve 11 Temmuz'daki ittifakın yıllık zirvesinden önce üye olmasını hâlâ umduğunu söylüyor. Bu arada Türk yetkililer de kayıtlarının NATO'nun genişlemesini desteklediklerini gösterdiğini söylüyorlar.
Türk yetkili, 'İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini gördüğümüz anda, Finlandiya'da yaptığımız gibi onay sürecini başlatacağız' dedi.
Eski üst düzey NATO yetkilisi Shea ise, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin 'şu anda ihtimal dahilinde olmadığını' söyledi: 'Ama geri döndüklerinde ara bulucuyu kim oynayacak? Çin mi yoksa Türkiye mi olacak? Paramı Türkiye'ye yatırdım.'"
Shea ayrıca, diğer birçok müttefikin 'tecrit edilmek, kötü adam olmak istemeyeceklerini hatırlatarak "Ancak Türkiye aldırmıyor. Bu, Türkiye'ye muazzam bir kaldıraç ve muazzam bir güç veriyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала