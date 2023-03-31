https://sputniknews.com.tr/20230331/finlandiya-isveci-de-bir-an-once-natoda-gormek-istiyoruz-1069009734.html
Finlandiya: İsveç’i de bir an önce NATO’da görmek istiyoruz
Finlandiya: İsveç’i de bir an önce NATO’da görmek istiyoruz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkenin NATO’ya katılımını onaylayan tüm ittifak üyelerine teşekkür ederek İsveç’i de ittifaka... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T17:00+0300
2023-03-31T17:00+0300
2023-03-31T17:00+0300
dünya
finlandiya
nato
isveç
sauli niinistö
sanna marin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0c/1063367990_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_d6df867a952c265579691b64778c101e.jpg
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO’nun 30 üyesinin tamamı Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. Her birine, güven ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya, Kuzey Atlantik Birliği’nin güvenliğine bağlı, güçlü ve yetenekli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO’ya katılmaya hazır. Mümkün olan en kısa sürede bize katılacak olan İsveç’i karşılamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter paylaşımında, “Finlandiya’nın başvurusu artık tüm üye ülkeler tarafından onaylandı ve Finlandiya NATO üyesi olacak. Süreç boyunca verdikleri destek için tüm ülkelere teşekkür ederiz. Müttefikler olarak, güvenliği alıyor ve sağlıyoruz. Birbirimizi koruyoruz. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç’i destekliyor ve ülkenin üyelik başvurusunu destekliyor” ifadelerini kullandı.
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0c/1063367990_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_6553dd7dbd221390f3049ad68d8e2802.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, nato, isveç, sauli niinistö, sanna marin
finlandiya, nato, isveç, sauli niinistö, sanna marin
Finlandiya: İsveç’i de bir an önce NATO’da görmek istiyoruz
Abone ol
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkenin NATO’ya katılımını onaylayan tüm ittifak üyelerine teşekkür ederek İsveç’i de ittifaka katılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO’nun 30 üyesinin tamamı Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. Her birine, güven ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya, Kuzey Atlantik Birliği’nin güvenliğine bağlı, güçlü ve yetenekli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO’ya katılmaya hazır. Mümkün olan en kısa sürede bize katılacak olan İsveç’i karşılamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter paylaşımında, “Finlandiya’nın başvurusu artık tüm üye ülkeler tarafından onaylandı ve Finlandiya NATO üyesi olacak. Süreç boyunca verdikleri destek için tüm ülkelere teşekkür ederiz. Müttefikler olarak, güvenliği alıyor ve sağlıyoruz. Birbirimizi koruyoruz. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç’i destekliyor ve ülkenin üyelik başvurusunu destekliyor” ifadelerini kullandı.