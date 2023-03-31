https://sputniknews.com.tr/20230331/finlandiya-isveci-de-bir-an-once-natoda-gormek-istiyoruz-1069009734.html

Finlandiya: İsveç’i de bir an önce NATO’da görmek istiyoruz

Finlandiya: İsveç’i de bir an önce NATO’da görmek istiyoruz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkenin NATO’ya katılımını onaylayan tüm ittifak üyelerine teşekkür ederek İsveç’i de ittifaka... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T17:00+0300

2023-03-31T17:00+0300

2023-03-31T17:00+0300

dünya

finlandiya

nato

isveç

sauli niinistö

sanna marin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0c/1063367990_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_d6df867a952c265579691b64778c101e.jpg

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO’nun 30 üyesinin tamamı Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. Her birine, güven ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya, Kuzey Atlantik Birliği’nin güvenliğine bağlı, güçlü ve yetenekli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO’ya katılmaya hazır. Mümkün olan en kısa sürede bize katılacak olan İsveç’i karşılamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter paylaşımında, “Finlandiya’nın başvurusu artık tüm üye ülkeler tarafından onaylandı ve Finlandiya NATO üyesi olacak. Süreç boyunca verdikleri destek için tüm ülkelere teşekkür ederiz. Müttefikler olarak, güvenliği alıyor ve sağlıyoruz. Birbirimizi koruyoruz. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç’i destekliyor ve ülkenin üyelik başvurusunu destekliyor” ifadelerini kullandı.

finlandiya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, nato, isveç, sauli niinistö, sanna marin