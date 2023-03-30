Doğu Perinçek'ten milletvekillerine çağrı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin
18:23 30.03.2023 (güncellendi: 18:25 30.03.2023)
© AADoğu Perinçek
© AA
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, TBMM'deki Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin onaylanması yönündeki oylamaya ilişkin milletvekillerine, "NATO, Türkiye'nin düşmanıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin." çağrısı yaptı.
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oylama öncesi TBMM ve milletvekillerine çağrıda bulundu.
Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu çağrıyı, "Değerli milletvekillerine sesleniyorum. NATO'nun doğuya genişlemesi, Türkiye'ye tehdidin büyümesidir. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin. NATO'ya 'evet', FETÖ'ye 'evet'tir. NATO'nun vekili değil, Türkiye'nin vekili olun." notuyla paylaştı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oylama öncesi TBMM ve milletvekillerine çağrıda bulundu.
Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu çağrıyı, "Değerli milletvekillerine sesleniyorum. NATO'nun doğuya genişlemesi, Türkiye'ye tehdidin büyümesidir. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin. NATO'ya 'evet', FETÖ'ye 'evet'tir. NATO'nun vekili değil, Türkiye'nin vekili olun." notuyla paylaştı.
Değerli milletvekillerine sesleniyorum.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) March 30, 2023
NATO'nun doğuya genişlemesi, Türkiye'ye tehdidin büyümesidir. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin.
NATO'ya 'evet', FETÖ'ye 'evet'tir.
NATO'nun vekili değil, Türkiye'nin vekili olun. pic.twitter.com/YotjwxLpdF