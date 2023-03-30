https://sputniknews.com.tr/20230330/dogu-perincekten-milletvekillerine-cagri-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligine-hayir-oyu-verin-1068969201.html

Doğu Perinçek'ten milletvekillerine çağrı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin

Doğu Perinçek'ten milletvekillerine çağrı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, TBMM'deki Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin onaylanması yönündeki oylamaya ilişkin milletvekillerine, "NATO, Türkiye'nin... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T18:23+0300

2023-03-30T18:23+0300

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doğu perinçek

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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oylama öncesi TBMM ve milletvekillerine çağrıda bulundu.Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu çağrıyı, "Değerli milletvekillerine sesleniyorum. NATO'nun doğuya genişlemesi, Türkiye'ye tehdidin büyümesidir. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'hayır' oyu verin. NATO'ya 'evet', FETÖ'ye 'evet'tir. NATO'nun vekili değil, Türkiye'nin vekili olun." notuyla paylaştı.

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