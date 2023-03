https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-27-bin-949-konutun-insasina-baslamis-durumdayiz-1068924093.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gökkuşağı masası kurulmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV'de 'Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel' canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Cuma günü Gaziantep ve Kilis'te olacağız. Deprem bölgesini asla yalnız bırakmayacağız. Deprem bölgesinde 850 bin engelli konumunda kardeşlerimiz var. Onların yaralarını sarmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Protezlerde en kalitelisini yapacaksınız dedim. 'Devletim bana dört dörtlük sahip çıkmayın' dedirtmeyin diye arkadaşlarıma söyledim.Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık ve atmaya devam ediyoruz. 27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz. Bu inşaatlara çukur mu denir Allah aşkına. Hayatlarına inşaat görmemiş, bilmeyenler bunları söylüyor. Bunların hiçbiri deniz kumu değil.TOKİ bu konuda kendini ispatlamış. TOKİ zemine de dikkat ediyor. Sulak zeminde değil, sağlam yerlerde konutları yapıyoruz. Kaya zeminde temelli atıyoruz. Belediye başkanlığımdan beri bu işin içindeyim. Biz hayatımızda bu inşaatları çok yapmış. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi çıkmış küçümsüyor. Sağlık Bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli'nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat et, beni kendinle uğraştırma.Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Onların yaptıkları bir şey yok. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi deprem bölgesinde göremedim. Partimizin tüm belediyeleri deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular ve çalışıyorlar. Kendilerine özellikle teşekkür ederim. Çadır kent, konteyner kent, prefabrikler yapıyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye her şeyi yapıyor belediyelerimiz. Kullanma suyu ile içmeyi birbirine karıştırmasınlar talimatı verdim. Biz oraya binlerce tırla içme suyu göndereceğiz dedik. Yaşadığımız felaketin altında bunalan insanlarımızı devletine karşı muhalefet edenlerle karşı karşıyayız. Benim askerime, jandarmama, polisime 'yoklar burada' diyenler var. Hepsi orada işte bakın görüntülere. Bu askere ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı bir de muhalefet yaptı. Benim halkım askerime sahip, onları kucaklıyor birlikte oluyor. Biz asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla üstesinden geliyoruz.Benim halkım askerine sahiptir, mehmedine sahiptir. Ey muhalefet, jandarmama ,askerime güvenlik görevlilerime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz, avucunuzu yalarsınız.Bunlar ne millidir, ne de yerlidir. Askerimize bu tür hakaret edenler ağır olacak ama vatan hainidir. Açık net söylüyorum bunlar asker düşmanıdır. Jandarma ve polis düşmanıdır. Bunların kim oldukları belli. İşte şu anda bay bay Kemal'in kimi ziyaret ettiği belli. Terörün parlamentodaki uzantılarını ziyaret ediyor. Bundan ne elde edecek? Onlar benim askerimi kötülüyorsa demek ki doğru yoldayız. Bu silah teröristler için kullanılıyor. Nerede bir terörist varsa biz tüm gücümüzle onların tepelerine ineceğiz. Ana muhalefetin başındaki Demirtaş'ı, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Diyarbakır'da yavrularımızı öldürenler Demirtaş'ın talimatıyla hareket etmedi mi? Şimdi de Meral hanımın da içinde olduğu 7'li masa plan yapıyor. Benim milletim bu ihanet şebekesine gerekli cevabı 14 Mayıs'ya cevabı verecektir. Askerimizin deprem bölgesinde yaptıklarını inkar etmek Türk milletine hakaret etmek demektir. Askerimizin yaptığı tüm faaliyetler resmi kayıtlarda mevcuttur. Gerçekleri saptıranların amacı milli birliğimizi sarsmaktır, bunu başaramayacaklar. Aynı şeyi AFAD ve Kızılay için de yapıyorlar. Sizin gözleriniz kör mü? İlk andan itibaren bölgedeler. AFAD çadırının önünde duruyolar burada AFAD yok diyorlar. AFAD çadır kurulum, sahra hastaneleri işlerini şu anda yürütüyor.'Aslında bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı'HDP'ye verilecek her taviz, PKK'ya, yani Kandil'e verilmiş demektir." diyerek, "(Altılı masa) Yedinci ortak var demiştim, yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu.Aslında bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı.PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. FETÖ'cüler, alacakaranlık kuşağı masası sayesinde ülkeye döneceklerinin hesabını yapıyor." ifadesini kullanarak, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Siyasetteki uzantılarına milletimiz gereken dersi verecek.'Aile kurumunun korunması bizim önceliğimizdir'Aile kurumunun korunması bizim önceliğimizdir. Özgürlük adıyla LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine rıza gösteremeyiz"

