https://sputniknews.com.tr/20230402/cumhurbaskani-erdogan-bu-40-gun-icerisinde-birileri-seccadelerin-uzerine-ayakkabilariyla-basabilir--1069071788.html

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu 40 gün içerisinde birileri seccade üzerine ayakkabıyla basabilir

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu 40 gün içerisinde birileri seccade üzerine ayakkabıyla basabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T18:05+0300

2023-04-02T18:05+0300

2023-04-02T19:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

seçim

bağcılar

açılış töreni

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde, alandaki kişileri selamlarken Bağcılar halkıyla birlikte tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktıklarını belirten Erdoğan, halkın, bu yolculuğu 14 Mayıs'ta çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceğine inandığını söyledi.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunları Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler" ifadesini kullandı.Bütün bunlara 14 Mayıs'ta milletin en güzel cevabı vereceğini aktaran Erdoğan, "Bu sene deprem felaketi sebebiyle ramazanı biraz hüzünlü geçiriyoruz. Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın insanımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Depremin vurduğu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımız, yeniden hayata tutunma mücadelesi veriyor. Bir taraftan kaybettiklerinin yokluğuna alışmaya çalışırken diğer taraftan da geleceğe dair umutlarını tekrar diriltmeye çalışıyor. Depremden bu yana hepsini birkaç kez ziyaret ettiğim illerimizde yaşayan kardeşlerimizin metanetini, sabrını, hayata tekrar sarılma azmini gördükçe Rabbime hamd ediyorum" diye konuştu.Cumhur İttifakı olarak deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittikleri her yerde devletin gücü yanında, milletin dayanışma ruhuna da şahitlik ettiklerini ifade etti.Milletin oruçla, Kur'an-ı Kerim ile nefis muhasebesiyle bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini asla unutmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Hayırseverlerimizden, vakıf ve derneklerimize kadar pek çok kuruluş, sahada mağdurlara destek oluyor. Bilhassa belediyelerimiz, barınmadan gıda teminine, manevi destekten çocuklara yönelik faaliyetlere, geniş bir alanda örnek işlere imza atıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'yi aşkın belediyemizi bölgedeki il ve ilçe belediyeleriyle kardeş kıldık. Depremlerden en çok zarar gören 7 ilimizi; ilçeleri, mahalleleri ve köyleriyle bu 250 belediyemize bir nevi zimmetledik, kardeş kıldık. Bağcılar Belediyemize de Adıyaman Havalimanı ile Malatya Battalgazi ilçemizin mesuliyetini verdik" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımların tutarının 250 milyon lirayı aştığına işaret ederek, diğer çalışmaların yanında günde 20 bin kişinin iftar ve sahur ihtiyacını da karşılayan Bağcılar Belediyesini tebrik etti.'Deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık'"Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeden, hüsnüniyet ile çalışan herkesten Allah razı olsun" ifadesini kullanan Erdoğan, deprem bölgesindeki kent sakinlerinin yaralarını saracaklarını vurguladı.Erdoğan, depremin yıktığı şehirleri el birliği içinde kısa sürede yeniden ayağa kaldıracaklarının altını çizerek, şunları söyledi:Seçmenlerin 14 Mayıs'ta gereken dersi gereken kişilere vereceğini kaydeden Erdoğan, deprem bölgesindeki sakinlere karşı mahcup olmayacaklarını sözlerine ekledi.Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı vatandaşın istifadesine sunduklarına işaret eden Erdoğan, "Belediye hizmet binasından hükümet konağına, sivil toplum kuruluş iletişim merkezinden yaşlı yaşam merkezine, kentsel dönüşüm projelerinden eğitim tesisleri ve ibadethanelere, park, bahçe ve caddelerden Şehr-i Bağcılar Sitesi'ne kadar tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen tüm bu eser, hizmet ve yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin Bağcılar'a kazandırılmasına vesile olan belediye başkanını ve ekibini tebrik ederek, aynı şekilde, bu eserlerin harcını alın terleriyle karan tüm işçilere, mimarlara, yüklenici firmalara da teşekkür ettiğini söyledi.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in dinamizmiyle heyecanıyla samimiyetiyle vatandaşlara aşkla hizmet ettiğini aktaran Erdoğan, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini ifade etti.Erdoğan, Bağcıları asla ihmal etmediklerini çünkü Bağcılar'ın göz bebekleri olan ilçelerden olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:'TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akıyla çıktı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut çalışmaların yanı sıra kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:Küçük hesaplar peşine düşmeyeceklerini, muhalefetin ve marjinal çevrelerin bu meseleyi "rantsal dönüşüm" yalanıyla sabote etmesine göz yumamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:'Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür adilik olmamıştır'Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle hanım kardeşlerimden 14 Mayıs'ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum" diyen Erdoğan'a alandaki kadınlar, "Tamam" şeklinde yanıt verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en modern, en lüks binalarda yaşarken millete dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere izin veremeyeceklerini belirterek, "Gürültü patırtıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını engellediklerini gururla anlatanlara özellikle bundan sonra onlarla yol yürüyemeyiz. Bunların ne milletin sıkıntılarını çözmek gibi bir dertleri var ne de Türkiye'yi afetlere karşı hazırlamak gibi bir niyetleri var. Bunlar sadece günü kurtarmanın, vatandaşın samimi duygularını istismar etmenin peşindeler. Biz ise hiçbir insanımızın evinde kaygıyla oturmasını istemiyoruz. Biz milletimizin kamu ve belediye hizmetlerinde olduğu gibi barınmada da en iyisine, en kalitelisine layık olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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recep tayyip erdoğan, seçim, bağcılar, açılış töreni