https://sputniknews.com.tr/20230402/selvi-kilicdaroglu-ben-first-lady-unvani-pesinde-degilim-bu-tarz-fani-seylerde-hic-gozum-olmadi-1069064243.html
Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm olmadı
Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm olmadı
Sosyal medya hesabındaki paylaşımında çocukların beslenme sorununa dikkat çekmek isteyen Selvi Kılıçdaroğlu, First Lady unvanı peşinde olmadığının altını çizip... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T15:44+0300
2023-04-02T15:44+0300
2023-04-02T15:44+0300
türkiye
selvi kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
çocuk
first lady
beslenme
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki çocukların beslenme sorununa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de çocuklarımızın %67’si sebzeyi, %87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” ifadelerini kullandı.
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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, çocuk, first lady, beslenme
selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, çocuk, first lady, beslenme
Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm olmadı
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Sosyal medya hesabındaki paylaşımında çocukların beslenme sorununa dikkat çekmek isteyen Selvi Kılıçdaroğlu, First Lady unvanı peşinde olmadığının altını çizip "Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki çocukların beslenme sorununa dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de çocuklarımızın %67’si sebzeyi, %87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” ifadelerini kullandı.