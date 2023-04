https://sputniknews.com.tr/20230402/selvi-kilicdaroglu-ben-first-lady-unvani-pesinde-degilim-bu-tarz-fani-seylerde-hic-gozum-olmadi-1069064243.html

Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm olmadı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında çocukların beslenme sorununa dikkat çekmek isteyen Selvi Kılıçdaroğlu, First Lady unvanı peşinde olmadığının altını çizip... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki çocukların beslenme sorununa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de çocuklarımızın %67’si sebzeyi, %87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” ifadelerini kullandı.

