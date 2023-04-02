https://sputniknews.com.tr/20230402/tuzla-belediye-baskani-yazici-kilicdaroglu-maalesef-bu-topraklara-yabanci-1069062102.html

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Kılıçdaroğlu maalesef bu topraklara yabancı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Kılıçdaroğlu maalesef bu topraklara yabancı

Kılıçdaroğlu’nun bir ziyaret sırasında seccade üzerine basarak verdiği fotoğrafa tepkiler sürerken bir açıklama da Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan geldi... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T14:33+0300

2023-04-02T14:33+0300

2023-04-02T14:40+0300

kemal kılıçdaroğlu

şadi yazıcı

tuzla

politika

cumhurbaşkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069062459_0:148:1338:901_1920x0_80_0_0_21a73e2bfb052015d6964f6b31c91c11.jpg

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programının ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile yaptığı görüşmenin ardından paylaşılan fotoğrafta Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile basması ülke genelinde tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili bir tepkide sosyal medya üzerinden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan geldi.CHP’nin milletin milli manevi değerlerinden çok uzak olduğunu ifade eden Yazıcı, “Kemal Kılıçdaroğlu bir evde, muhtemelen bir misafir odasında, az önce namaz kılınmış gibi duran kıbleye dönmüş bir seccade üzerinde ayakkabılarıyla arzı endam etti. Karede takiye yapmadan duran Canan Hanım var. Bu toprakları az çok tanıyan, bırakın Müslümanı, gayri Müslimlerin, Budistlerin, zerdüşlerin hatta ateistlerin vermek istemeyeceği bir fotoğraf bu topraklarda cumhurbaşkanı adayı olan bir siyasetçi verdi” dedi‘Başörtüsüne dediğiniz gibi ‘Seccade kutsal değil halı parçası diyenler’in de hassasiyeti yok’Sözlerine devam eden Yazıcı, “Kılıçdaroğlu daha sonra üzgün olduğunu açıkladı. Üzgün olduğuna da inanıyorum. Anadolu evlerine ayakkabıyla girilmez. Hadi giriyorsanız seccade üzerine ayakkabı ile basılmaz. O karedekilerin bu hassasiyeti olmadığı kesin. Fotoğrafınızı çeken arkadaşlarınızın da yok. Bu fotoğrafı yayınlayan çalışanlarınızın da yok. Başörtüsüne dediğiniz gibi ‘seccade kutsal değil halı parçası diyenler’in de hassasiyeti yok. Sizi savunmak için “Günah değil, günah değil” diye çırpınanların da hassasiyeti yok. Bu topluma maalesef yabancılar, maalesef çok yabancılar” şeklinde konuştu.‘Asıl mesele bu toprağın, bu milletin değerlerine yabancı oluşunuz, bilmemeniz bizi üzüyor’Yazıcı, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230401/kilicdaroglu-yerdeki-seccadeyi-gormedim-simdi-o-kare-uzerinden-operasyon-yapiyorlar-1069043683.html

tuzla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, şadi yazıcı, tuzla, cumhurbaşkanlığı