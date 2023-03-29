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Fransa'da e-skuter kullanıcıları için yaş sınırı ve cezalar yükseltildi
Fransa'da e-skuter kullanıcıları için yaş sınırı ve cezalar yükseltildi
Emeklilik reformuna karşı protesto ve grevlerle sarsılan Fransa'nın çöp dağları altında kalan başkenti Paris'te elektrikli skuter kiralanmasının yasaklanıp... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T23:19+0300
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yaşam
elektrikli araç
elektrikli scooter
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Fransa emeklilik reformu protestolarıyla alev alev yanarken, hükümet, elektrikli skuter (e-skuter) düzenlemesi açıkladı. E-skuter kullanmak için yaş sınırı 12'den 14'e çıkarılırken, başka biriyle birlikte binilmesi durumunda kesilen ceza da 35'den 135 euroya yükseltildi. Basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, "E-skuter kullanımındaki patlama, kaza sayılarındaki artışı da beraberinde getirdi. Bu endişe verici bir durum" dedi. Beaune, Paris'teki 5 kazadan birinin iki kişinin bir skuter paylaşmasından kaynaklandığını belirtti. Yeni kurallar hem özel mülkiyetteki hem de şu anda Fransa genelinde 200'den fazla kentte Lime, Dott veya Tier gibi uygulamalar aracılığıyla kiralanabilen serbest skuterler için geçerli olacak. Pazar günü Paris'te kiralanan serbest e-skuterlerin yasaklanıp yasaklanmaması konusunda referandum düzenlenecek.Bir yandan eğlenceli, uygun fiyatlı ve emisyonsuz ulaşım şekli olarak popülerleşen e-skuterlere, diğer yandan tehlikeli olduğu, genellikle gençler tarafından kötü sürüldüğü ve başkentin zaten kalabalık sokaklarını daha da karıştırdığı eleştirileri yöneltiliyor. Daha önce yollarda diğer araç kullananların ve yayaların şikayetlerine yanıt vermek için e-skuter için alt hız limitleri ve özel park bölgeleri getirilmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müttefiki olarak Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun keskin tenkitçisi olan Beaune, e-skuter için tümden yasak yerine daha sıkı düzenlemeleri destekliyor.Serbest skuter operatörleri, Beaune'nin düzenleme planının parçası olarak güvenlik koşullarını iyileştirmeyi, pillerin ömrünü en az 5 yıla çıkarmayı ve ürünlerini Fransa'da geri dönüşüme sokmayı taahhüt ettikleri bir tüzüğü bugün imzaladı. AFP'ye konuşan Berlin merkezli Tier'den Erwann Le Page, "Halihazırda daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyan çok genç bir sektörüz. Her şeyin mükemmel olmadığını, düzeltilecek şeyler olduğunu biliyoruz... Şehirlerde oynayacağımız bir rolümüz bulunduğuna kullanıcı olmayanları ikna edebilmemiz gerekiyor" dedi.
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elektrikli araç, elektrikli scooter
elektrikli araç, elektrikli scooter

Fransa'da e-skuter kullanıcıları için yaş sınırı ve cezalar yükseltildi

23:19 29.03.2023
© AFP 2023 / -Paris'te elektronik scooter referandumu yapılacak: 'Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler'
Paris'te elektronik scooter referandumu yapılacak: 'Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / -
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Emeklilik reformuna karşı protesto ve grevlerle sarsılan Fransa'nın çöp dağları altında kalan başkenti Paris'te elektrikli skuter kiralanmasının yasaklanıp yasaklanmamasıyla ilgili referandum düzenlenmesi öncesi, bu cihazı kullanma yaşı 12'den 14'e çıkarıldı.
Fransa emeklilik reformu protestolarıyla alev alev yanarken, hükümet, elektrikli skuter (e-skuter) düzenlemesi açıkladı. E-skuter kullanmak için yaş sınırı 12'den 14'e çıkarılırken, başka biriyle birlikte binilmesi durumunda kesilen ceza da 35'den 135 euroya yükseltildi.
Basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, "E-skuter kullanımındaki patlama, kaza sayılarındaki artışı da beraberinde getirdi. Bu endişe verici bir durum" dedi. Beaune, Paris'teki 5 kazadan birinin iki kişinin bir skuter paylaşmasından kaynaklandığını belirtti.
Yeni kurallar hem özel mülkiyetteki hem de şu anda Fransa genelinde 200'den fazla kentte Lime, Dott veya Tier gibi uygulamalar aracılığıyla kiralanabilen serbest skuterler için geçerli olacak.
Pazar günü Paris'te kiralanan serbest e-skuterlerin yasaklanıp yasaklanmaması konusunda referandum düzenlenecek.
Bir yandan eğlenceli, uygun fiyatlı ve emisyonsuz ulaşım şekli olarak popülerleşen e-skuterlere, diğer yandan tehlikeli olduğu, genellikle gençler tarafından kötü sürüldüğü ve başkentin zaten kalabalık sokaklarını daha da karıştırdığı eleştirileri yöneltiliyor.
Daha önce yollarda diğer araç kullananların ve yayaların şikayetlerine yanıt vermek için e-skuter için alt hız limitleri ve özel park bölgeleri getirilmişti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müttefiki olarak Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun keskin tenkitçisi olan Beaune, e-skuter için tümden yasak yerine daha sıkı düzenlemeleri destekliyor.
Serbest skuter operatörleri, Beaune'nin düzenleme planının parçası olarak güvenlik koşullarını iyileştirmeyi, pillerin ömrünü en az 5 yıla çıkarmayı ve ürünlerini Fransa'da geri dönüşüme sokmayı taahhüt ettikleri bir tüzüğü bugün imzaladı.
AFP'ye konuşan Berlin merkezli Tier'den Erwann Le Page, "Halihazırda daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyan çok genç bir sektörüz. Her şeyin mükemmel olmadığını, düzeltilecek şeyler olduğunu biliyoruz... Şehirlerde oynayacağımız bir rolümüz bulunduğuna kullanıcı olmayanları ikna edebilmemiz gerekiyor" dedi.
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