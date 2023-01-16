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Paris'te elektrikli scooter referandumu yapılacak: 'Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler'
Paris'te elektrikli scooter referandumu yapılacak: 'Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler'
Paris belediye başkanı, elektrikli scooter kiralama hizmetlerinin devam etmesine izin verip vermeme konusunda oylama yapılacağını açıkladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T11:58+0300
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фото, fotoğraf, galeri, scooter, elektrikli scooter, e-scooter, paris, anne hidalgo
фото, fotoğraf, galeri, scooter, elektrikli scooter, e-scooter, paris, anne hidalgo

Paris'te elektrikli scooter referandumu yapılacak: 'Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler'

11:58 16.01.2023 (güncellendi: 11:59 16.01.2023)
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Paris belediye başkanı, elektrikli scooter kiralama hizmetlerinin devam etmesine izin verip vermeme konusunda oylama yapılacağını açıkladı.
© AFP 2023 / -

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter'ların kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğine dair bir oylama düzenlenecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından Le Parisien'in hafta sonu baskısına yapılan açıklamada, kendisinin yasaktan yana olduğunu ancak Parislilerin vereceği karara saygı duyacağını söyledi.

Fransa&#x27;nın başkenti Paris&#x27;te elektrikli scooter&#x27;ların kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğine dair bir oylama düzenlenecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından Le Parisien&#x27;in hafta sonu baskısına yapılan açıklamada, kendisinin yasaktan yana olduğunu ancak Parislilerin vereceği karara saygı duyacağını söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / -

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter'ların kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğine dair bir oylama düzenlenecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından Le Parisien'in hafta sonu baskısına yapılan açıklamada, kendisinin yasaktan yana olduğunu ancak Parislilerin vereceği karara saygı duyacağını söyledi.

© AFP 2023 / -

Hidalgo, 'son derece bölücü' olarak nitelendirdiği konuyla ilgili olarak Parislilere "Serbest giden kiralık scooter'lara devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?" sorusunun sorulacağını aktardı.

Hidalgo, &#x27;son derece bölücü&#x27; olarak nitelendirdiği konuyla ilgili olarak Parislilere &quot;Serbest giden kiralık scooter&#x27;lara devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?&quot; sorusunun sorulacağını aktardı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / -

Hidalgo, 'son derece bölücü' olarak nitelendirdiği konuyla ilgili olarak Parislilere "Serbest giden kiralık scooter'lara devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?" sorusunun sorulacağını aktardı.

© AFP 2023 / -

Paris'te elektrikli scooter'ların park etme yasakları ihlal edilerek çeşitli yerlere bırakıldıkları, hatta bazılarının Seine nehrine atıldığı biliniyor.

Paris&#x27;te elektrikli scooter&#x27;ların park etme yasakları ihlal edilerek çeşitli yerlere bırakıldıkları, hatta bazılarının Seine nehrine atıldığı biliniyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / -

Paris'te elektrikli scooter'ların park etme yasakları ihlal edilerek çeşitli yerlere bırakıldıkları, hatta bazılarının Seine nehrine atıldığı biliniyor.

© AFP 2023 / -

Hidalgo'nun kentsel ulaşımdan sorumlu yardımcısı David Belliard da, maliyet-fayda analizinin 'kiralama planlarını desteklemediğini' söyleyerek, "Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler. Vatandaşlardan scooterlar hakkında çok fazla olumsuz geri bildirim geldi" ifadeleriyle söz konusu yasağı desteklediğini açıkladı.

Hidalgo&#x27;nun kentsel ulaşımdan sorumlu yardımcısı David Belliard da, maliyet-fayda analizinin &#x27;kiralama planlarını desteklemediğini&#x27; söyleyerek, &quot;Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler. Vatandaşlardan scooterlar hakkında çok fazla olumsuz geri bildirim geldi&quot; ifadeleriyle söz konusu yasağı desteklediğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / -

Hidalgo'nun kentsel ulaşımdan sorumlu yardımcısı David Belliard da, maliyet-fayda analizinin 'kiralama planlarını desteklemediğini' söyleyerek, "Yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler. Vatandaşlardan scooterlar hakkında çok fazla olumsuz geri bildirim geldi" ifadeleriyle söz konusu yasağı desteklediğini açıkladı.

© AFP 2023 / JOEL SAGET

Hidalgo ayrıca, söz konusu yasaklama planının insanların kendilerine ait olan scooter'ları hedeflemediğini söyledi ve "Onlar problem değil" dedi. Oylamanın 2 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Hidalgo ayrıca, söz konusu yasaklama planının insanların kendilerine ait olan scooter&#x27;ları hedeflemediğini söyledi ve &quot;Onlar problem değil&quot; dedi. Oylamanın 2 Nisan&#x27;da yapılması planlanıyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JOEL SAGET

Hidalgo ayrıca, söz konusu yasaklama planının insanların kendilerine ait olan scooter'ları hedeflemediğini söyledi ve "Onlar problem değil" dedi. Oylamanın 2 Nisan'da yapılması planlanıyor.

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