Martı CEO'sundan Kadıköy Belediyesi'ne tepki: O kilitlerin tanesi 600 lira

“Sayın Odabaşı, her gün onlarca şikayet gelse alabileceğiniz maksimum şikayet 99x365gün = 36.135 olur. Oysa son 12 ayda sadece Martı'ya “Kadıköy’de daha fazla scooter istiyoruz” diyen Kadıköylü sayısı 101.874. Bahsettiğiniz Paris referandumu Kadıköy'de yapılsa sonuç ortada. “Sayın Odabaşı, her gün onlarca şikayet gelse alabileceğiniz maksimum şikayet 99x365gün = 36.135 olur. Oysa son 12 ayda sadece Martı'ya “Kadıköy’de daha fazla scooter istiyoruz” diyen Kadıköylü sayısı 101.874. Bahsettiğiniz Paris referandumu Kadıköy'de yapılsa sonuç ortada.

101.874 vatandaşın "Kadıköy'de daha fazla scooter istiyorum" dediği GPS koordinat dağılımını aşağıdaki haritadan, Kadıköy’e ait tüm scooter kullanım verilerine ise http://bit.ly/UlusalMobilite adresinden ulaşabilirsiniz. 101.874 vatandaşın "Kadıköy'de daha fazla scooter istiyorum" dediği GPS koordinat dağılımını aşağıdaki haritadan, Kadıköy’e ait tüm scooter kullanım verilerine ise http://bit.ly/UlusalMobilite adresinden ulaşabilirsiniz.

Görüntülerde mavi ve kırmızı Martıların kilitlerini keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. O kilitlerin tanesi 600 TL. Ziyan olan milli servetimiz, yazık keşke iş buraya gelmese. Görüntülerde mavi ve kırmızı Martıların kilitlerini keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. O kilitlerin tanesi 600 TL. Ziyan olan milli servetimiz, yazık keşke iş buraya gelmese.

Belediyenizden 12 farklı tarihte “park yasak harita alanı” talep etmişiz. Bize bugüne kadar ulaşan herhangi bir harita olmadığı gibi, son günlerde gelen hiçbir resmi yazı da yok maalesef. Belediyenizden 12 farklı tarihte “park yasak harita alanı” talep etmişiz. Bize bugüne kadar ulaşan herhangi bir harita olmadığı gibi, son günlerde gelen hiçbir resmi yazı da yok maalesef.

Eğer harita gönderildi ve biz gözden kaçırdıysak lütfen bu tweetin altına koyun, 20 dakika içerisinde gereğini yapalım. 1,5 metreden dar kaldırımların olduğu yerlerin haritasını gönderirseniz hemen kapatalım. Sorun kökünden teknoloji ile çözülsün. Eğer harita gönderildi ve biz gözden kaçırdıysak lütfen bu tweetin altına koyun, 20 dakika içerisinde gereğini yapalım. 1,5 metreden dar kaldırımların olduğu yerlerin haritasını gönderirseniz hemen kapatalım. Sorun kökünden teknoloji ile çözülsün.

Bu vesileyle sizi ofisimize davet etmek istiyorum. Yeni kaldırım tanıma sensörlerimizi, Türk mühendislerimizin ürettiği scooter beyinlerini ve daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim. Bu vesileyle sizi ofisimize davet etmek istiyorum. Yeni kaldırım tanıma sensörlerimizi, Türk mühendislerimizin ürettiği scooter beyinlerini ve daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim.

Kadıköy ilçesi, kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında dünyada birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip etmekte. Biz bununla gurur duyuyoruz. Kadıköy ilçesi, kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında dünyada birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip etmekte. Biz bununla gurur duyuyoruz.