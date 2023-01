https://sputniknews.com.tr/20230118/marti-ceosundan-kadikoy-belediyesine-tepki-o-kilitlerin-tanesi-600-lira-1065899907.html

Martı CEO'sundan Kadıköy Belediyesi'ne tepki: O kilitlerin tanesi 600 lira

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, kaldırımları işgal eden scooter'ları kaldıran Kadıköy Belediyesi'ne "Kilitleri keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. Onların... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T23:17+0300

2023-01-18T23:17+0300

2023-01-18T23:18+0300

türkiye

scooter

istanbul

kadıköy

İstanbul Kadıköy'de dün başlayan düzenlemede, kaldırımlara bırakılan scooter'lar toplanmaya başlandı.scooter kiralama platformu Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın "Her gün onlarca şikayet geliyor çağrı merkezimize. Sokakta olduğumuz yüze yüze, Cimer’e ve benzeri vatandaşın bize ulaşabildiği her kanaldan her gün onlarca şikayet alıyoruz” dediği konuşmayı paylaşarak, scooter isteyenlerin şikayet edenlerden daha fazla olduğunu savundu.İşbirliğine de açık olduklarını belirten Öktem, Kadıköy Belediyesi’nden 12 farklı tarihte “Park yasak harita alanı” talep ettiklerini ve kendilerine ulaşan herhangi bir harita olmadığını iddia etti.Öktem, paylaşımında, uygulamaya şu ifadelerle tepki gösterdi:

türkiye

istanbul

kadıköy

