https://sputniknews.com.tr/20230119/marti-ve-ibbden-proje-park-yerleri-insa-edilecek-15-metreden-dar-kaldirimlara-park-yapilamayacak-1065915467.html

Martı ve İBB'den proje: Park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak

Martı ve İBB'den proje: Park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak

Martı, İBB görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Scooter park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak" şeklinde yeni... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T12:33+0300

2023-01-19T12:33+0300

2023-01-19T12:33+0300

türkiye

martı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

proje

elektrikli scooter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059376324_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a38fbfa784e54a44122ffca7c9a41ad7.jpg

Ulaşım platformu Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi'yle uzun bir süredir proje yürüttüklerini duyurdu.Martı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Martıların kent yaşamına adaptasyonunu en üst seviyeye taşımak adına, yetkili kurum olan İBB yöneticileriyle uzun süredir devam etmekte olan görüşmelerimizin çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu bağlamda İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan’la 2 aydır planladığımız projeyi erken açıklama kararı aldık.İstanbul’da ulaşımın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş olan ve trafik başta olmak üzere pek çok soruna çözüm üreten Martıların, kent hayatına adaptasyonu Karayolları Trafik Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından Türkiye’nin tamamı için belirlenmiştir.Scooter’lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir.Görüşmeler sonucunda alınan kararlarGörüşmelerimiz sonucunda Martı;

https://sputniknews.com.tr/20230118/marti-ceosundan-kadikoy-belediyesine-tepki-o-kilitlerin-tanesi-600-lira-1065899907.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

martı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), proje, elektrikli scooter