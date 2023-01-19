https://sputniknews.com.tr/20230119/marti-ve-ibbden-proje-park-yerleri-insa-edilecek-15-metreden-dar-kaldirimlara-park-yapilamayacak-1065915467.html
Martı ve İBB'den proje: Park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak
Martı ve İBB'den proje: Park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak
Martı, İBB görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Scooter park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak" şeklinde yeni... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T12:33+0300
2023-01-19T12:33+0300
2023-01-19T12:33+0300
türkiye
martı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
proje
elektrikli scooter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059376324_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a38fbfa784e54a44122ffca7c9a41ad7.jpg
Ulaşım platformu Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi'yle uzun bir süredir proje yürüttüklerini duyurdu.Martı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Martıların kent yaşamına adaptasyonunu en üst seviyeye taşımak adına, yetkili kurum olan İBB yöneticileriyle uzun süredir devam etmekte olan görüşmelerimizin çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu bağlamda İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan’la 2 aydır planladığımız projeyi erken açıklama kararı aldık.İstanbul’da ulaşımın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş olan ve trafik başta olmak üzere pek çok soruna çözüm üreten Martıların, kent hayatına adaptasyonu Karayolları Trafik Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından Türkiye’nin tamamı için belirlenmiştir.Scooter’lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir.Görüşmeler sonucunda alınan kararlarGörüşmelerimiz sonucunda Martı;
https://sputniknews.com.tr/20230118/marti-ceosundan-kadikoy-belediyesine-tepki-o-kilitlerin-tanesi-600-lira-1065899907.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059376324_211:0:859:486_1920x0_80_0_0_863692da07d6d51024f6419d2fb46d44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
martı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), proje, elektrikli scooter
martı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), proje, elektrikli scooter
Martı ve İBB'den proje: Park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak
Abone ol
Martı, İBB görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Scooter park yerleri inşa edilecek, 1.5 metreden dar kaldırımlara park yapılamayacak" şeklinde yeni kararlar alındığını duyurdu.
Ulaşım platformu Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi'yle uzun bir süredir proje yürüttüklerini duyurdu.
Martı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Martıların kent yaşamına adaptasyonunu en üst seviyeye taşımak adına, yetkili kurum olan İBB yöneticileriyle uzun süredir devam etmekte olan görüşmelerimizin çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu bağlamda İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan’la 2 aydır planladığımız projeyi erken açıklama kararı aldık.
İstanbul’da ulaşımın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş olan ve trafik başta olmak üzere pek çok soruna çözüm üreten Martıların, kent hayatına adaptasyonu Karayolları Trafik Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından Türkiye’nin tamamı için belirlenmiştir.
Scooter’lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir.
Görüşmeler sonucunda alınan kararlar
Görüşmelerimiz sonucunda Martı;
Yüksek kullanım kaynaklı Martı birikmesi olan, öncelikle 100 ardından da 500 adet İBB’nin belirleyeceği noktada ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ inşa edip İBB’ye hibe edecek.
İBB’nin ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri
’ projesine destek vermek için bu alanlara park edilen Martı yolculuklarında yüzde 20 indirim
uygulayacak.
1.5 metreden dar kaldırımların haritasının çıkartılıp, parklamanın bu bölgelerde kapatılması için ilgili belediyelere destek vermeye devam edecek.
Martıların daha rahat kullanılabilmesi için, belediyelerin, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması ve kaldırımların genişletilmesi adına atacağı tüm adımları destekleyecektir.
Şehirlerimizin sessiz, kaldırımlarımızın geniş, araçlarımızın paylaşımlı olacağı ulaşım devrimini tamamlayana kadar, Martı, mücadelesine tüm kamu kurumları ile iş birliği halinde devam edecektir.''