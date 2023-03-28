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https://sputniknews.com.tr/20230328/netanyahunun-yargi-reformu-plani-israildeki-siyasi-krizi-nasil-atesledi-1068848728.html
Netanyahu'nun yargı reformu planı, İsrail'deki siyasi krizi nasıl ateşledi?
Netanyahu'nun yargı reformu planı, İsrail'deki siyasi krizi nasıl ateşledi?
İsrail tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birini yaratan yargı reformu planı, ülke tarihinin en sağcı koalisyonunu kuran Netanyahu hükümetinin geleceğini... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:39+0300
2023-03-28T13:54+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
protesto
yargı reformu
eylem
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
yoav gallant
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İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önderliğinde ilan edilen yargı reformu, dün yaptığı erteleme açıklamasına kadar İsrail tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birinin yaşanmasına neden oldu.Reform paketini eleştiren Savunma Bakanı'nın görevden alınmasıyla patlak veren protestolar, İsrail'in bütün büyük şehirlerinde onbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.Öte yandan, ülkenin iş çevreleri, banka müdürleri, savaş pilotları, yedek askerler, akademisyenler, eki komutanlar gibi çevreler de reformu eleştirenler arasındaydı. İsrail'in en büyük sendikası, ülkenin uluslararası havaalanını felç eden bir genel grev ilan etti ve binlerce insan parlamento dışında toplandı. Sonunda Netanyahu, yargı reformunu geçirmeye 'hala kararlı olduğunu ancak uzlaşma aramak için zaman ayıracağını' söyleyerek reformu erteleyeceğini duyurdu. Buraya nasıl gelindi?Üç ayrı davada yolsuzluk suçundan yargılanan Netanyahu, eski hükümet ortakları tarafından kendisine sırt çevrilmesinin ardından 2019'dan bu yana kalıcı bir koalisyon oluşturamadı. Bu durum da, İsrail'de halkın dört yıldan kısa bir süre içinde beş kez sandık başına gittiği uzun süreli bir siyasi krize yol açtı. Ancak Netanyahu, geçen yılın sonlarında ultra Ortodoks ve aşırı milliyetçi müttefiklerle bir koalisyon kurarak iktidara geri döndü ve ülkenin şimdiye kadarki en sağcı hükümetini kurdu. Yargı reformunda ne var?AP'nin derlediği habere göre Netanyahu, iktidara geldikten sonra, ülkenin yargı sistemini hızla elden geçirme sözü verdi; eleştirmenler, bunun, ideolojik gündemini daha az yargı gözetimi ile sürdürme arzusundan kaynaklandığını söylüyor. Değişiklikler sonucunda, iktidar koalisyonu adli atamalar üzerinde kontrol sağlayacak ve yargı denetimini sınırlayarak ülkenin Yüksek Mahkemesini de zayıflatacak.Muhalifler ise, söz konusu reformun bağımsız yargı sistemi üzerinde kontrol sağlayarak ülkenin hassas kontrol ve denge sistemini alt üst edeceği görüşünde. Muhelefet ayrıca, Netanyahu'yu 'yargılanırken hukuk sistemini yeniden şekillendirmeye çalışmakla' suçluyor.Son protestoları ne tetikledi?İsrail, Netanyahu hükümetinin Adalet Bakanı Yariv Levin'in Ocak ayında reformu açıklamasından bu yana yaklaşık üç aydır kitlesel protestolara sahne oldu. Ancak Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasına yönelik öfke patlaması, protestoları şiddetlendirdi. Eylemlerin büyük ölçüde WhatsApp mesajlaşma uygulaması aracılığıyla organize edildiği ve yaklaşık bir saat içinde, on binlerce insanın Tel Aviv'in ana otoyolunu kapattığı görüldü. Ayrıca, çok sayıda protestocu, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde gösteri yaptı. Netanyahu'nun görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, tartışma yaratan yargı reformunun ertelenmesi konusunda çağrı yapan ilk bakan oldu. Gerilimin yükselmesinin İsrail'in askeri hazırlıklarına zarar verebileceğini söyleyen Gallant'ın bu çıkışı, ükedeki az sayıdaki 'uzlaşı konusundan' biri olan ulusal güvenliğe değinerek Netanyahu karşısında bir blok oluşmasına yol açmış olabilir.Grev neden önemliydi?İsrail'in en büyük sendikası, sağlık, bankacılık, devlet hizmetleri, kreş ve ulaşım gibi sektörlerde yaklaşık 800 bin kişiyi temsil eden ülkedeki en güçlü kurumlardan biri. Sendika, yıllar boyunca geçmişteki çeşitli işçi anlaşmazlıklarında aldığı grev kararları dışında, daha önce hiç siyasi bir meseleyi protesto etmek için greve gitmemişti. Sendikanın grev kararı ise anında hissedildi.Ülkenin ana uluslararası havaalanı, 70 binden fazla yolcuyu mahsur bırakarak tüm giden uçuşları iptal etti. Doktorlar ve gündüz bakım çalışanları da iş bırakacaklarını açıkladı. İsrail ekonomisi ise, değer kaybeden para birimi nedeniyle şimdiden yara aldı. Uzun süreli bir grev, daha uzun süreli ve daha derin hasar anlamına gelebilirdi.Bundan sonra ne olacak?Netanyahu'nun yaptığı erteleme açıklaması, gerilimi görece hafifleterek bir uzlaşı sağlanması amacıyla zaman kazandırabilir. Ancak bu aynı zamanda aşırı sağcı koalisyon ortaklarını kızdırma riskini de taşıyor ve bu da hükümetinin istikrarını tehdit ediyor ve yeni seçim olasılığını riske atıyor. Netanyahu ciddi yasal sorunlarla karşı karşıyayken düzenlenecek herhangi bir yeni seçim, büyük olasılıkla bir kez daha Netanyahu'nun içinde bulunduğu krizlere göre şekillenecek.Reformun İsrail dışında ne gibi etkileri olabilir?Yaşanan siyasi kriz bir İsrail meselesi gibi görünse de, sonucunun bölge ve ötesi için önemli yansımaları olabilir. Netanyahu'nun koalisyon müttefikleri, Filistin devletine karşı çıkan ve Batı Şeria yerleşim hareketiyle yakın bağları olan dindar ve milliyetçi tutucular tarafından yönetiliyor. Daha zayıf bir mahkeme sistemi, daha saldırgan yerleşim inşaatlarının ve hatta Batı Şeria topraklarının ilhakının önünü açabilir. Bu, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı gelecekteki bağımsız bir devletin parçası olarak gören Filistinlilerle ve ayrıca reformla ilgili endişelerini dile getiren ve bazı ortaklarının yorumlarını eleştiren İsrail'in Batılı müttefikleriyle daha fazla sürtüşmeye yol açabilir. Öte yandan, İsrail askerleri Lahey'deki savaş suçları kovuşturmasına karşı daha duyarlı olabilir. İsrail'in temel savunmalarından biri, askerlerin yaptığı yanlışları soruşturup kovuşturma yetkisine sahip bağımsız bir yargıya sahip olmasıydı. Zayıflamış bir yargı, İsrail'i bu savunmadan mahrum edebilir. Krizden ayrıca, ülke ekonomisinin lokomotifi olan İsrail'in yüksek teknoloji endüstrisi de etkilenebilir. Uluslararası kuruluşlar, iyi bir iş ortamı sağlamak için güçlü bir yargının çok önemli olduğunu düşündükleri için, reform geçerse İsrail'in borç notunu düşürebileceklerini zaten söylediler. Daha düşük bir not, yatırımcıları İsrail'de iş yapma konusunda tereddüte düşürebilir ve dünyanın önde gelen teknoloji devleri de dahil olmak üzere İsrail'de faaliyet gösteren şirketlerin varlıklarını küçültmelerine yol açabilir.
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israil, benyamin netanyahu, protesto, yargı reformu, eylem, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, yoav gallant
israil, benyamin netanyahu, protesto, yargı reformu, eylem, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, yoav gallant

Netanyahu'nun yargı reformu planı, İsrail'deki siyasi krizi nasıl ateşledi?

13:39 28.03.2023 (güncellendi: 13:54 28.03.2023)
© AAİsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı protestolar sürüyor. Tel Aviv'de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak meşaleler yaktı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı protestolar sürüyor. Tel Aviv'de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak meşaleler yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AA
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İsrail tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birini yaratan yargı reformu planı, ülke tarihinin en sağcı koalisyonunu kuran Netanyahu hükümetinin geleceğini tehlikeye atmış olabilir.
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önderliğinde ilan edilen yargı reformu, dün yaptığı erteleme açıklamasına kadar İsrail tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birinin yaşanmasına neden oldu.
Reform paketini eleştiren Savunma Bakanı'nın görevden alınmasıyla patlak veren protestolar, İsrail'in bütün büyük şehirlerinde onbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Öte yandan, ülkenin iş çevreleri, banka müdürleri, savaş pilotları, yedek askerler, akademisyenler, eki komutanlar gibi çevreler de reformu eleştirenler arasındaydı.
İsrail'in en büyük sendikası, ülkenin uluslararası havaalanını felç eden bir genel grev ilan etti ve binlerce insan parlamento dışında toplandı. Sonunda Netanyahu, yargı reformunu geçirmeye 'hala kararlı olduğunu ancak uzlaşma aramak için zaman ayıracağını' söyleyerek reformu erteleyeceğini duyurdu.

Buraya nasıl gelindi?

Üç ayrı davada yolsuzluk suçundan yargılanan Netanyahu, eski hükümet ortakları tarafından kendisine sırt çevrilmesinin ardından 2019'dan bu yana kalıcı bir koalisyon oluşturamadı. Bu durum da, İsrail'de halkın dört yıldan kısa bir süre içinde beş kez sandık başına gittiği uzun süreli bir siyasi krize yol açtı. Ancak Netanyahu, geçen yılın sonlarında ultra Ortodoks ve aşırı milliyetçi müttefiklerle bir koalisyon kurarak iktidara geri döndü ve ülkenin şimdiye kadarki en sağcı hükümetini kurdu.

Yargı reformunda ne var?

AP'nin derlediği habere göre Netanyahu, iktidara geldikten sonra, ülkenin yargı sistemini hızla elden geçirme sözü verdi; eleştirmenler, bunun, ideolojik gündemini daha az yargı gözetimi ile sürdürme arzusundan kaynaklandığını söylüyor. Değişiklikler sonucunda, iktidar koalisyonu adli atamalar üzerinde kontrol sağlayacak ve yargı denetimini sınırlayarak ülkenin Yüksek Mahkemesini de zayıflatacak.
Muhalifler ise, söz konusu reformun bağımsız yargı sistemi üzerinde kontrol sağlayarak ülkenin hassas kontrol ve denge sistemini alt üst edeceği görüşünde. Muhelefet ayrıca, Netanyahu'yu 'yargılanırken hukuk sistemini yeniden şekillendirmeye çalışmakla' suçluyor.

Son protestoları ne tetikledi?

İsrail, Netanyahu hükümetinin Adalet Bakanı Yariv Levin'in Ocak ayında reformu açıklamasından bu yana yaklaşık üç aydır kitlesel protestolara sahne oldu. Ancak Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasına yönelik öfke patlaması, protestoları şiddetlendirdi. Eylemlerin büyük ölçüde WhatsApp mesajlaşma uygulaması aracılığıyla organize edildiği ve yaklaşık bir saat içinde, on binlerce insanın Tel Aviv'in ana otoyolunu kapattığı görüldü. Ayrıca, çok sayıda protestocu, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde gösteri yaptı.
Netanyahu'nun görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, tartışma yaratan yargı reformunun ertelenmesi konusunda çağrı yapan ilk bakan oldu. Gerilimin yükselmesinin İsrail'in askeri hazırlıklarına zarar verebileceğini söyleyen Gallant'ın bu çıkışı, ükedeki az sayıdaki 'uzlaşı konusundan' biri olan ulusal güvenliğe değinerek Netanyahu karşısında bir blok oluşmasına yol açmış olabilir.

Grev neden önemliydi?

İsrail'in en büyük sendikası, sağlık, bankacılık, devlet hizmetleri, kreş ve ulaşım gibi sektörlerde yaklaşık 800 bin kişiyi temsil eden ülkedeki en güçlü kurumlardan biri. Sendika, yıllar boyunca geçmişteki çeşitli işçi anlaşmazlıklarında aldığı grev kararları dışında, daha önce hiç siyasi bir meseleyi protesto etmek için greve gitmemişti. Sendikanın grev kararı ise anında hissedildi.
Ülkenin ana uluslararası havaalanı, 70 binden fazla yolcuyu mahsur bırakarak tüm giden uçuşları iptal etti. Doktorlar ve gündüz bakım çalışanları da iş bırakacaklarını açıkladı. İsrail ekonomisi ise, değer kaybeden para birimi nedeniyle şimdiden yara aldı. Uzun süreli bir grev, daha uzun süreli ve daha derin hasar anlamına gelebilirdi.

Bundan sonra ne olacak?

Netanyahu'nun yaptığı erteleme açıklaması, gerilimi görece hafifleterek bir uzlaşı sağlanması amacıyla zaman kazandırabilir. Ancak bu aynı zamanda aşırı sağcı koalisyon ortaklarını kızdırma riskini de taşıyor ve bu da hükümetinin istikrarını tehdit ediyor ve yeni seçim olasılığını riske atıyor. Netanyahu ciddi yasal sorunlarla karşı karşıyayken düzenlenecek herhangi bir yeni seçim, büyük olasılıkla bir kez daha Netanyahu'nun içinde bulunduğu krizlere göre şekillenecek.

Reformun İsrail dışında ne gibi etkileri olabilir?

Yaşanan siyasi kriz bir İsrail meselesi gibi görünse de, sonucunun bölge ve ötesi için önemli yansımaları olabilir. Netanyahu'nun koalisyon müttefikleri, Filistin devletine karşı çıkan ve Batı Şeria yerleşim hareketiyle yakın bağları olan dindar ve milliyetçi tutucular tarafından yönetiliyor.
Daha zayıf bir mahkeme sistemi, daha saldırgan yerleşim inşaatlarının ve hatta Batı Şeria topraklarının ilhakının önünü açabilir. Bu, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı gelecekteki bağımsız bir devletin parçası olarak gören Filistinlilerle ve ayrıca reformla ilgili endişelerini dile getiren ve bazı ortaklarının yorumlarını eleştiren İsrail'in Batılı müttefikleriyle daha fazla sürtüşmeye yol açabilir.
Öte yandan, İsrail askerleri Lahey'deki savaş suçları kovuşturmasına karşı daha duyarlı olabilir. İsrail'in temel savunmalarından biri, askerlerin yaptığı yanlışları soruşturup kovuşturma yetkisine sahip bağımsız bir yargıya sahip olmasıydı. Zayıflamış bir yargı, İsrail'i bu savunmadan mahrum edebilir.
Krizden ayrıca, ülke ekonomisinin lokomotifi olan İsrail'in yüksek teknoloji endüstrisi de etkilenebilir. Uluslararası kuruluşlar, iyi bir iş ortamı sağlamak için güçlü bir yargının çok önemli olduğunu düşündükleri için, reform geçerse İsrail'in borç notunu düşürebileceklerini zaten söylediler. Daha düşük bir not, yatırımcıları İsrail'de iş yapma konusunda tereddüte düşürebilir ve dünyanın önde gelen teknoloji devleri de dahil olmak üzere İsrail'de faaliyet gösteren şirketlerin varlıklarını küçültmelerine yol açabilir.
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