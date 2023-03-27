https://sputniknews.com.tr/20230327/thy-israil-ucuslarini-iptal-etti-1068811713.html

THY, İsrail uçuşlarını iptal etti

THY, İsrail uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T15:59+0300

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yaşam

thy

türk hava yolları (thy)

israil

uçuş

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.

israil

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thy, türk hava yolları (thy), israil, uçuş