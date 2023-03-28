https://sputniknews.com.tr/20230328/israil-polisi-tel-avivde-yargi-duzenlemesi-karsitlarinin-gosterisine-mudahale-etti-1068827718.html

İsrail polisi Tel Aviv'de yargı düzenlemesi karşıtlarının gösterisine müdahale etti

İsrail polisi Tel Aviv'de yargı düzenlemesi karşıtlarının gösterisine müdahale etti

İsrail'in Tel Aviv kentinde, Başbakan Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmeye çalıştığı ancak protestolar nedeniyle ertelenen yargı düzenlemeleri karşıtı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T00:43+0300

2023-03-28T00:43+0300

2023-03-28T00:43+0300

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre, İsrail polisi, Tel Aviv merkezindeki Ayalon Caddesi'ni demir bariyerlerle kapatmaya çalışan ve ateş yakan göstericilere müdahale etti.TOMA, göz yaşartıcı ses bombası ve atlı birliklerle göstericileri dağıtmaya çalışan polislerden 2'si atılan cam şişelerle yaralandı.Yediot Ahronot Gazetesi ise olayda 5 göstericinin gözaltına alındığını, Ayalon Caddesi yakınlarında yargı düzenlemesi karşıtları ile destekçileri arasında da arbede yaşandığını yazdı.Göstericiler, Netanyahu’nun yargı düzenlemesini tamamen durdurmayıp sadece ertelemesi nedeniyle gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/israilde-yargi-duzenlemesine-destek-verenler-bati-kuduste-gosteri-yapti-1068822463.html

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