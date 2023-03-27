https://sputniknews.com.tr/20230327/israilde-yargi-duzenlemesine-destek-verenler-bati-kuduste-gosteri-yapti-1068822463.html

İsrail'de yargı düzenlemesine destek verenler Batı Kudüs'te gösteri yaptı

İsrail'de yargı düzenlemesine destek verenler Batı Kudüs'te gösteri yaptı

İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümetinin, meclisten geçirmeye çalıştığı ancak yoğun tepkiler üzerine ertelediği, tartışmalı yargı düzenlemesini destekleyenler... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T22:38+0300

2023-03-27T22:38+0300

2023-03-27T22:40+0300

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ortadoğu

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Başbakan Benyamin Netanyahu'nun erteleme açıklaması öncesinde, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla düzenlemeyle ilgili sürecin devam etmesi talebinde bulundu.İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 'Geleceğin Başbakanı' sloganları eşliğinde gösteriye katıldı.Gösteriye katılan bir diğer isim de Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden İletişim Bakanı Shlomo Karai oldu.Göstericiler, "Halk yargı reformu istiyor", "İnanan korkmaz", "Seçimlerimizi çalıyorlar" gibi sloganlar attı.Bazı göstericiler ise polislerden üniformalarını çıkarıp gösteriye katılmalarını istedi.Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu, bugün ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/israil-basbakani-netanyahu-kitlesel-protestolara-neden-olan-yargi-duzenlemesini-erteledi-1068820378.html

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israil, benyamin netanyahu, yargı, düzenleme, protesto, protesto gösterisi, ortadoğu