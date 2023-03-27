https://sputniknews.com.tr/20230327/israilde-yargi-duzenlemesine-destek-verenler-bati-kuduste-gosteri-yapti-1068822463.html
İsrail'de yargı düzenlemesine destek verenler Batı Kudüs'te gösteri yaptı
İsrail'de yargı düzenlemesine destek verenler Batı Kudüs'te gösteri yaptı
İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümetinin, meclisten geçirmeye çalıştığı ancak yoğun tepkiler üzerine ertelediği, tartışmalı yargı düzenlemesini destekleyenler... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T22:38+0300
2023-03-27T22:38+0300
2023-03-27T22:40+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
yargı
düzenleme
protesto
protesto gösterisi
ortadoğu
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Başbakan Benyamin Netanyahu'nun erteleme açıklaması öncesinde, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla düzenlemeyle ilgili sürecin devam etmesi talebinde bulundu.İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 'Geleceğin Başbakanı' sloganları eşliğinde gösteriye katıldı.Gösteriye katılan bir diğer isim de Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden İletişim Bakanı Shlomo Karai oldu.Göstericiler, "Halk yargı reformu istiyor", "İnanan korkmaz", "Seçimlerimizi çalıyorlar" gibi sloganlar attı.Bazı göstericiler ise polislerden üniformalarını çıkarıp gösteriye katılmalarını istedi.Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu, bugün ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/israil-basbakani-netanyahu-kitlesel-protestolara-neden-olan-yargi-duzenlemesini-erteledi-1068820378.html
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israil, benyamin netanyahu, yargı, düzenleme, protesto, protesto gösterisi, ortadoğu
israil, benyamin netanyahu, yargı, düzenleme, protesto, protesto gösterisi, ortadoğu
İsrail'de yargı düzenlemesine destek verenler Batı Kudüs'te gösteri yaptı
22:38 27.03.2023 (güncellendi: 22:40 27.03.2023) Abone ol
İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümetinin, meclisten geçirmeye çalıştığı ancak yoğun tepkiler üzerine ertelediği, tartışmalı yargı düzenlemesini destekleyenler gösteri yaptı.
Başbakan Benyamin Netanyahu'nun erteleme açıklaması öncesinde, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla düzenlemeyle ilgili sürecin devam etmesi talebinde bulundu.
İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 'Geleceğin Başbakanı' sloganları eşliğinde gösteriye katıldı.
Gösteriye katılan bir diğer isim de Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden İletişim Bakanı Shlomo Karai oldu.
Göstericiler, "Halk yargı reformu istiyor", "İnanan korkmaz", "Seçimlerimizi çalıyorlar" gibi sloganlar attı.
Bazı göstericiler ise polislerden üniformalarını çıkarıp gösteriye katılmalarını istedi.
Netanyahu hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu'
Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.
Netanyahu, bugün ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.