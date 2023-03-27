https://sputniknews.com.tr/20230327/israil-basbakani-netanyahu-kitlesel-protestolara-neden-olan-yargi-duzenlemesini-erteledi-1068820378.html

İsrail Başbakanı Netanyahu, kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesini erteledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesini erteledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T20:26+0300

2023-03-27T20:26+0300

2023-03-27T21:19+0300

israil

dünya

benyamin netanyahu

eylem

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Tartışmalı yargı düzenlemesi hakkında ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelere karşı ülke genelinde kitlesel protestoların yoğunlaşması ve genel grevlere gidilmesi üzerine tasarı konusunda geri adım attı.Netanyahu, 'gerçek bir diyaloğa fırsat vermek amacıyla Meclis tatilinden sonrasına kadar tartışmalı yasa tasarılarına mola verme kararı aldığını' söyledi.Haftalardır ülke genelinde artan protestoların hedefinde olan Netanyahu, "Kabul edemeyeceğim bir şey var. Şiddet yanlısı bir azınlık, İsrail'i parçalamaya çalışıyor, bizi iç savaşa çekmek istiyor ve askerlik hizmetini reddetmek için çağrıda bulunuyor. Bu korkunç bir suçtur." dedi.Netanyahu, şunları kaydetti:Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından geldi.Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırıldı.Netanyahu'nun yargı düzenlemesini askıya alacağına yönelik haberler, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu. İsrail basını, Ben-Gvir’in, yargı düzenlemesinin durdurulması halinde istifa edeceğini ve "koalisyon hükümetini devirme" tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/israil-cumhurbaskani-herzogdan-tartismali-yargi-reformunun-derhal-durdurulmasi-cagrisi-1068790313.html

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