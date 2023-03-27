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Kaos ülkesinde kış-yaz saati krizi: Lübnanlılar kendilerini iki ayrı zaman diliminde yaşarken buldu
Kaos ülkesinde kış-yaz saati krizi: Lübnanlılar kendilerini iki ayrı zaman diliminde yaşarken buldu
İçsavaş sonrası din ve mezhep kotalarına göre yetki paylaşımı sisteminin yarattığı karmaşanın eşliğinde siyasi ve ekonomik krize batmış Lübnan'da şimdi de... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:36+0300
2023-03-27T14:51+0300
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Kuzey Yarımküre, özellikle de Avrupa'da çoğu ülke 26 Mart 2023'te kış saatinden çıkıp yaz saatine geçti. Her bakımdan kaosa teslim Lübnan ise hem kış hem yaz saatinin eşzamanlı uygulandığı bir duruma düştü. Başbakan Vekili Necip Mikati, ani bir kararla son dakika açıklaması yaparak gün ışığından yararlanma uygulamasının ramazan ayının sonunda başlayacağını duyururken, buna herhangi bir gerekçe göstermedi. Başbakan ile Meclis Başkanı Nebih Berri arasındaki görüşmenin videosundan anlaşıldığı kadarıyla, Şii Berri, Sünni Mikati'den Müslümanların ramazan boyunca oruçlarını daha erken açmalarına olanak sağlamak için yaz saati uygulamasının ertelenmesini talep etti. Başbakanın "Sorun çıkar" diyerek uçuş saatlerine dikkat çekmesine, Meclis Başkanı "Ne uçuşu" yanıtını verdi. Ama ardından başbakan, saatlerin bir saat ileri alınması tarihini 21 Nisan olarak ilan etti.Hıristiyan merciler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayının son pazar günü yaz saatine geçeceklerini duyurdu.Yıllardır Avrupa ile eşzamanlı yaz saati uygulayan Lübnan'da en büyük Hıristiyan cemaati olan Maruni Kilisesi, kararın 'şaşırtıcı' olduğunu belirtti. Kendilerine danışılmadığı ve uluslararası standartların gözetilmediğine dikkat çeken Maruni Kilisesi, "Uymayacağız" resti çekti.Diğer Hıristiyan kuruluşlar, siyasi partiler ve okullar da aynı şekilde davranacaklarını belirtti.Bazı işyerleri ile en büyük iki televizyon kanalı LBCI ve MTV dahil bazı medya kuruluşları da 26 Mart'ta saatlerini ileri alacaklarını açıkladı. LBCI, Mikati'nin kararına uymanın kendi işleyiş ve çalışmalarına zarar vereceğini söyleyerek "Lübnan bir ada değildir. Yaz saatinin ertelenmesi, dünyanın geri kalanına ayak uydurmada sorun çıkarır" dedi. Müslüman kurumlar ve siyasi partiler ise Mikati'nin duyurduğu gibi yaz saatine geçişi ramazan sonuna erteledi.Sonuç olarak en geniş noktası 88 kilometreden ibaret olan Lübnan'da yaşayanlar, haftaya Hıristiyan saati ve Müslüman saati olarak adlandırılan iki farklı zaman diliminde başladı. Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Ortadoğu Havayolları (Middle East Airlines), fiziksel saatlerinin Miktati'nin açıklamasına uygun işleyeceğini, ama Beyrut Havalimanı'ndan 21 Nisan'a kadar planlanan tüm uçuşların kalkış saatlerini bir saat ileri aldığını duyurdu. Lübnan devletinin kontrolündeki iki telekom şirketi ise müşterilerine 'telefonlarının otomatik olarak saati ileri alması halinde elle yeniden ayar yapmaları gerektiğine' dair mesaj gönderdi.Mikati'nin saatlere 'ramazan ayarı' diye eleştirilen kararının 'Müslüman kesimlerin desteğini almaya yönelik siyasi girişim' olduğu yorumlarına, başbakanlık, "İdari bir prosedürden ibaret karara bazıları çirkin bir mezhepçi anlam yüklemeye çalışıyor" yanıtını verdi. Beyrut'ta yaşayan yazar ve bölge uzmanı Kim Ghattas, hükümetin ani kararının 'seyahat planlarını, zoom aramalarını ve otomatik telefon güncellemelerini tam bir kargaşaya sürüklediğine' dair tweet attı.Twitter'da Lübnanlı komünist müzisyen Ziad Rahbani'nin eski bir kaydı en çok konuşulanlar arasına girdi. Rahbani, "Her yıl saatleri ileri alıyorsunuz, ama bizi 10 yıl geride bırakıyorsunuz. Sadece saatlere değil, yıllara da dikkat etmelisiniz" diyerek Lübnanlı siyasetçileri eleştiriyordu.
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Kaos ülkesinde kış-yaz saati krizi: Lübnanlılar kendilerini iki ayrı zaman diliminde yaşarken buldu

14:36 27.03.2023 (güncellendi: 14:51 27.03.2023)
© AFP 2023 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK BAZ
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İçsavaş sonrası din ve mezhep kotalarına göre yetki paylaşımı sisteminin yarattığı karmaşanın eşliğinde siyasi ve ekonomik krize batmış Lübnan'da şimdi de saatleri ayarlama kargaşası çıktı. Hükümetin bu yıl kış saatinden yaz saatine geçişi ramazan sonrasına ertelemesine Hıristiyanlar uymazken, ulus kendini iki ayrı zaman diliminde yaşarken buldu.
Kuzey Yarımküre, özellikle de Avrupa'da çoğu ülke 26 Mart 2023'te kış saatinden çıkıp yaz saatine geçti. Her bakımdan kaosa teslim Lübnan ise hem kış hem yaz saatinin eşzamanlı uygulandığı bir duruma düştü.
Başbakan Vekili Necip Mikati, ani bir kararla son dakika açıklaması yaparak gün ışığından yararlanma uygulamasının ramazan ayının sonunda başlayacağını duyururken, buna herhangi bir gerekçe göstermedi.
Başbakan ile Meclis Başkanı Nebih Berri arasındaki görüşmenin videosundan anlaşıldığı kadarıyla, Şii Berri, Sünni Mikati'den Müslümanların ramazan boyunca oruçlarını daha erken açmalarına olanak sağlamak için yaz saati uygulamasının ertelenmesini talep etti. Başbakanın "Sorun çıkar" diyerek uçuş saatlerine dikkat çekmesine, Meclis Başkanı "Ne uçuşu" yanıtını verdi.
Ama ardından başbakan, saatlerin bir saat ileri alınması tarihini 21 Nisan olarak ilan etti.
Hıristiyan merciler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayının son pazar günü yaz saatine geçeceklerini duyurdu.
Yıllardır Avrupa ile eşzamanlı yaz saati uygulayan Lübnan'da en büyük Hıristiyan cemaati olan Maruni Kilisesi, kararın 'şaşırtıcı' olduğunu belirtti. Kendilerine danışılmadığı ve uluslararası standartların gözetilmediğine dikkat çeken Maruni Kilisesi, "Uymayacağız" resti çekti.
Diğer Hıristiyan kuruluşlar, siyasi partiler ve okullar da aynı şekilde davranacaklarını belirtti.
Bazı işyerleri ile en büyük iki televizyon kanalı LBCI ve MTV dahil bazı medya kuruluşları da 26 Mart'ta saatlerini ileri alacaklarını açıkladı. LBCI, Mikati'nin kararına uymanın kendi işleyiş ve çalışmalarına zarar vereceğini söyleyerek "Lübnan bir ada değildir. Yaz saatinin ertelenmesi, dünyanın geri kalanına ayak uydurmada sorun çıkarır" dedi.
Müslüman kurumlar ve siyasi partiler ise Mikati'nin duyurduğu gibi yaz saatine geçişi ramazan sonuna erteledi.
Sonuç olarak en geniş noktası 88 kilometreden ibaret olan Lübnan'da yaşayanlar, haftaya Hıristiyan saati ve Müslüman saati olarak adlandırılan iki farklı zaman diliminde başladı.
Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Ortadoğu Havayolları (Middle East Airlines), fiziksel saatlerinin Miktati'nin açıklamasına uygun işleyeceğini, ama Beyrut Havalimanı'ndan 21 Nisan'a kadar planlanan tüm uçuşların kalkış saatlerini bir saat ileri aldığını duyurdu.
Lübnan devletinin kontrolündeki iki telekom şirketi ise müşterilerine 'telefonlarının otomatik olarak saati ileri alması halinde elle yeniden ayar yapmaları gerektiğine' dair mesaj gönderdi.
Mikati'nin saatlere 'ramazan ayarı' diye eleştirilen kararının 'Müslüman kesimlerin desteğini almaya yönelik siyasi girişim' olduğu yorumlarına, başbakanlık, "İdari bir prosedürden ibaret karara bazıları çirkin bir mezhepçi anlam yüklemeye çalışıyor" yanıtını verdi.
Beyrut'ta yaşayan yazar ve bölge uzmanı Kim Ghattas, hükümetin ani kararının 'seyahat planlarını, zoom aramalarını ve otomatik telefon güncellemelerini tam bir kargaşaya sürüklediğine' dair tweet attı.
Twitter'da Lübnanlı komünist müzisyen Ziad Rahbani'nin eski bir kaydı en çok konuşulanlar arasına girdi. Rahbani, "Her yıl saatleri ileri alıyorsunuz, ama bizi 10 yıl geride bırakıyorsunuz. Sadece saatlere değil, yıllara da dikkat etmelisiniz" diyerek Lübnanlı siyasetçileri eleştiriyordu.
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