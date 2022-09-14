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https://sputniknews.com.tr/20220914/lubnanda-bu-kez-kardesi-kanser-tedavisi-goren-kadin-parasini-cekmek-icin-banka-basip-rehine-aldi-1061172850.html
Lübnan'da bu kez kardeşi kanser tedavisi gören kadın, parasını çekmek için banka basıp rehine aldı
Lübnan'da bu kez kardeşi kanser tedavisi gören kadın, parasını çekmek için banka basıp rehine aldı
Dünya tarihindeki en vahim ekonomik krizlerden birinden geçen Lübnan'da banka hesabındaki paralarına erişmek isteyen mevduat sahiplerinin rehin alma... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:25+0300
2022-09-14T14:02+0300
dünya
lübnan
beyrut
banka
banka hesabı
rehine
rehine krizi
rehin alma
kadın
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Başkent Beyrut'tun merkezindeki Blom Bankası'nın şubesini basan bir grup, içlerindeki tabancalı kadının hesabındaki parasının ödenmesini isteyerek çalışanları rehin aldı.Sosyal medyaya düşen videolarda elinde tabancayla masaya çıktığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülen Sally Hafız'ın kız kardeşinin kanser tedavisini karşılamak için banka hesabında bulunan yaklaşık 20 bin dolarının ödenmesini talep ettiği öğrenildi.Hafız'ın ödeme yapılmazsa kendisiyle birlikte bankayı ateşe verme tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarına göre silah gösterisinin üstüne yere benzin dökülmesinin ardından Hafız'a hesabında dondurulan paranın 13 bin doları ödendi. Olayda herhangi bir yaralanma-can kaybı meydana gelmedi.Hafız'ın sosyal medya paylaşımlarından küçük bir yeğeninin de olduğu ve ağır hasta kız kardeşini yurtdışında tedavi ettirmek için parasını çekmek istediği öğrenildi. 11 Ağustos'ta Beyrut'taki Federal Banka'ya elinde silahla dalan Bassam el Şeyh Hüseyin de babasının hastane faturalarını ödeyebilmek amacıyla hesabındaki 220 bin doların bir kısmının ödenmesi için müşterileri rehin almıştı. Krizin talebin karşılanmasıyla atlatılması sonrası, 'halk kahramanı muamelesi gören Hüseyin serbest bırakılmıştı. Dibine kadar yolsuzluğa batmış Lübnan'da mali kriz gerekçesiyle sıradan vatandaşların bankalardaki toplamı milyarlarca doları bulan hesaplar dondurulmuş vaziyette. Siyasi elitlerle zenginler ise servetlerini kolaylıkla eski sömürgeci Fransa başta olmak üzere yurtdışına transfer edip kaçırabiliyor.
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lübnan, beyrut, banka, banka hesabı, rehine, rehine krizi, rehin alma, kadın, silah, tabanca
lübnan, beyrut, banka, banka hesabı, rehine, rehine krizi, rehin alma, kadın, silah, tabanca

Lübnan'da bu kez kardeşi kanser tedavisi gören kadın, parasını çekmek için banka basıp rehine aldı

13:25 14.09.2022 (güncellendi: 14:02 14.09.2022)
© AFP 2022 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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Dünya tarihindeki en vahim ekonomik krizlerden birinden geçen Lübnan'da banka hesabındaki paralarına erişmek isteyen mevduat sahiplerinin rehin alma eylemlerine bir yenisi eklendi.
Başkent Beyrut'tun merkezindeki Blom Bankası'nın şubesini basan bir grup, içlerindeki tabancalı kadının hesabındaki parasının ödenmesini isteyerek çalışanları rehin aldı.
Sosyal medyaya düşen videolarda elinde tabancayla masaya çıktığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülen Sally Hafız'ın kız kardeşinin kanser tedavisini karşılamak için banka hesabında bulunan yaklaşık 20 bin dolarının ödenmesini talep ettiği öğrenildi.
Hafız'ın ödeme yapılmazsa kendisiyle birlikte bankayı ateşe verme tehdidinde bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medya paylaşımlarına göre silah gösterisinin üstüne yere benzin dökülmesinin ardından Hafız'a hesabında dondurulan paranın 13 bin doları ödendi.
Olayda herhangi bir yaralanma-can kaybı meydana gelmedi.
Hafız'ın sosyal medya paylaşımlarından küçük bir yeğeninin de olduğu ve ağır hasta kız kardeşini yurtdışında tedavi ettirmek için parasını çekmek istediği öğrenildi.
11 Ağustos'ta Beyrut'taki Federal Banka'ya elinde silahla dalan Bassam el Şeyh Hüseyin de babasının hastane faturalarını ödeyebilmek amacıyla hesabındaki 220 bin doların bir kısmının ödenmesi için müşterileri rehin almıştı. Krizin talebin karşılanmasıyla atlatılması sonrası, 'halk kahramanı muamelesi gören Hüseyin serbest bırakılmıştı.
Dibine kadar yolsuzluğa batmış Lübnan'da mali kriz gerekçesiyle sıradan vatandaşların bankalardaki toplamı milyarlarca doları bulan hesaplar dondurulmuş vaziyette. Siyasi elitlerle zenginler ise servetlerini kolaylıkla eski sömürgeci Fransa başta olmak üzere yurtdışına transfer edip kaçırabiliyor.
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