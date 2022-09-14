Lübnan'da bu kez kardeşi kanser tedavisi gören kadın, parasını çekmek için banka basıp rehine aldı
13:25 14.09.2022 (güncellendi: 14:02 14.09.2022)
© AFP 2022 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
Dünya tarihindeki en vahim ekonomik krizlerden birinden geçen Lübnan'da banka hesabındaki paralarına erişmek isteyen mevduat sahiplerinin rehin alma eylemlerine bir yenisi eklendi.
Başkent Beyrut'tun merkezindeki Blom Bankası'nın şubesini basan bir grup, içlerindeki tabancalı kadının hesabındaki parasının ödenmesini isteyerek çalışanları rehin aldı.
A group of armed depositors took hostages at the Blom bank in central Beirut, demanding to access their savings. This is the second such incident in Lebanon in recent weeks amid a devastating financial crisis, blocking people from their bank accounts. pic.twitter.com/z1eWIZYCaa— Ariel Oseran (@ariel_oseran) September 14, 2022
Sosyal medyaya düşen videolarda elinde tabancayla masaya çıktığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülen Sally Hafız'ın kız kardeşinin kanser tedavisini karşılamak için banka hesabında bulunan yaklaşık 20 bin dolarının ödenmesini talep ettiği öğrenildi.
Hafız'ın ödeme yapılmazsa kendisiyle birlikte bankayı ateşe verme tehdidinde bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medya paylaşımlarına göre silah gösterisinin üstüne yere benzin dökülmesinin ardından Hafız'a hesabında dondurulan paranın 13 bin doları ödendi.
Once again, bizarre scenes at a bank in #Lebanon, as a Lebanese woman demands her money at gunpoint— AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) September 14, 2022
Sally Haft, a #Beirut resident, entered her bank branch holding a gun and demanded the money deposited in her account.
Lebanese authorities imposed limits on the... (1/3) pic.twitter.com/XFf0LYixGC
Olayda herhangi bir yaralanma-can kaybı meydana gelmedi.
Hafız'ın sosyal medya paylaşımlarından küçük bir yeğeninin de olduğu ve ağır hasta kız kardeşini yurtdışında tedavi ettirmek için parasını çekmek istediği öğrenildi.
11 Ağustos'ta Beyrut'taki Federal Banka'ya elinde silahla dalan Bassam el Şeyh Hüseyin de babasının hastane faturalarını ödeyebilmek amacıyla hesabındaki 220 bin doların bir kısmının ödenmesi için müşterileri rehin almıştı. Krizin talebin karşılanmasıyla atlatılması sonrası, 'halk kahramanı muamelesi gören Hüseyin serbest bırakılmıştı.
Dibine kadar yolsuzluğa batmış Lübnan'da mali kriz gerekçesiyle sıradan vatandaşların bankalardaki toplamı milyarlarca doları bulan hesaplar dondurulmuş vaziyette. Siyasi elitlerle zenginler ise servetlerini kolaylıkla eski sömürgeci Fransa başta olmak üzere yurtdışına transfer edip kaçırabiliyor.