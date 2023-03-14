https://sputniknews.com.tr/20230314/lubnan-lirasinda-tarihi-deger-kaybi-karaborsada-1-dolar-100-bin-liradan-islem-goruyor-1068227326.html
Lübnan lirasında tarihi değer kaybı: Karaborsada 1 dolar, 100 bin liradan işlem görüyor
Lübnan lirasında tarihi değer kaybı: Karaborsada 1 dolar, 100 bin liradan işlem görüyor
Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısında zirveyi gören değer kaybı devam ediyor. Karaborsada dolar yeni bir rekor kırarak 100 bin Lübnan lirasına... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T13:15+0300
2023-03-14T13:15+0300
2023-03-14T13:17+0300
ekonomi
lübnan
döviz
dolar
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Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ülkede hükümet ya da Merkez Bankası'ndan liradaki tarihi değer kaybına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Lübnan lirasının dolar karşısında 3 yıldan bu yana artarak devam eden değer kaybı yüzde 98 seviyesine vardı. Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi. Yaklaşık 3.5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu. Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı. Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti. Ekonomi Bakanı Emin Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/lubnan-merkez-bankasi-baskanina-kara-para-aklama-hortumlama-ve-yasadisi-zenginlesme-suclamasi-1067430908.html
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lübnan, döviz, dolar
Lübnan lirasında tarihi değer kaybı: Karaborsada 1 dolar, 100 bin liradan işlem görüyor
13:15 14.03.2023 (güncellendi: 13:17 14.03.2023) Abone ol
Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısında zirveyi gören değer kaybı devam ediyor. Karaborsada dolar yeni bir rekor kırarak 100 bin Lübnan lirasına ulaştı.
Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ülkede hükümet ya da Merkez Bankası'ndan liradaki tarihi değer kaybına ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Lübnan lirasının dolar karşısında 3 yıldan bu yana artarak devam eden değer kaybı yüzde 98 seviyesine vardı.
Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.
Yaklaşık 3.5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.
Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.
Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.
Ekonomi Bakanı Emin Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.