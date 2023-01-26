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https://sputniknews.com.tr/20230126/arjantinde-bankalar-ulusal-para-banknotlarini-koyabilmek-icin-daha-fazla-kasaya-ihtiyac-duyuyor--1066225472.html
Arjantin banknotları koyacak yer bulamıyor
Arjantin banknotları koyacak yer bulamıyor
ABD basınında yer alan habere göre, Arjantin'deki bankalar hızla değer kaybeden ulusal para birimi banknotlarını depolamak için yer bulamıyor. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T17:20+0300
2023-01-26T17:22+0300
ekonomi
arjantin
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Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra en büyük ikinci ekonomiye sahip Arjantin'de enflasyon, yüzde 100'e yaklaşarak son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden biri olan Arjantin'deki bankalar, hızla değer kaybeden Arjantin pesosunu koyacak boş yer bulamıyor.Bloomberg'te yer alan habere göre, Banco Galicia ve Banco Santander bankaları, ulusal banknotları koymak için yeni kasalar kurmak zorunda kaldı. Bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırılan haberde, Banco Galicia, 2019'dan bu yana sahip olduğu iki kasaya, 2022 yılında nakit depolamak için sekiz kasa daha ekledi ve önümüzdeki aylarda iki kasa daha kurmayı planladığı aktarıldı. Arjantin son yıllarda ekonomik krizin yarattığı istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Yüksek enflasyonla mücadele eden Buenos Aires hükümetinin halihazırda IMF'ye yaklaşık 40 milyar dolar da borcu var.Arjantin'de şu anda en büyük peso banknotu olan bin peso değeri şu anda resmi borsalarda yaklaşık 5.40 dolar değerinde. Fakat geçen haftalarda piyasadaki döviz kuruna göre 3 dolardan daha azdı.Enflasyonla birlikte yükselen fiyat artışları karşısında günlük ihtiyacını karşılamak isteyen Arjantinliler, yüzlerce banknot taşımak zorunda kalıyor. Bununla birlikte daha fazla sayıda banknot ihtiyacı nedeniyle işlemler de giderek zorlaşıyor.Arjantin Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2019'dan bu yana kamu dolaşımındaki para miktarı 895 milyardan 3.8 trilyon pesoya yükseldi. Ülkenin bankaları ve iş grupları, mevcut sistemi bankalar, işletmeler ve vatandaşlar için daha verimli hale getireceğini söyleyerek daha yüksek değerde banknot basması çağrısı yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220318/arjantinin-imf-ile-vardigi-borc-odeme-anlasmasi-kongrede-onaylandi-1054836976.html
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arjantin, imf, borç
arjantin, imf, borç

Arjantin banknotları koyacak yer bulamıyor

17:20 26.01.2023 (güncellendi: 17:22 26.01.2023)
© REUTERS / MATIAS BAGLIETTOArjantin
Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© REUTERS / MATIAS BAGLIETTO
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ABD basınında yer alan habere göre, Arjantin'deki bankalar hızla değer kaybeden ulusal para birimi banknotlarını depolamak için yer bulamıyor.
Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra en büyük ikinci ekonomiye sahip Arjantin'de enflasyon, yüzde 100'e yaklaşarak son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden biri olan Arjantin'deki bankalar, hızla değer kaybeden Arjantin pesosunu koyacak boş yer bulamıyor.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Banco Galicia ve Banco Santander bankaları, ulusal banknotları koymak için yeni kasalar kurmak zorunda kaldı.

Bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırılan haberde, Banco Galicia, 2019'dan bu yana sahip olduğu iki kasaya, 2022 yılında nakit depolamak için sekiz kasa daha ekledi ve önümüzdeki aylarda iki kasa daha kurmayı planladığı aktarıldı.

Arjantin son yıllarda ekonomik krizin yarattığı istikrarsızlıkla mücadele ediyor.

Yüksek enflasyonla mücadele eden Buenos Aires hükümetinin halihazırda IMF'ye yaklaşık 40 milyar dolar da borcu var.

Arjantin'de şu anda en büyük peso banknotu olan bin peso değeri şu anda resmi borsalarda yaklaşık 5.40 dolar değerinde. Fakat geçen haftalarda piyasadaki döviz kuruna göre 3 dolardan daha azdı.

Enflasyonla birlikte yükselen fiyat artışları karşısında günlük ihtiyacını karşılamak isteyen Arjantinliler, yüzlerce banknot taşımak zorunda kalıyor. Bununla birlikte daha fazla sayıda banknot ihtiyacı nedeniyle işlemler de giderek zorlaşıyor.

Arjantin Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2019'dan bu yana kamu dolaşımındaki para miktarı 895 milyardan 3.8 trilyon pesoya yükseldi. Ülkenin bankaları ve iş grupları, mevcut sistemi bankalar, işletmeler ve vatandaşlar için daha verimli hale getireceğini söyleyerek daha yüksek değerde banknot basması çağrısı yapıyor.
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