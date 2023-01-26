Arjantin banknotları koyacak yer bulamıyor

Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra en büyük ikinci ekonomiye sahip Arjantin'de enflasyon, yüzde 100'e yaklaşarak son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden biri olan Arjantin'deki bankalar, hızla değer kaybeden Arjantin pesosunu koyacak boş yer bulamıyor.



Bloomberg'te yer alan habere göre, Banco Galicia ve Banco Santander bankaları, ulusal banknotları koymak için yeni kasalar kurmak zorunda kaldı.



Bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırılan haberde, Banco Galicia, 2019'dan bu yana sahip olduğu iki kasaya, 2022 yılında nakit depolamak için sekiz kasa daha ekledi ve önümüzdeki aylarda iki kasa daha kurmayı planladığı aktarıldı.



Arjantin son yıllarda ekonomik krizin yarattığı istikrarsızlıkla mücadele ediyor.



Yüksek enflasyonla mücadele eden Buenos Aires hükümetinin halihazırda IMF'ye yaklaşık 40 milyar dolar da borcu var.



Arjantin'de şu anda en büyük peso banknotu olan bin peso değeri şu anda resmi borsalarda yaklaşık 5.40 dolar değerinde. Fakat geçen haftalarda piyasadaki döviz kuruna göre 3 dolardan daha azdı.



Enflasyonla birlikte yükselen fiyat artışları karşısında günlük ihtiyacını karşılamak isteyen Arjantinliler, yüzlerce banknot taşımak zorunda kalıyor. Bununla birlikte daha fazla sayıda banknot ihtiyacı nedeniyle işlemler de giderek zorlaşıyor.



Arjantin Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2019'dan bu yana kamu dolaşımındaki para miktarı 895 milyardan 3.8 trilyon pesoya yükseldi. Ülkenin bankaları ve iş grupları, mevcut sistemi bankalar, işletmeler ve vatandaşlar için daha verimli hale getireceğini söyleyerek daha yüksek değerde banknot basması çağrısı yapıyor.