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https://sputniknews.com.tr/20230321/lubnan-lirasi-dolar-karsisinda-tarihi-bir-seviyeye-geriledi-1068584487.html
Lübnan lirası dolar karşısında tarihi bir seviyeye geriledi
Lübnan lirası dolar karşısında tarihi bir seviyeye geriledi
Lübnan'da, Karaborsada dolar, yüzde 99 değer kaybıyla 140 bin Lübnan lirasından işlem görürken ülkenin birçok kentinde vatandaşlar yerel para birimindeki... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T21:41+0300
2023-03-21T21:41+0300
ekonomi
lübnan
dolar
kriz
ekonomik kriz
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Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin lira seviyesinde işlem gören dolar, bugün 140 bine çıkarak yeni bir rekor kırdı.Lübnan lirasının dolar karşısında 3 yıldan bu yana süren değer kaybı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Karaborsada bugün 1 ABD doları tarihi bir yükselişle 140 bin liradan işlem gördü.Lirada yaşanan değer kaybının ardından ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşlar, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek için yolları trafiğe kapattı.İçişleri Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un ana caddelerinde vatandaşların araçlarıyla yolları kapattığı ifade edildi.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan başka bir haberde de göstericilerin Sur ve Trablusşam kentinde yolları kapattıkları, bazı bölgelerde ateş yakarak eylem yaptıkları kaydedildi.14 Mart'ta dolar, 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görüyordu.Lübnan'daki ekonomik krizLübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.Ekonomi Bakanı Emin Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220910/hirvatistanda-hukumet-karsiti-eylem-yanlis-kararlar-yuzunden-buyuk-bir-ekonomik-kriz-icerisindeyiz-1061048867.html
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lübnan, dolar, kriz, ekonomik kriz
lübnan, dolar, kriz, ekonomik kriz

Lübnan lirası dolar karşısında tarihi bir seviyeye geriledi

21:41 21.03.2023
Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından banknotlar ceplere sığmazken en küçük esnaf dahi para sayma makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Başkent Beyrut'taki yollarda "para sayma makinesi ve kasa" reklamları sık görülmeye başlandı.
Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından banknotlar ceplere sığmazken en küçük esnaf dahi para sayma makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Başkent Beyrut'taki yollarda para sayma makinesi ve kasa reklamları sık görülmeye başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Lübnan'da, Karaborsada dolar, yüzde 99 değer kaybıyla 140 bin Lübnan lirasından işlem görürken ülkenin birçok kentinde vatandaşlar yerel para birimindeki tarihi düşüşe tepki gösterdi
Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin lira seviyesinde işlem gören dolar, bugün 140 bine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Lübnan lirasının dolar karşısında 3 yıldan bu yana süren değer kaybı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Karaborsada bugün 1 ABD doları tarihi bir yükselişle 140 bin liradan işlem gördü.
Lirada yaşanan değer kaybının ardından ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşlar, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek için yolları trafiğe kapattı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un ana caddelerinde vatandaşların araçlarıyla yolları kapattığı ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan başka bir haberde de göstericilerin Sur ve Trablusşam kentinde yolları kapattıkları, bazı bölgelerde ateş yakarak eylem yaptıkları kaydedildi.
14 Mart'ta dolar, 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görüyordu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.
Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.
Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.
Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.
Ekonomi Bakanı Emin Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.
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