https://sputniknews.com.tr/20220910/hirvatistanda-hukumet-karsiti-eylem-yanlis-kararlar-yuzunden-buyuk-bir-ekonomik-kriz-icerisindeyiz-1061048867.html
Hırvatistan'da hükümet karşıtı eylem: Yanlış kararlar yüzünden büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz
Hırvatistan'da hükümet karşıtı eylem: Yanlış kararlar yüzünden büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T15:57+0300
2022-09-10T15:57+0300
2022-09-10T15:57+0300
avrupa'da enerji krizi
hırvatistan
eylem
ekonomik kriz
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Binlerce kişinin katıldığı protestoda, hükümetin istifası ve erken seçim talep edildi."Birlikte Özgürüz" girişimince organize edilen protestoda, "Sizi kovuyoruz", "Plenkovic tahttan in!", "Gençlerin göç etmesi sizin başarınız" yazılı pankartlar taşındı.Girişimin lideri Andrija Klaric burada yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin gitmesinin ve görevi bırakmasının vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Onların verdiği yanlış kararlar yüzünden büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Buna bir son vermemiz gerektiğine inanıyoruz, çünkü kış için daha fazla kıtlık, daha yüksek fiyatlar ve daha fazla yoksulluk olacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu.Klaric, birinci isteklerinin Başbakan Andrej Plenkovic hükümetinin gitmesi, ikinci isteklerinin ise erken seçimlerin yapılması olduğunu kaydetti.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
hırvatistan, eylem, ekonomik kriz
hırvatistan, eylem, ekonomik kriz
Hırvatistan'da hükümet karşıtı eylem: Yanlış kararlar yüzünden büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı protestoda, hükümetin istifası ve erken seçim talep edildi.
"Birlikte Özgürüz" girişimince organize edilen protestoda, "Sizi kovuyoruz", "Plenkovic tahttan in!", "Gençlerin göç etmesi sizin başarınız" yazılı pankartlar taşındı.
Girişimin lideri Andrija Klaric burada yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin gitmesinin ve görevi bırakmasının vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Onların verdiği yanlış kararlar yüzünden büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Buna bir son vermemiz gerektiğine inanıyoruz, çünkü kış için daha fazla kıtlık, daha yüksek fiyatlar ve daha fazla yoksulluk olacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu.
Klaric, birinci isteklerinin Başbakan Andrej Plenkovic hükümetinin gitmesi, ikinci isteklerinin ise erken seçimlerin yapılması olduğunu kaydetti.