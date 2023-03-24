https://sputniknews.com.tr/20230324/tiktok-ceosu-abd-kongresine-ifade-verdi-ckpden-cambridge-analyticaya-6-yuksek-gerilim-noktasi-1068703320.html

TikTok CEO'su ABD Kongresi'ne ifade verdi: ÇKP'den Cambridge Analytica'ya 6 yüksek gerilim noktası

TikTok CEO'su ABD Kongresi'ne ifade verdi: ÇKP'den Cambridge Analytica'ya 6 yüksek gerilim noktası

ABD'de ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı hükümet kurumlarında yasaklanan ve ülke çapında tümden yasaklanması gündemde olan TikTok'un CEO'sunun Kongre'ye ifade... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T13:36+0300

2023-03-24T13:36+0300

2023-03-24T13:36+0300

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Çin şirketi ByteDance'in yabancı ülkelerde hizmet veren kısa video paylaşım kolu TikTok'un CEO'luğuna Mayıs 2021'de getirilen Shou Zi Chew, ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Enerji ve Ticaret Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerinin soruları, TikTok'un veri gizliliği uygulamaları ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğindeki Çin hükümetiyle bağları gibi meselelere odaklandı. İşte yaklaşık 5.5 saat süren soru cevap seansının en öne çıkan 6 sahnesi:1) 'Bizim bu laflara karnımız tok'TikTok'un ABD kullanıcıları hakkındaki bilgileri Çin hükümetiyle paylaşmadığını söyleyerek ABD kullanıcı verilerini daha fazla korumaya yönelik artırılan çabaları anlatan Chew, platformun Çin merkezli ana şirket ByteDance üzerinden ÇKP ile işbirliği yaptığı iddiasını yalanladı."Çin hükümetinin talebi üzerine içerik geliştirmiyor ya da kaldırmıyoruz... Çinli hükümet yetkilileriyle herhangi bir görüşmem olmadı" diyen Chew, milletvekillerinin ByteDance'in üst yöneticilerinin ÇKP ile bağlantısına ilişkin sorularına, "İşle ilgili muhatap olduğum kişilerin siyasi eğilimini bilmediğimden, bu ifadeyi doğrulayamıyorum" karşılığını verdi. 'Çin hükümetinin Amerikalıların verilerine erişimine dair hiçbir kanıt görmediğini' sözlerine ekledi. Ancak Chew'un savlarıyla ilgili şüphelerini dile getiren milletvekilleri, onu TikTok'un veri gizliliği uygulamaları ve Çin'le bağları hakkında ısrarla sorguladı. Komisyon Başkanı Carthy McMorris Rodgers şöyle çıkıştı:Bunun üzerine ABD Kongresi'nin kapsamlı federal veri gizliliği yasası çıkarmaya yönelik çabalarının TikTok tarafından desteklendiğini belirten Chew, milletvekillerinin dile getirdiği endişelere ülke çapında yasak dışında çözümler bulunmasının mümkün olduğunu vurguladı.2) TikTok Çin şirketi mi?Kaliforniya eyaletinin Demokrat milletvekili Tony Cardenas, Chew'a TikTok'un Çin şirketi olup olmadığını sordu. CEO, TikTok'un doğası gereği küresel olduğunu, Çin anakarasında faaliyette bulunmadığını, kendisinin Singapurlu olduğunu, şirket merkezinin Çin'de değil, Singapur ve Los Angeles'ta bulunduğunu anlattı. Florida eyaletinin Cumhuriyetçi milletvekili Neal Dunn'ın platformun bağlı olduğu ByteDance şirketinin ABD yurttaşları hakkında casusluk (gözeteme) yapıp yapmadığı sorusuna, Chew, "Bunu 'casusluk' şeklinde tanımlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.3) Teksas projesiMilletvekilleri bu konuyla ilgili bastırması üzerine Çin'de hala bazı ABD verilerinin mevcut olduğunu kabul eden Chew, ABD'deki tüm verileri Amerikan şirketi Oracle'ın gözetimi altında depolayacak olan Teksas projesi adlı politikaya atıfta bulundu. Ancak 1.5 milyar dolarlık proje henüz tam olarak faaliyete geçmediğinden, Çin'deki ByteDance mühendislerinin verilere erişimi olduğunu doğruladı: Milletvekilleri, Çin'deki mühendisler veri elde edebiliyorsa, Çin hükümetinin de bunlara erişebileceğini varsaymak gerektiğinde ısrar ederek karşılık verdi. FBI Direktörü'nün TikTok'un Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğine yönelik görüşünin hatırlatılması üzerine Chew, şu yanıtı verdi:Ancak Kaliforniya eyaletinin Cumhuriyetçi milletvekili Jay Obernolte ikna olmadıklarını belli etti:4) 'Cambridge Analytica'yı ne çabuk unuttunuz'TikTok CEO'sunun komisyonun saldırılarına etkili şekilde geri püskürttüğü ender bir an da yaşandı. Chew, TikTok'un kullanıcı verileriyle ne yaptığı konusunda sıkıştırılırken şöyle çıkıştı: Cambridge Analytica, Facebook'tan Meta'ya* dönüşen Amerikan sosyal medya şirketinin karıştığı veri gizliliği ihlali skandalının merkez üssünde bulunan Britanyalı özel siyasi danışmanlık firmasıydı. Ve alışkanlıklarını inceleyip 2016 ABD seçimlerinde oy kullanma tercihlerini en iyi nasıl etkileyeceğini bulmak için 87 milyon Facebook abonesinden veri toplayıp kullanmıştı. 5) Gençlerin güvenliğiTikTok'un genç kullanıcılarının güvenliğini de gündeme getiren milletvekilleri, uyuşturucuyla ilgili içeriğin yayıldığı ve gençlerin çevrimiçi olarak kolayca tehlikeli maddeler satın almalarına olanak tanındığına dair raporlara atıfta bulundu.Bu tür içeriklerin TikTok politikasına aykırı olduğunu ve tespit edildiğinde kaldırıldığını aktaran Chew, şunları söyledi:Dünya çapında milyarlarca telefona indirilmiş bulunan TikTok'la ilgili Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin anketinde ABD'de 13-17 yaş arası kişilerin yüzde 67'si uygulamayı kullandığını ve bu yaş grubunun yüzde 16'sı uygulamayı neredeyse sürekli kullandığını söyledi. 6) Chew'in çocukları TikTok kullanıyor mu?Demokrat milletvekili Nanette Barragan'ın "8 yaşındaki çocuğunuzun neden TikTok kullanmasına izin vermiyorsunuz" sorusu üzerine Chew, çocuklarının 13 yaşından küçükler için sürümünün bulunmadığı Singapur'da yaşamalarından ötürü platformu kullanmadıkları yanıtını vererek ekledi: Halihazırda Çin hükümetinin erişiminin olduğu iddiası üzerinden kullanıcı verilerine ilişkin güvenlik endişeleri gerekçesiyle ABD'deki eyaletlerinin yarısından fazlasında hükümet cihazlarından TikTok erişimi yasaklanmış durumda. Buna ek olarak, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmesi halinde TikTok veya başka herhangi bir yabancı uygulamanın ABD hükümeti tarafından ülke çapında yasaklamasına imkan verebilecek bir yasa tasarısını onayladı.* Meta/Facebook aşırılık yanlısı bir örgüt olarak Rusya'da yasaklı.

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