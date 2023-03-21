https://sputniknews.com.tr/20230321/kremlin-putin-si-gorusmesi-batiyi-tedirgin-etti-1068587595.html

Kremlin: Putin-Şi görüşmesi Batı’yı tedirgin etti

Kremlin: Putin-Şi görüşmesi Batı’yı tedirgin etti

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin, Batı ülkelerini tedirgin ettiğini... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T23:52+0300

2023-03-21T23:52+0300

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dünya

yuriy uşakov

vladimir putin

şi cinping

batı

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmenin, Batı ülkelerinin tedirgin olmasına sebep olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, “Batı ülkeleri çok tedirgin. Bu belli oluyor. Bunun bir nedeni var. İki büyük güç, iki komşu ülke uluslararası politika ve ikili ilişkilerin en önemli sorunlarını çözüyor. Muhtemelen rakiplerimiz bir derece tedirgin, bu tamamen doğal” ifadesini kullandı.'Barış planının uygulanması Ukrayna’ya bağlı’Uşakov, Zvezda televizyonuna açıklamasında, “Bu plana saygı duyuyoruz. Bazı maddeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Ama uygulanması Rusya’ya bağlı değil. Muhtemelen Çin’e de bağlı değil. Büyük ölçüde Kiev’e bağlı” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-si-resmi-gorusme-icin-bir-araya-geldi-1068564495.html

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yuriy uşakov, vladimir putin, şi cinping, batı