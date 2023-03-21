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https://sputniknews.com.tr/20230321/kremlin-putin-si-gorusmesi-batiyi-tedirgin-etti-1068587595.html
Kremlin: Putin-Şi görüşmesi Batı’yı tedirgin etti
Kremlin: Putin-Şi görüşmesi Batı’yı tedirgin etti
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin, Batı ülkelerini tedirgin ettiğini... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T23:52+0300
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dünya
yuriy uşakov
vladimir putin
şi cinping
batı
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmenin, Batı ülkelerinin tedirgin olmasına sebep olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, “Batı ülkeleri çok tedirgin. Bu belli oluyor. Bunun bir nedeni var. İki büyük güç, iki komşu ülke uluslararası politika ve ikili ilişkilerin en önemli sorunlarını çözüyor. Muhtemelen rakiplerimiz bir derece tedirgin, bu tamamen doğal” ifadesini kullandı.'Barış planının uygulanması Ukrayna’ya bağlı’Uşakov, Zvezda televizyonuna açıklamasında, “Bu plana saygı duyuyoruz. Bazı maddeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Ama uygulanması Rusya’ya bağlı değil. Muhtemelen Çin’e de bağlı değil. Büyük ölçüde Kiev’e bağlı” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-si-resmi-gorusme-icin-bir-araya-geldi-1068564495.html
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yuriy uşakov, vladimir putin, şi cinping, batı
yuriy uşakov, vladimir putin, şi cinping, batı

Kremlin: Putin-Şi görüşmesi Batı’yı tedirgin etti

23:52 21.03.2023 (güncellendi: 00:08 22.03.2023)
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Multimedya arşivine gidinPutin ve Şi'den stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri
Putin ve Şi'den stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin, Batı ülkelerini tedirgin ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmenin, Batı ülkelerinin tedirgin olmasına sebep olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, “Batı ülkeleri çok tedirgin. Bu belli oluyor. Bunun bir nedeni var. İki büyük güç, iki komşu ülke uluslararası politika ve ikili ilişkilerin en önemli sorunlarını çözüyor. Muhtemelen rakiplerimiz bir derece tedirgin, bu tamamen doğal” ifadesini kullandı.

'Barış planının uygulanması Ukrayna’ya bağlı’

Uşakov, Zvezda televizyonuna açıklamasında, “Bu plana saygı duyuyoruz. Bazı maddeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Ama uygulanması Rusya’ya bağlı değil. Muhtemelen Çin’e de bağlı değil. Büyük ölçüde Kiev’e bağlı” yorumunda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
DÜNYA
Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi
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