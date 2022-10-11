https://sputniknews.com.tr/20221011/rusya-metayi-terorist-ve-asici-kuruluslar-listesine-ekledi-1062187233.html
Rusya, Meta'yı terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine ekledi
Rusya, Meta'yı terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine ekledi
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunan Meta Platforms Inc... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T14:28+0300
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Rosfinmonitoring, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran ABD merkezli Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine aldı.Şirket, kurumun 'terörist ve aşırılık yanlısı kuruluşlar' listesine eklendiği görüldü.Haziran ayında Moskova Şehir Mahkemesi, Meta Platforms'un faaliyetlerini aşırılıkçı olarak tanıma kararına yönelik temyiz başvurusunu reddetmiş ve Facebook ve Instagram, Rusya'da yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/abdnin-dezenformasyon-hesaplari-ifsa-oldu-pentagondan-psikolojik-harp-faaliyetlerine-inceleme--1061442898.html
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rusya, meta, facebook
Rusya, Meta'yı terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine ekledi
14:28 11.10.2022 (güncellendi: 14:40 11.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunan Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine dahil etti.
Rosfinmonitoring, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran ABD merkezli Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine aldı.
Şirket, kurumun 'terörist ve aşırılık yanlısı kuruluşlar' listesine eklendiği görüldü.
Haziran ayında Moskova Şehir Mahkemesi, Meta Platforms'un faaliyetlerini aşırılıkçı olarak tanıma kararına yönelik temyiz başvurusunu reddetmiş ve Facebook ve Instagram, Rusya'da yasaklanmıştı.