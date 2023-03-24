https://sputniknews.com.tr/20230324/hindistan-basbakanina-hirsiz-imasi-icin-hapis-cezasi-alan-gandhinin-milletvekilligi-dusuruldu-1068715982.html

Hindistan Başbakanı'na 'hırsız' iması için hapis cezası alan Gandhi'nin milletvekilliği düşürüldü

Hindistan Başbakanı'na 'hırsız' iması için hapis cezası alan Gandhi'nin milletvekilliği düşürüldü

Hindistan'ın kurucu partisi Kongre'nin en önde gelen ismi Rahul Gandhi'nin yolsuzlukla suçladığı Başbakan Narendra Modi için 4 yıl önce yaptığı 'hırsız' iması... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T18:47+0300

2023-03-24T18:47+0300

2023-03-24T19:05+0300

dünya

bharatiya janata partisi (bjp)

kongre partisi (hindistan)

hindistan kongre partisi

rahul gandhi

narendra modi

hakaret

milletvekilliği düşürüldü

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'Dünyanın en büyük demokrasisi' lakaplı Hindistan, baş muhalefet partisi Kongre'nin en tanınan isminin Başbakan Narendra Modi'yi kapsayan hakaret davasında 2 yıl hapse çarptırılmasının ertesinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle sarsıldı. Kongre partisinin liderliğinden 2019 seçim hezimetinin ardından ayrılan, ama en yüksek çıkan sesi olmaya devam eden Rahul Gandhi, milletvekilliğinin düşürülmesine ilk tepkiyi Twitter'da verdi. Gandhi, "Hindistan'ın sesi için mücadele ediyorum. Her bedeli ödemeye hazırım" mesajını paylaştı. Dava, Gandhi'nin 2019 seçim kampanyasında Başbakan Narendra Modi'nin yolsuzlukla suçlanan ve kaçak durumda bulunan iş insanları Nirav Modi ve Lalit Modi ile aynı soyadına sahip olmasına atıfla "Tüm hırsızların ortak soyadı Modi, bu nasıl iş" dediği iddiasına dayanıyor. Dün mahkemenin Gandhi'yi kefaletle serbest bırakıp temyiz için bir ay süre vermesine rağmen, bugün parlamentonun alt kanadı meclis (Lok Sabha), muhalefet liderinin milletvekilliğini alelacele düşürdü.İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), özellikle dünyanın en zengin iş insanlarından olan Gautam Adani ile Başbakan Modi arasındaki yakın ilişkileri sorgulayan Gandhi'yi bir süredir 'Hint milliyetçisi olmamakla' suçluyor ve parlamento dışında bırakmak istiyordu. Bugün Kerala eyaletinin Vayanad seçim bölgesini temsil ettiği sandalyesi boş ilan edilen Gandhi'ye başkent Delhi'deki milletvekili lojmanını terk etmesi için 1 ay süre verildi. Kongre yetkilileri, Modi hükümeti ve iktidardaki BJP'den bildikleri kararla ilgili üst mahkemede temyize gideceklerini duyurdu. Kongre Ulusal Sözcüsü Pawan Khera, "Bu savaş hem yasal hem siyasi düzeyde verilecek" diyerek şu vurguyu yaptı: Batı Bengal eyaletinden Kongre partisi milletvekili Pradip Bhattacharya, "BJP, Modi hükümeti için doğrudan tehdit oluşturan Rahul Gandhi'nin yükselişinden korkuyor" yorumunu yaptı. Suçlamaları reddeden BJP Genel Başkanı JP Nadda, Gandhi'nin Başbakan Modi ile aynı soyadını taşıyan Hintlilere hakaret ettiğini ileri sürdü. Nadda "Hükümet, politikalarıyla ilgili sorgulanabilir, o zaman sağlıklı bir tartışma olarak kabul edilir, ama Kongre'nin bu tür kurallara uymadığı aşikar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/hindistanda-anamuhalefet-liderine-basbakan-modinin-soyadina-hakaretten-2-yil-hapis-cezasi--1068678772.html

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bharatiya janata partisi (bjp), kongre partisi (hindistan), hindistan kongre partisi , rahul gandhi, narendra modi, hakaret, milletvekilliği düşürüldü