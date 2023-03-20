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https://sputniknews.com.tr/20230320/talibana-liderinden-emir-hukumet-kurumlarina-atadiginiz-ogullarinizi-alin-akraba-atamasi-yapmayin-1068490849.html
Taliban'a liderinden emir: Hükümet kurumlarına atadığınız oğullarınızı alın, akraba ataması yapmayın
Taliban'a liderinden emir: Hükümet kurumlarına atadığınız oğullarınızı alın, akraba ataması yapmayın
ABD'nin Ağustos 2021'de çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın en üst düzey lideri Ahundzade, yetkili kişilerin hükümet pozisyonlarına... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:06+0300
2023-03-20T11:46+0300
dünya
tolonews
afganistan
hibetullah ahundzade
oğul
kız
kadın
hükümet
görev
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Taliban'ın Emîrü'l-mü'minîn (Müminlerin Komutanı) unvanıyla anılan lideri Hibetullah Ahundzade, eş dost akraba kayırmacılığa karşı bir kararname yayımladı. Taliban yetkililerine hükümet işlerine atanan oğulları veya diğer aile üyelerini görevden almaları ve gelecekte akrabalarını işe almaktan kaçınmaları talimatı verilen kararnamede şöyle denildi:Ülkede iş bilen kalmadıKararnamede Taliban yetkililerinin boşalan pozisyonları derhal oğulları, aile üyeleri veya akrabaları dışındaki kişilerle doldurması emrine de yer verildi.Kararnamenin bir fotoğrafı cumartesi günü Taliban'ın İdari İşler Dairesi'nin Twitter sayfasında yayımlandı.Taliban 2021'de iktidara geldiğinde, üst düzey personelin çoğu ülkeden kaçtı, kalanlar da İslamcı örgüt tarafından görevden alındı. Liyakat değil yakınlıkO zamandan beri pek çok Taliban yetkilisinin üst düzey hükümet pozisyonlarına profesyoneller veya görev için gerekli deneyime sahip kişiler yerine oğullarını ve akrabalarını atadığı yönünde haberler geliyor. Pakistan'ın Peşaver kenti merkezli Afgan İslami Haber Ajansı'na göre Taliban liderinin kararnamesi, bazı yönetim pozisyonlarına, oğulların atandığı suçlamaları sonrası geldi.Taliban'a yaptırım ve tecrit herkesi vurduABD'nin 20 yıllık işgalinde on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarcasının yerinden olmasına yol açan bir savaşa sahne olan Afganistan, 20 yıl önceki gibi kontrolün yeniden Taliban'a geçmesinden bu yana derinleşen ekonomik ve insani krizle karşı karşıya kaldı. Uluslararası toplumun Taliban'a yaptırım uygulaması yüzünden Afganistan Merkez Bankası'nın denizaşırı varlıklarının dondurulması ve çoğu yabancı fonun askıya alınması, ülkenin ekonomik can damarını kesti.Taliban hükümetinin kadınları eve hapsetmeye yönelik kararları da uluslararası toplumun yaptırımları kaldırmaması ve tecridi artırmasında önemli rol oynadı. Taliban'a ailelerden çağrı: Okulları kızlarımıza açınKızlar için 6. sınıfın üzerindeki okulları kapatan, üniversite eğitimini yasaklayan, hükümet ve belediyelerdeki işlerinden atılan kadınların STK'lerle çalışmasını da yasaklayan Taliban'a, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerden çağrı geldi.Afganistan'ın özel haber kanalı TOLO, kızların sadece ilkokul eğitimi almasına izin veren Taliban'a Afgan ailelerin bir kez daha çağrı yaparak kızların 7. sınıftan itibaren okula dönmesini talep ettiğini duyurdu. TOLO'ya açıklama yapan A aileler, fiili yetkililerin acımasız kararının kızlarının geleceğini tehlikeye attığını söyleyerek "İslam Emirliği'ni kızlar için okulları yeniden açmaya çağırıyoruz" dedi. 1 trilyon dolarlık doğal kaynaklar atılAfganistan'ın doğalgaz, bakır ve nadir toprak elementleri dahil olmak üzere değeri 1 trilyon doları geçen doğal kaynaklara sahip olduğu tahmin ediliyor, ancak bu rezervler ülkedeki kargaşa nedeniyle henüz kullanılmamış durumda.
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https://sputniknews.com.tr/20221115/talibandan-idam-recm-el-kesmeye-geri-donus-isareti-hakimlere-seriat-yasalarini-tam-uygulama-emri-1063463473.html
https://sputniknews.com.tr/20221207/taliban-afganistani-ele-gecirdikten-sonraki-ilk-halka-acik-infazi-gerceklestirdi-1064301422.html
https://sputniknews.com.tr/20230217/taliban-batinin-komplosu-iddiasiyla-dogum-kontrol-hapini-yasakladi-1067170701.html
https://sputniknews.com.tr/20230309/abdli-gazi-kongrede-afganistandan-cekilmenin-nasil-bir-felaket-oldugunu-aglayarak-anlatti-1068046742.html
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tolonews, afganistan, hibetullah ahundzade, oğul, kız, kadın, hükümet, iş, görev, pozisyon
tolonews, afganistan, hibetullah ahundzade, oğul, kız, kadın, hükümet, iş, görev, pozisyon

Taliban'a liderinden emir: Hükümet kurumlarına atadığınız oğullarınızı alın, akraba ataması yapmayın

11:06 20.03.2023 (güncellendi: 11:46 20.03.2023)
© AATaliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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ABD'nin Ağustos 2021'de çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın en üst düzey lideri Ahundzade, yetkili kişilerin hükümet pozisyonlarına getirdikleri akrabalarını görevden almalarını emretti.
Taliban'ın Emîrü'l-mü'minîn (Müminlerin Komutanı) unvanıyla anılan lideri Hibetullah Ahundzade, eş dost akraba kayırmacılığa karşı bir kararname yayımladı.
Taliban yetkililerine hükümet işlerine atanan oğulları veya diğer aile üyelerini görevden almaları ve gelecekte akrabalarını işe almaktan kaçınmaları talimatı verilen kararnamede şöyle denildi:
Hiç kimsenin aile fertlerini veya akrabalarını hükümet pozisyonlarına atamasına izin verilmemesi tüm bakanlıklara, dairelere ve bağımsız makamlara bir emirdir.

Ülkede iş bilen kalmadı

Kararnamede Taliban yetkililerinin boşalan pozisyonları derhal oğulları, aile üyeleri veya akrabaları dışındaki kişilerle doldurması emrine de yer verildi.
Kararnamenin bir fotoğrafı cumartesi günü Taliban'ın İdari İşler Dairesi'nin Twitter sayfasında yayımlandı.
Taliban 2021'de iktidara geldiğinde, üst düzey personelin çoğu ülkeden kaçtı, kalanlar da İslamcı örgüt tarafından görevden alındı.

Liyakat değil yakınlık

O zamandan beri pek çok Taliban yetkilisinin üst düzey hükümet pozisyonlarına profesyoneller veya görev için gerekli deneyime sahip kişiler yerine oğullarını ve akrabalarını atadığı yönünde haberler geliyor.
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Pakistan'ın Peşaver kenti merkezli Afgan İslami Haber Ajansı'na göre Taliban liderinin kararnamesi, bazı yönetim pozisyonlarına, oğulların atandığı suçlamaları sonrası geldi.

Taliban'a yaptırım ve tecrit herkesi vurdu

ABD'nin 20 yıllık işgalinde on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarcasının yerinden olmasına yol açan bir savaşa sahne olan Afganistan, 20 yıl önceki gibi kontrolün yeniden Taliban'a geçmesinden bu yana derinleşen ekonomik ve insani krizle karşı karşıya kaldı.
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Taliban hükümetinin kadınları eve hapsetmeye yönelik kararları da uluslararası toplumun yaptırımları kaldırmaması ve tecridi artırmasında önemli rol oynadı.
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Afganistan'ın özel haber kanalı TOLO, kızların sadece ilkokul eğitimi almasına izin veren Taliban'a Afgan ailelerin bir kez daha çağrı yaparak kızların 7. sınıftan itibaren okula dönmesini talep ettiğini duyurdu.
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1 trilyon dolarlık doğal kaynaklar atıl

Afganistan'ın doğalgaz, bakır ve nadir toprak elementleri dahil olmak üzere değeri 1 trilyon doları geçen doğal kaynaklara sahip olduğu tahmin ediliyor, ancak bu rezervler ülkedeki kargaşa nedeniyle henüz kullanılmamış durumda.
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