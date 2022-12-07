https://sputniknews.com.tr/20221207/taliban-afganistani-ele-gecirdikten-sonraki-ilk-halka-acik-infazi-gerceklestirdi-1064301422.html

Taliban, Afganistan'ı ele geçirdikten sonraki ilk halka açık infazı gerçekleştirdi

Taliban, Afganistan'ı ele geçirdikten sonraki ilk halka açık infazı gerçekleştirdi

Geçen yıl Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ilk halka açık infaz kararını uyguladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ilgili kararın şeriat... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:26+0300

2022-12-07T15:26+0300

2022-12-07T15:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

afganistan

infaz

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Afganistan'da geçen yıl kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, ilk halka açık infazını gerçekleştirdi.Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, yaptığı açıklamada şeriatta yer alan 'kısasa kısas' işaret ederek, "Yüksek mahkemeye bu kısas kararını, halka açık bir şekilde uygulaması talimatı verildi" ifadelerini kullandı.Farah eyaleti ile aynı adı taşıyan başkentte gerçekleştirilen infaz, Taliban'ın onayladığı ilk halka açık infaz oldu.Daha önce Taliban'ın üst düzey lideri Hibatullah Ahundzada, yargıçlara İslam hukukunun halka açık infazlar, taşlama ve kırbaçlama ve hırsızların uzuvlarının kesilmesini içeren uygulamalarını tam olarak yerine getirmeleri talimatını vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221115/talibandan-idam-recm-el-kesmeye-geri-donus-isareti-hakimlere-seriat-yasalarini-tam-uygulama-emri-1063463473.html

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