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https://sputniknews.com.tr/20230217/taliban-batinin-komplosu-iddiasiyla-dogum-kontrol-hapini-yasakladi-1067170701.html
Taliban, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla doğum kontrol hapını yasakladı
Taliban, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla doğum kontrol hapını yasakladı
1.5 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla ülkenin iki büyük kentinde doğum kontrol haplarını... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:00+0300
2023-02-17T15:20+0300
dünya
taliban
afganistan
doğum kontrol hapı
yasak
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Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, ülkenin iki büyük kentinde doğum kontrol haplarının satışını yasakladı.Taliban, doğum kontrol yöntemlerinin 'Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Batı komplosu' olduğunu öne sürdü.Guardian'da yer alan habere göre, Taliban eczanelere ve ebelere giderek doğum kontrol hapları ve yöntemlerinin hepsinin kaldırılması uyarısında bulundu.Haberde, örgütün Kabil ve Mezar-ı Şerif'te doğum kontrol haplarının satılmasının yasakladığı ifade edildi.Guardian'a konuşan bir eczacı, "İki kere silahlarıyla buraya gelecek beni tehdit ettiler. 'Batı'nın nüfus kontrolü için kullandığı şeyleri teşvik edemezsin' dediler" ifadelerini kullandı.Eczacı, "Gebeliği önleyici yöntem kullanımı bazen anne sağlığı için tıbbi açıdan gerekli olur. Şeriatta, annenin hayatına yönelik bir risk varsa doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasına izin veriliyor. Bu nedenle doğum kontrol yöntemlerinin tamamen yasaklanması doğru değil" dedi.Afganistan'da her 14 kadından biri, hamileliğe bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor ve ülke, 'doğum yapmak için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri' olarak gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/taliban-kadinlara-yonelik-egitim-yasagini-protesto-eden-profesoru-tutukladi-1066544404.html
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taliban, afganistan, doğum kontrol hapı, yasak
taliban, afganistan, doğum kontrol hapı, yasak

Taliban, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla doğum kontrol hapını yasakladı

15:00 17.02.2023 (güncellendi: 15:20 17.02.2023)
© FlickrDoğum kontrol hapı
Doğum kontrol hapı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Flickr
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1.5 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla ülkenin iki büyük kentinde doğum kontrol haplarını yasakladı.
Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, ülkenin iki büyük kentinde doğum kontrol haplarının satışını yasakladı.
Taliban, doğum kontrol yöntemlerinin 'Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Batı komplosu' olduğunu öne sürdü.
Guardian'da yer alan habere göre, Taliban eczanelere ve ebelere giderek doğum kontrol hapları ve yöntemlerinin hepsinin kaldırılması uyarısında bulundu.
Haberde, örgütün Kabil ve Mezar-ı Şerif'te doğum kontrol haplarının satılmasının yasakladığı ifade edildi.
Guardian'a konuşan bir eczacı, "İki kere silahlarıyla buraya gelecek beni tehdit ettiler. 'Batı'nın nüfus kontrolü için kullandığı şeyleri teşvik edemezsin' dediler" ifadelerini kullandı.
Eczacı, "Gebeliği önleyici yöntem kullanımı bazen anne sağlığı için tıbbi açıdan gerekli olur. Şeriatta, annenin hayatına yönelik bir risk varsa doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasına izin veriliyor. Bu nedenle doğum kontrol yöntemlerinin tamamen yasaklanması doğru değil" dedi.
Afganistan'da her 14 kadından biri, hamileliğe bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor ve ülke, 'doğum yapmak için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri' olarak gösteriliyor.
Afganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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