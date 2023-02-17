https://sputniknews.com.tr/20230217/taliban-batinin-komplosu-iddiasiyla-dogum-kontrol-hapini-yasakladi-1067170701.html

Taliban, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla doğum kontrol hapını yasakladı

Taliban, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla doğum kontrol hapını yasakladı

1.5 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, 'Batı'nın komplosu' olduğu iddiasıyla ülkenin iki büyük kentinde doğum kontrol haplarını... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T15:00+0300

2023-02-17T15:00+0300

2023-02-17T15:20+0300

dünya

taliban

afganistan

doğum kontrol hapı

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103839/09/1038390961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50cc9512f3ef55a6ac24b1315d0cb5fc.jpg

Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, ülkenin iki büyük kentinde doğum kontrol haplarının satışını yasakladı.Taliban, doğum kontrol yöntemlerinin 'Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Batı komplosu' olduğunu öne sürdü.Guardian'da yer alan habere göre, Taliban eczanelere ve ebelere giderek doğum kontrol hapları ve yöntemlerinin hepsinin kaldırılması uyarısında bulundu.Haberde, örgütün Kabil ve Mezar-ı Şerif'te doğum kontrol haplarının satılmasının yasakladığı ifade edildi.Guardian'a konuşan bir eczacı, "İki kere silahlarıyla buraya gelecek beni tehdit ettiler. 'Batı'nın nüfus kontrolü için kullandığı şeyleri teşvik edemezsin' dediler" ifadelerini kullandı.Eczacı, "Gebeliği önleyici yöntem kullanımı bazen anne sağlığı için tıbbi açıdan gerekli olur. Şeriatta, annenin hayatına yönelik bir risk varsa doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasına izin veriliyor. Bu nedenle doğum kontrol yöntemlerinin tamamen yasaklanması doğru değil" dedi.Afganistan'da her 14 kadından biri, hamileliğe bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor ve ülke, 'doğum yapmak için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri' olarak gösteriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230203/taliban-kadinlara-yonelik-egitim-yasagini-protesto-eden-profesoru-tutukladi-1066544404.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taliban, afganistan, doğum kontrol hapı, yasak