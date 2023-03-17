https://sputniknews.com.tr/20230317/roger-waters-almanyadaki-konser-iptalleri-anayasaya-aykiri-yargiya-basvurdum-1068386056.html
Roger Waters: Almanya'daki konser iptalleri anayasaya aykırı, yargıya başvurdum
Roger Waters: Almanya'daki konser iptalleri anayasaya aykırı, yargıya başvurdum
Filistin davasına desteğiyle de tanınan ünlü müzisyen Roger Waters, Yahudi karşıtı olduğu iddiasıyla Frankfurt ve Münih konserlerinin iptal edilmesinin Almanya... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:40+0300
2023-03-17T12:40+0300
2023-03-17T12:45+0300
dünya
roger waters
almanya
israil
yahudi karşıtı
yahudi karşıtlığı
antisemitizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068383331_0:107:1066:707_1920x0_80_0_0_e264b6022d1f086effe4b081b2f87680.jpg
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirilerine Ukrayna'ya yönelik barış çağrılarını ekleyen eski Pink Floyd solisti Roger Waters, Almanya'da vereceği konserlerin Frankfurt şehrinde yerel yönetim tarafından iptal edilmesi, Münih şehrinde askıya alınması, diğer şehirlerin de aynı yoldan gitme işareti vermesi üzerine açıklama yayımladı. "Hey Frankfurtlular ifade özgürlüğünü rahat bırakın" başlıklı açıklamada konser iptallerine karşı yasal işlem başlattığını duyuran Waters, avukatlarının mayısta Frankfurt ve Münih konserlerinin sözleşme uyarınca gerçekleşmesini sağlamak için adım attıklarını belirtti. 'Almanya yasalarına göre insan hakları ve ifade özgürlüğünün herkes için galip gelmesi gerektiğini' vurgulayan ünlü müzisyen, 'azınlığın iradesinin Frankfurt ve Münih'te konser vermesini engellemesine izin vermemek için yargıya başvurduğunu' dile getirdi.'İki şehrin anayasaya aykırı eylemlerinin Yahudi karşıtı olduğuna dair tümden yanlış suçlamaya dayandığını' söyleyen Waters, şu vurguyu yaptı: 'Medyada pek çok kez yayımlanmış görüşlerinin tümüyle İsrail hükümetinin politikaları ve eylemleriyle ilgili olduğunun, İsrail halkıyla ilgisinin olmadığının' altını çizen müzisyen, "İğrenç ve ırkçı antisemitizmi, kayıtsız şartsız ırkçılığın tüm biçimleriyle birlikte kınıyorum" dedi. Waters, bu meseleye dair pozisyonuna açıklık getirmeye devam etmesine gerek olmadığını belirterek "Gerçeğin ve hukukun galip geleceğinden eminim. O yetkililer beni en temel insan haklarımdan mahrum bırakmayı başaramayacak" diye ekledi. Frankfurt yerel yönetiminin konserin iptal edilmesi talimatında 'yaygın olarak tanınan bir Yahudi karşıtı' olmakla suçlanan Waters'ın sahne gösterisinin parçası olarak uçan domuz üzerine Yahudiliğin simgesi Davut Yıldızı'nı işlemesine de dikkat çekildi. Müzisyen, 2013 yılında aynı gerekçeyle Yahudi karşıtlığıyla suçlandığında, 'kötülüğü ve daha spesifik olarak doğru yoldan sapan hükümetin kötülüğünü temsil eden domuzun üzerinde haç, hilal ile yıldız, çekiç ile orak, dolar işaretleri, Shell, McDonald's ve Mercedes logosunun da bulunduğu' yanıtını vererek eklemişti:Frankfurt'un izinden giden Münih belediye meclisindeki partilerden oluşan bir koalisyon da Waters'ın konserinin iptal edilmesi için başvuruda bulundu.Waters, herhangi bir konser iptaliyle mücadele etmesi için Höcker hukuk firmasını tuttu. The Guardian'a konuşan firmanın ortağı Ralf Höcker, mekanlara veya organizatörlere konserleri iptal etmeleri talimatı veren belediye meclislerine karşı ihtiyati tedbir kararı çıkaracaklarını söyledi. "Münih şehri vergi mükelleflerinin parasını başarılı olamayacak bir şeye harcıyor. Yasal durumun gerçekten açık olmasına rağmen tuttukları yolda ilerlemeye devam ediyor olmaları kabul edilemez" diyen Höcker, ihtiyati tedbir kararı konusunda çok iyimser olduklarını belirtti. Filistin'deki faaliyetleri nedeniyle İsrail'i 'etnik temizlik işlemekten suçlu olan apartheid devleti' olarak tanımlayan ve İsrail'e karşı kültürel boykotu destekleyen Waters, Yahudi karşıtlığı suçlamalarına yanıt verirken "İsrail, antisemitizm terimini benim gibi insanları susturmak için suistimal ediyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/frankfurtun-roger-watersin-konserini-iptal-etme-gerekcesi-en-genis-kitleye-sahip-yahudi-karsiti-1067647675.html
almanya
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068383331_0:7:1066:807_1920x0_80_0_0_8585711d06fbcedc56405919d30eba31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
roger waters, almanya, israil, yahudi karşıtı, yahudi karşıtlığı, antisemitizm
roger waters, almanya, israil, yahudi karşıtı, yahudi karşıtlığı, antisemitizm
Roger Waters: Almanya'daki konser iptalleri anayasaya aykırı, yargıya başvurdum
12:40 17.03.2023 (güncellendi: 12:45 17.03.2023) Abone ol
Filistin davasına desteğiyle de tanınan ünlü müzisyen Roger Waters, Yahudi karşıtı olduğu iddiasıyla Frankfurt ve Münih konserlerinin iptal edilmesinin Almanya anayasasına aykırı olduğunu belirterek yasal işlem başlattığını duyurdu.
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirilerine Ukrayna'ya yönelik barış çağrılarını ekleyen eski Pink Floyd solisti Roger Waters, Almanya'da vereceği konserlerin Frankfurt şehrinde yerel yönetim tarafından iptal edilmesi, Münih şehrinde askıya alınması, diğer şehirlerin de aynı yoldan gitme işareti vermesi üzerine açıklama yayımladı.
"Hey Frankfurtlular ifade özgürlüğünü rahat bırakın" başlıklı açıklamada konser iptallerine karşı yasal işlem başlattığını duyuran Waters, avukatlarının mayısta Frankfurt ve Münih konserlerinin sözleşme uyarınca gerçekleşmesini sağlamak için adım attıklarını belirtti.
'Almanya yasalarına göre insan hakları ve ifade özgürlüğünün herkes için galip gelmesi gerektiğini' vurgulayan ünlü müzisyen, 'azınlığın iradesinin Frankfurt ve Münih'te konser vermesini engellemesine izin vermemek için yargıya başvurduğunu' dile getirdi.
'İki şehrin anayasaya aykırı eylemlerinin Yahudi karşıtı olduğuna dair tümden yanlış suçlamaya dayandığını' söyleyen Waters, şu vurguyu yaptı:
Kayıtlara geçmesi için son kez kesinkes açıklıyorum ki, Yahudi karşıtı değilim, hiç olmadım ve birilerinin söylediği veya yayımladığı hiçbir şey bunu değiştiremez.
'Medyada pek çok kez yayımlanmış görüşlerinin tümüyle İsrail hükümetinin politikaları ve eylemleriyle ilgili olduğunun, İsrail halkıyla ilgisinin olmadığının' altını çizen müzisyen, "İğrenç ve ırkçı antisemitizmi, kayıtsız şartsız ırkçılığın tüm biçimleriyle birlikte kınıyorum" dedi.
Waters, bu meseleye dair pozisyonuna
açıklık getirmeye devam etmesine gerek olmadığını belirterek "Gerçeğin ve hukukun galip geleceğinden eminim. O yetkililer beni en temel insan haklarımdan mahrum bırakmayı başaramayacak"
diye ekledi.
Frankfurt yerel yönetiminin konserin iptal edilmesi talimatında 'yaygın olarak tanınan bir Yahudi karşıtı' olmakla suçlanan Waters'ın sahne gösterisinin parçası olarak uçan domuz üzerine Yahudiliğin simgesi Davut Yıldızı'nı işlemesine de dikkat çekildi.
Müzisyen, 2013 yılında aynı gerekçeyle Yahudi karşıtlığıyla suçlandığında, 'kötülüğü ve daha spesifik olarak doğru yoldan sapan hükümetin kötülüğünü temsil eden domuzun üzerinde haç, hilal ile yıldız, çekiç ile orak, dolar işaretleri, Shell, McDonald's ve Mercedes logosunun da bulunduğu' yanıtını vererek eklemişti:
Davut Yıldızı, İsrail'i ve politikalarını temsil eder ve her türlü şiddet içermeyen protestoya tabi olması meşrudur. İsrail'in ırkçı iç ve dış politikalarını barışçı şekilde protesto etmek Yahudi karşıtlığı değildir.
Frankfurt'un izinden giden Münih belediye meclisindeki partilerden oluşan bir koalisyon da Waters'ın konserinin iptal edilmesi için başvuruda bulundu.
Waters, herhangi bir konser iptaliyle mücadele etmesi için Höcker hukuk firmasını tuttu.
The Guardian'a konuşan firmanın ortağı Ralf Höcker, mekanlara veya organizatörlere konserleri iptal etmeleri talimatı veren belediye meclislerine karşı ihtiyati tedbir kararı çıkaracaklarını söyledi.
"Münih şehri vergi mükelleflerinin parasını başarılı olamayacak bir şeye harcıyor. Yasal durumun gerçekten açık olmasına rağmen tuttukları yolda ilerlemeye devam ediyor olmaları kabul edilemez" diyen Höcker, ihtiyati tedbir kararı konusunda çok iyimser olduklarını belirtti.
Filistin'deki faaliyetleri nedeniyle İsrail'i 'etnik temizlik işlemekten suçlu olan apartheid devleti' olarak tanımlayan ve İsrail'e karşı kültürel boykotu destekleyen Waters, Yahudi karşıtlığı suçlamalarına yanıt verirken "İsrail, antisemitizm terimini benim gibi insanları susturmak için suistimal ediyor" demişti.