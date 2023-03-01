https://sputniknews.com.tr/20230301/frankfurtun-roger-watersin-konserini-iptal-etme-gerekcesi-en-genis-kitleye-sahip-yahudi-karsiti-1067647675.html
Frankfurt'un Roger Waters'ın konserini iptal etme gerekçesi: En geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı
Frankfurt'un Roger Waters'ın konserini iptal etme gerekçesi: En geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirilerine Ukrayna'ya yönelik barış çağrılarını ekleyen eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın Almanya'nın... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T13:42+0300
2023-03-01T13:42+0300
2023-03-01T13:46+0300
dünya
roger waters
israil
filistin
israil-filistin sorunu
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barış
pink floyd
almanya
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Filistin davasına desteğiyle de tanınan ünlü müzisyen Roger Waters'ın Frankfurt'ta vereceği konser, 'dünyanın en tanınmış, en geniş kitleye sahip Yahudi karşıtlarından biri' olduğu iddiasıyla engellendi.İsrail'in baskısı sonucu gelen kararla ilgili Yahudi Telgraf Ajansı'nın (JTA) haberine göre Frankfurt şehir yönetimi "İptalin arka planında, dünyanın en yaygın antisemitistlerinden biri olarak kabul edilen Waters'ın ısrarlı İsrail karşıtı davranışı var" açıklamasını getirdi. Açıklamada Waters için "Sürekli İsrail'e yönelik kültürel boykot çağrısı, Güney Afrika'daki apartheid rejimiyle karşılaştırmalar ve İsrail'deki etkinlikleri iptal etmeleri için sanatçılara baskı yaptı" denildi. Uzun süredir devam eden This Is Not a Drill Tour kapsamında mart ayında Avrupa'da konserler verecek Waters'ın Hamburg, Köln, Berlin ve Münih'te de sahne alması planlanıyor. Ancak Almanya'daki tüm konserlerinin iptali yönünde bazı kesimlerden çağrılar var. Bu, Pink Floyd'un eski solistinin siyasi görüşleri nedeniyle konserinin iptal edildiği ilk sefer değil. Geçen yıl Polonya'nın Krakow şehri, Batı'nın Kiev'a silah vererek Ukrayna'da çatışmaları körüklememesi ve Moskova ile barış masasına oturulmasını savunan Waters'ın iki konserini iptal etmişti.Geçen yıl Rolling Stone'a vediği bir röportajda İsrail'i 'apartheid devleti' diye niteleyip apartheid dönemi Güney Afrika'sıyla karşılaştıran Waters, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını değiştirmesini savunan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketinin bir destekçisi. Madonna, Radiohead, Nick Cave ve Chemical Brothers gibi meslektaşlarını İsrail'de performans verdikleri için eleştiren ünlü müzisyen, Lorde gibi İsrail'de konser vermeyi reddeden sanatçılara ise destek açıkladı.
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roger waters, israil, filistin, israil-filistin sorunu, ukrayna, rusya, barış, pink floyd, almanya, frankfurt, konser, iptal
Frankfurt'un Roger Waters'ın konserini iptal etme gerekçesi: En geniş kitleye sahip Yahudi karşıtı
13:42 01.03.2023 (güncellendi: 13:46 01.03.2023) Abone ol
ABD ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirilerine Ukrayna'ya yönelik barış çağrılarını ekleyen eski Pink Floyd solisti Roger Waters'ın Almanya'nın Frankfurt şehrinde vereceği konser İsrail'in baskıları sonucu yerel yönetim tarafından iptal edildi.
Filistin davasına desteğiyle de tanınan ünlü müzisyen Roger Waters'ın Frankfurt'ta vereceği konser, 'dünyanın en tanınmış, en geniş kitleye sahip Yahudi karşıtlarından biri' olduğu iddiasıyla engellendi.
İsrail'in baskısı sonucu gelen kararla ilgili Yahudi Telgraf Ajansı'nın (JTA) haberine göre Frankfurt şehir yönetimi "İptalin arka planında, dünyanın en yaygın antisemitistlerinden biri olarak kabul edilen Waters'ın ısrarlı İsrail karşıtı davranışı var" açıklamasını getirdi.
Açıklamada Waters için "Sürekli İsrail'e yönelik kültürel boykot çağrısı, Güney Afrika'daki apartheid rejimiyle karşılaştırmalar ve İsrail'deki etkinlikleri iptal etmeleri için sanatçılara baskı yaptı" denildi.
Uzun süredir devam eden This Is Not a Drill Tour kapsamında mart ayında Avrupa'da konserler verecek Waters'ın Hamburg, Köln, Berlin ve Münih'te de sahne alması planlanıyor. Ancak Almanya'daki tüm konserlerinin iptali yönünde bazı kesimlerden çağrılar var.
Bu, Pink Floyd'un eski solistinin siyasi görüşleri nedeniyle konserinin iptal edildiği ilk sefer değil. Geçen yıl Polonya'nın Krakow şehri, Batı'nın Kiev'a silah vererek Ukrayna'da çatışmaları körüklememesi ve Moskova ile barış masasına oturulmasını savunan Waters'ın iki konserini iptal etmişti.
Geçen yıl Rolling Stone'a vediği bir röportajda İsrail'i 'apartheid devleti' diye niteleyip apartheid dönemi Güney Afrika'sıyla karşılaştıran Waters, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını değiştirmesini savunan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketinin bir destekçisi.
Madonna, Radiohead, Nick Cave ve Chemical Brothers gibi meslektaşlarını İsrail'de performans verdikleri için eleştiren ünlü müzisyen, Lorde gibi İsrail'de konser vermeyi reddeden sanatçılara ise destek açıkladı.