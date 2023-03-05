https://sputniknews.com.tr/20230305/karabagda-azeri-ile-ermeni-gucleri-arasinda-yeni-bir-catisma-yasandi-1067838701.html
Karabağ'da Azeri ile Ermeni güçleri arasında yeni bir çatışma yaşandı
Karabağ'da Azeri ile Ermeni güçleri arasında yeni bir çatışma yaşandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığını, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T17:24+0300
2023-03-05T17:24+0300
2023-03-05T17:56+0300
dünya
dağlık karabağ
azerbaycan
azerbaycan savunma bakanlığı
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1d/1042936714_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_080fbf5bb421b5b09f936beea4190fdb.jpg
Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı bilgisi edindiklerini aktaran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bunun üzerine Azeri askerlerinin harekete geçtiğini belirtti.Açıklamaya göre sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasadışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istedi, ama araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı, çatışma sonucunda her iki taraf ölü ve yaralılar verdi. Azerbaycani kendi kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ermenistan basınında çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler çıktı.Karabağ ekonomik bölgesi ile Ermenistan arasında kullanılabilecek tek karayolunun Hankendi-Laçın yolu olduğuna dikkat çeken Azeri tarafı, diğer güzergahlar üzerinden askeri ve diğer amaçlarla nakliye yapılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.Ermenistan: Karabağ'a silah taşındığı açıklamaları gerçek dışıAzeri tarafının açıklamalarına yanıt veren Erivan, Ermenistan'dan Karabağ'a silah taşındığına dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına şöyle denildi: "Dağlık Karabağ İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerden Azerbaycan sabotaj grubunun içerisinde Dağlık Karabağ İçişleri Bakanlığı'ndan 4 görevlinin bulunduğu, görevleri kapsamında Stepanakert'ten Hin Şen ve Met Şen köylerine giden UAZ marka araca saldırdığı anlaşılıyor. Yanlarında çalışma belgeleri ve hizmet silahlarından başka bir şey yoktu. Azerbaycan sabotaj grubunun eylemleri, ancak terör saldırısı olarak tanımlanabilir."Bakanlık, bölgeye uluslararası gözlem misyonu gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/kremlin-karabagdaki-rus-baris-gucune-bm-yetkisi-verilmesi-icin-baku-ve-erivanin-onayi-gerekiyor-1065175469.html
https://sputniknews.com.tr/20230117/lavrovdan-lacin-koridorunun-bir-an-once-acilmasi-cagrisi-1065852269.html
https://sputniknews.com.tr/20230201/abd-disisleri-azerbaycan-ermenistan-muzakerelerine-yeni-danisman-atadi-1066463179.html
dağlık karabağ
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1d/1042936714_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_f27c616f4fa1f6f0cec069c371688b4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dağlık karabağ, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, çatışma
dağlık karabağ, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, çatışma
Karabağ'da Azeri ile Ermeni güçleri arasında yeni bir çatışma yaşandı
17:24 05.03.2023 (güncellendi: 17:56 05.03.2023) Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığını, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.
Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı bilgisi edindiklerini aktaran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bunun üzerine Azeri askerlerinin harekete geçtiğini belirtti.
Açıklamaya göre sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasadışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istedi, ama araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı, çatışma sonucunda her iki taraf ölü ve yaralılar verdi.
Azerbaycani kendi kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ermenistan basınında çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler çıktı.
Karabağ ekonomik bölgesi ile Ermenistan arasında kullanılabilecek tek karayolunun Hankendi-Laçın yolu olduğuna dikkat çeken Azeri tarafı, diğer güzergahlar üzerinden askeri ve diğer amaçlarla nakliye yapılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Ermenistan: Karabağ'a silah taşındığı açıklamaları gerçek dışı
Azeri tarafının açıklamalarına yanıt veren Erivan, Ermenistan'dan Karabağ'a silah taşındığına dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına şöyle denildi:
"Dağlık Karabağ İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerden Azerbaycan sabotaj grubunun içerisinde Dağlık Karabağ İçişleri Bakanlığı'ndan 4 görevlinin bulunduğu, görevleri kapsamında Stepanakert'ten Hin Şen ve Met Şen köylerine giden UAZ marka araca saldırdığı anlaşılıyor. Yanlarında çalışma belgeleri ve hizmet silahlarından başka bir şey yoktu. Azerbaycan sabotaj grubunun eylemleri, ancak terör saldırısı olarak tanımlanabilir."
Bakanlık, bölgeye uluslararası gözlem misyonu gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.