https://sputniknews.com.tr/20221229/kremlin-karabagdaki-rus-baris-gucune-bm-yetkisi-verilmesi-icin-baku-ve-erivanin-onayi-gerekiyor-1065175469.html

Kremlin: Karabağ'daki Rus barış gücüne BM yetkisi verilmesi için Bakü ve Erivan'ın onayı gerekiyor

Kremlin: Karabağ'daki Rus barış gücüne BM yetkisi verilmesi için Bakü ve Erivan'ın onayı gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ'da konuşlandırılan Rus barış gücüne BM yetkisi verilmesi için Bakü ve Erivan'ın onayı gerektiğini söyledi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T17:26+0300

2022-12-29T17:26+0300

2022-12-29T17:26+0300

dünya

kremlin

rusya

dağlık karabağ

dmitriy peskov

ermenistan

azerbaycan

barış gücü

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Dağlık Karabağ'da konuşlandırılan Rus barış gücüne BM yetkisi verilmesi, ayrıca uluslararası güçlerin olası katılımı için Bakü ve Erivan'ın onayı gerektiğini söyledi.Gazetecilerin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın önerisini yorumlamasını istemesi üzerine Peskov, “Uluslararası barış gücü askerleri ihtilafın her iki tarafının rızası varsa göreve katılabilir. Bu sadece Ermenistan değil, aynı zamanda Azerbaycan da” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, “Ermenistan bizim en yakın müttefiklerimizden biri, Azerbaycan bizim değerli ve aziz ortağımızdır. Ve Rusya Federasyonu her şeyden önce üçlü temelde varılan anlaşmaları yerine getirerek arabuluculuk çabalarını sürdürüyor ve sürdürecek” ifadelerini kullandı.‘Laçin Koridoru’ndaki kriz nedeniyle endişeliyiz’Moskova’nın Laçin koridoru etrafındaki krizin gelişmesinden endişeli olduğuna dikkat çeken Sözcü, “Şu anda Laçin koridoru etrafında tırmanan gerilimden dolayı gerçekten endişeliyiz. Rus tarafı hem Erivan hem de Bakü ile temaslarında çalışmalarını ve çabalarını sürdürecek” vurgusunu yaptı.Laçin Koridoru krizinin St. Petersburg'daki gayri resmi Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekleştirdiği görüşmede tartışıldığını belirten Peskov, “Bu konudaki görüşmeler ileride devam edecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221227/putin-aliyev-ve-pasinyanla-uclu-gorusme-yaparak-daglik-karabagi-konustuk-1065095971.html

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kremlin, rusya, dağlık karabağ, dmitriy peskov, ermenistan, azerbaycan, barış gücü