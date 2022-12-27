https://sputniknews.com.tr/20221227/putin-aliyev-ve-pasinyanla-uclu-gorusme-yaparak-daglik-karabagi-konustuk-1065095971.html
Putin: Aliyev ve Paşinyan'la üçlü görüşme yaparak Dağlık Karabağ'ı konuştuk
Putin: Aliyev ve Paşinyan'la üçlü görüşme yaparak Dağlık Karabağ'ı konuştuk
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderleri Gayri Resmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T14:42+0300
2022-12-27T14:42+0300
2022-12-27T14:42+0300
dünya
rusya
ermenistan
azerbaycan
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
nikol paşinyan
ilham aliyev
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BDT Liderleri Gayri Resmi Zirvesi dün düzenlenirken bugün bazı ülkelerin liderleri kahvaltının ardından bir araya geldi. Daha sonra Putin, Paşinyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.Paşinyan'la görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Putin, dün Aliyev'in de katılımıyla üçlü görüşme yaptıklarını ve Güney Kafkasya'daki duruma yönelik çözümü, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini ve Karabağ'la bağlantılı tüm hususları ele aldıklarını anlattı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine, liderlerin 'tam teşeklüllü üçlü görüşme' yapmadığını, zirve kapsamında bir istişare gerçekleştirdiğini söyledi.Paşinyan: Laçın koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktıErmenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçın koridorunun Azerbaycan tarafından kapatılması sonrası Rus barış gücü birliklerinin kontrolünden çıktığını savundu.Laçın koridorunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu ve o bölgenin Rus barış gücünün sorumluluğunda bulunduğunu kaydeden Paşinyan, "Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasına göre Laçın koridoru Rus barış gücünün kontrolünde bulunmalı ve Azerbaycan, yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçın koridoru Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullandı.Ermenistan’ı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere bağlayan tek yol olan Laçın koridoru, 12 Aralık’ta bir grup Azerbaycanlı çevre savunucuları tarafından kapatılmıştı. Azerbaycan yönetimi, çevrecilerin amacının koridoru trafiğe kapatmak olmadığını, sivil araçların her iki yönde hareket edebildiğini duyurmuştu.Ermenistan, eylemi provokasyon olarak değerlendirmiş ve amacının Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı kesimde insani felaketi oluşturmak olduğunu iddia etmişti. Paşinyan, koridorun kapanması yüzünden bölgede gıda kıtlığının başladığını öne sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kesimde yerleşen Rus barış gücünün, Laçın koridoru sorununun çözümü üzerinde çalıştığını ve tüm taraflarla irtibat içinde olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/lavrov-rus-baris-gucu-lacin-koridoru-sorununun-cozumu-uzerinde-calisiyor-1064917533.html
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rusya, ermenistan, azerbaycan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), nikol paşinyan, ilham aliyev
rusya, ermenistan, azerbaycan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), nikol paşinyan, ilham aliyev
Putin: Aliyev ve Paşinyan'la üçlü görüşme yaparak Dağlık Karabağ'ı konuştuk
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderleri Gayri Resmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la üçlü görüşme yaptıklarını belirtti.
BDT Liderleri Gayri Resmi Zirvesi dün düzenlenirken bugün bazı ülkelerin liderleri kahvaltının ardından bir araya geldi. Daha sonra Putin, Paşinyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
Paşinyan'la görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Putin, dün Aliyev'in de katılımıyla üçlü görüşme yaptıklarını ve Güney Kafkasya'daki duruma yönelik çözümü, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini ve Karabağ'la bağlantılı tüm hususları ele aldıklarını anlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine, liderlerin 'tam teşeklüllü üçlü görüşme' yapmadığını, zirve kapsamında bir istişare gerçekleştirdiğini söyledi.
Paşinyan: Laçın koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçın koridorunun Azerbaycan tarafından kapatılması sonrası Rus barış gücü birliklerinin kontrolünden çıktığını savundu.
Laçın koridorunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu ve o bölgenin Rus barış gücünün sorumluluğunda bulunduğunu kaydeden Paşinyan, "Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasına göre Laçın koridoru Rus barış gücünün kontrolünde bulunmalı ve Azerbaycan, yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçın koridoru Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Ermenistan’ı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere bağlayan tek yol olan Laçın koridoru, 12 Aralık’ta bir grup Azerbaycanlı çevre savunucuları tarafından kapatılmıştı. Azerbaycan yönetimi, çevrecilerin amacının koridoru trafiğe kapatmak olmadığını, sivil araçların her iki yönde hareket edebildiğini duyurmuştu.
Ermenistan, eylemi provokasyon olarak değerlendirmiş ve amacının Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı kesimde insani felaketi oluşturmak olduğunu iddia etmişti. Paşinyan, koridorun kapanması yüzünden bölgede gıda kıtlığının başladığını öne sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kesimde yerleşen Rus barış gücünün, Laçın koridoru sorununun çözümü üzerinde çalıştığını ve tüm taraflarla irtibat içinde olduğunu belirtmişti.