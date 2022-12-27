https://sputniknews.com.tr/20221227/putin-aliyev-ve-pasinyanla-uclu-gorusme-yaparak-daglik-karabagi-konustuk-1065095971.html

Putin: Aliyev ve Paşinyan'la üçlü görüşme yaparak Dağlık Karabağ'ı konuştuk

Putin: Aliyev ve Paşinyan'la üçlü görüşme yaparak Dağlık Karabağ'ı konuştuk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderleri Gayri Resmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T14:42+0300

2022-12-27T14:42+0300

2022-12-27T14:42+0300

dünya

rusya

ermenistan

azerbaycan

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

nikol paşinyan

ilham aliyev

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BDT Liderleri Gayri Resmi Zirvesi dün düzenlenirken bugün bazı ülkelerin liderleri kahvaltının ardından bir araya geldi. Daha sonra Putin, Paşinyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.Paşinyan'la görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Putin, dün Aliyev'in de katılımıyla üçlü görüşme yaptıklarını ve Güney Kafkasya'daki duruma yönelik çözümü, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini ve Karabağ'la bağlantılı tüm hususları ele aldıklarını anlattı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine, liderlerin 'tam teşeklüllü üçlü görüşme' yapmadığını, zirve kapsamında bir istişare gerçekleştirdiğini söyledi.Paşinyan: Laçın koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktıErmenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçın koridorunun Azerbaycan tarafından kapatılması sonrası Rus barış gücü birliklerinin kontrolünden çıktığını savundu.Laçın koridorunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu ve o bölgenin Rus barış gücünün sorumluluğunda bulunduğunu kaydeden Paşinyan, "Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasına göre Laçın koridoru Rus barış gücünün kontrolünde bulunmalı ve Azerbaycan, yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçın koridoru Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullandı.Ermenistan’ı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere bağlayan tek yol olan Laçın koridoru, 12 Aralık’ta bir grup Azerbaycanlı çevre savunucuları tarafından kapatılmıştı. Azerbaycan yönetimi, çevrecilerin amacının koridoru trafiğe kapatmak olmadığını, sivil araçların her iki yönde hareket edebildiğini duyurmuştu.Ermenistan, eylemi provokasyon olarak değerlendirmiş ve amacının Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı kesimde insani felaketi oluşturmak olduğunu iddia etmişti. Paşinyan, koridorun kapanması yüzünden bölgede gıda kıtlığının başladığını öne sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kesimde yerleşen Rus barış gücünün, Laçın koridoru sorununun çözümü üzerinde çalıştığını ve tüm taraflarla irtibat içinde olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221223/lavrov-rus-baris-gucu-lacin-koridoru-sorununun-cozumu-uzerinde-calisiyor-1064917533.html

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rusya, ermenistan, azerbaycan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), nikol paşinyan, ilham aliyev