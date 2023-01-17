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Lavrov’dan Laçın koridorunun bir an önce açılması çağrısı
Lavrov’dan Laçın koridorunun bir an önce açılması çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Laçın koridorunu bir an önce trafiğe açma çağrısında... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:17+0300
2023-01-17T22:17+0300
dünya
azerbaycan
rusya
karabağ
ceyhun bayramov
sergey lavrov
ermenistan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Lavrov ile Bayramov arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, "Bakanlar, ikili ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konuyu ele aldı. Rus tarafı, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü üst düzey açıklamada belirtilen parametrelere uygun olarak Laçin koridoru boyunca trafiğin en kısa sürede tamamen yeniden sağlanması gereğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Lavrov’un Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşmalar temelinde Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinin ana hatlarında kapsamlı çalışmalara yeniden başlama amacıyla tüm sorunlara karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmanın önemini vurguladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/azerbaycan-lacin-koridorunu-kapattigi-suclamalarini-reddetti-1064923931.html
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azerbaycan, rusya, karabağ, ceyhun bayramov, sergey lavrov, ermenistan

Lavrov’dan Laçın koridorunun bir an önce açılması çağrısı

22:17 17.01.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Laçın koridorunu bir an önce trafiğe açma çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Lavrov ile Bayramov arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, "Bakanlar, ikili ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konuyu ele aldı. Rus tarafı, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü üst düzey açıklamada belirtilen parametrelere uygun olarak Laçin koridoru boyunca trafiğin en kısa sürede tamamen yeniden sağlanması gereğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.
Lavrov’un Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşmalar temelinde Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinin ana hatlarında kapsamlı çalışmalara yeniden başlama amacıyla tüm sorunlara karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmanın önemini vurguladığı kaydedildi.
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