https://sputniknews.com.tr/20230117/lavrovdan-lacin-koridorunun-bir-an-once-acilmasi-cagrisi-1065852269.html

Lavrov’dan Laçın koridorunun bir an önce açılması çağrısı

Lavrov’dan Laçın koridorunun bir an önce açılması çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Laçın koridorunu bir an önce trafiğe açma çağrısında... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T22:17+0300

2023-01-17T22:17+0300

2023-01-17T22:17+0300

dünya

azerbaycan

rusya

karabağ

ceyhun bayramov

sergey lavrov

ermenistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064040162_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_6c63d6f33204cd6c58b056f60ae2d3a0.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Lavrov ile Bayramov arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, "Bakanlar, ikili ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konuyu ele aldı. Rus tarafı, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü üst düzey açıklamada belirtilen parametrelere uygun olarak Laçin koridoru boyunca trafiğin en kısa sürede tamamen yeniden sağlanması gereğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Lavrov’un Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşmalar temelinde Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinin ana hatlarında kapsamlı çalışmalara yeniden başlama amacıyla tüm sorunlara karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmanın önemini vurguladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221223/azerbaycan-lacin-koridorunu-kapattigi-suclamalarini-reddetti-1064923931.html

azerbaycan

rusya

karabağ

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, rusya, karabağ, ceyhun bayramov, sergey lavrov, ermenistan