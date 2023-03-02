https://sputniknews.com.tr/20230302/netanyahu-infial-yaratti-protestoculari-filistin-kasabasini-yakip-yikan-yerlesimcilerle-kiyasladi-1067720050.html

Netanyahu infial yarattı: Protestocuları Filistin kasabasını yakıp yıkan yerleşimcilerle kıyasladı

Netanyahu infial yarattı: Protestocuları Filistin kasabasını yakıp yıkan yerleşimcilerle kıyasladı

İsrail'de kuşatılan kuaförde saatlerce mahsur kalan başbakanın eşinin yüzlerce polisin eskortuyla çıktığı protestolarda polisin sert müdahalesi ve 52 kişinin... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T16:48+0300

2023-03-02T16:48+0300

2023-03-02T17:30+0300

dünya

israil

filistin

yargı reformu

protesto

benyamin netahyahu

sara netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067727000_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee799fb3c1afde587f7e3e96284394c6.jpg

İsrail tarihinin en uzun süre görev yapmış başbakanı Benyamin Netanyahu'nın koltuğa geri dönüp gelmiş geçmiş en aşırı sağcı hükümeti kurmasının ardından hem Filistinlilere saldırılar artarken hem de yargı bağımsızlığının sonu olmakla eleştirilen yargı reformu tasarısının meclisten onay alma sürecinin ilerlemesi karşısında bugüne değinki en büyük protestolar düzenleniyor.Yargı bağımsızlığına darbeyle İsrail'in varoluşunun tehlikeye girdiğini savunarak sivil itaatsizlik dalgası yaratan protestocular, dünü 'ulusal sekteye uğratma' günü ilan etti. Ellerinde İsrail bayraklarıyla ülke çapında sokaklara dökülen protestocular, Tel Aviv'de yolları kapatıp polis bariyerlerini devirdi. Tel Aviv savaş alanına döndüProtestoculara aralarında atlı polislerin de olduğu kolluk kuvvetlerinin çok sert müdahale etmesi, gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanması ve ülke çapında en az 52 kişinin gözaltına alınması, liberal çevrelerde infial yaratırken toplumsal gerilimi daha da tırmandırdı.Ancak yargı reformunun mimarlarından biri olan Adalet Bakanı Yariv Levin, artan tepkiye rağmen hükümetin yasanın mecliste onay sürecini durdurmayacağını söyledi.Netanyahu da hakkında yolsuzluktan yargılanma süreci devam ederken yargı bağımsızlığına müdahale etmesinin çıkar çatışma yarattığına dair İsrail Başsavcısının itirazını reddetti. Sara Netanyahu'ya kuaför kuşatmasıDün akşam saatlerinde Başbakan Netanyahu'nun kendisi kadar yolsuzlukla suçlanarak soruşturulan eşi Sara Netanyahu'nun saçını yaptırdığı kuaför de protestocular tarafından kuşatıldı.Protestocular Sara Netanyahu'nun gittiği kuaför salonu önünde "Utan, utan" diye bağırdı, ancak içeri girmeye çalışmadı. Atlılar dahil yüzlerce polisin gönderildiği kuaför salonundan 3 saat mahsur kaldıktan sonra karanlık çökmüşken güvenlik güçlerinin eşliğinde çıkan başbakan eşi, limuzinine binerek olay yerinden uzaklaştı. Netanyahu hükümetinin en aşırı sağcı üyelerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Twitter'da polise kuaför salonunu kuşatanların elinden Sara Netanyahu'nun hayatını kurtarma emri verdiğine dair paylaşım yaptı. Başbakan da Facebook'ta eşini kucaklayıp öptüğü fotoğraf eşliğinde "Anarşi durmak zorunda, yoksa can kaybına yol açabilir" mesajını paylaştı. Eşinin tehdit ve taciz edildiğini öne süren Netanyahu, protestocuları 'kırmızı çizgileri' aşmamaları konusunda uyardı. Protestocuları hükümet ortaklarıyla birlikte 'anarşistler' diye niteleyen Netanyahu, hızını alamayıp protestocuları Batı Şeria’da Filistin kasabası Huvvara’yı yakıp yıkan ve halkına saldıran Yahudi yerleşimcilerle kıyasladı:"Kamu görevlilerine ve aile üyelerine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz - şu anda Tel Aviv'in merkezinde olan budur ... Ne Huvvara'da ne de Tel Aviv'de insanların [yasalara karşı] canlarının istediği gibi davrandığı bir duruma müsamaha göstereceğiz."Bu benzetme İsrail'deki liberal kesim ve medyada yeni bir öfke dalgası yarattı.Öncesinde Netanyahu hükümetinin en aşırı sağcı üyelerinden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin organize saldırılarına hedef olan Huvvara’nın 'yeryüzünden silinmesi gerektiğini' söyleyerek örtülü bir etnik temizlik ve katliam çağrısı yapmıştı. Açıklamaya Amerikalı Yahudi gruplar büyük tepki gösterirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Price'dan kınama gelmişti.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, filistin, yargı reformu, protesto, benyamin netahyahu, sara netanyahu