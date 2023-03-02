Netanyahu infial yarattı: Protestocuları Filistin kasabasını yakıp yıkan yerleşimcilerle kıyasladı
16:48 02.03.2023 (güncellendi: 17:30 02.03.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZProtesters scuffle with members of Israeli security forces during a demonstration against the government's controversial justice reform bill in Tel Aviv on March 1, 2023. (Photo by JACK GUEZ / AFP)
© AFP 2023 / JACK GUEZ
İsrail'de kuşatılan kuaförde saatlerce mahsur kalan başbakanın eşinin yüzlerce polisin eskortuyla çıktığı protestolarda polisin sert müdahalesi ve 52 kişinin gözaltına alınması, infial yarattı. Netanyahu'nun protestocuları Filistin kasabası Huvvara’yı yakıp yıkan, halkına saldıran Yahudi yerleşimcilerle kıyaslaması, öfkeyle karşılandı.
İsrail tarihinin en uzun süre görev yapmış başbakanı Benyamin Netanyahu'nın koltuğa geri dönüp gelmiş geçmiş en aşırı sağcı hükümeti kurmasının ardından hem Filistinlilere saldırılar artarken hem de yargı bağımsızlığının sonu olmakla eleştirilen yargı reformu tasarısının meclisten onay alma sürecinin ilerlemesi karşısında bugüne değinki en büyük protestolar düzenleniyor.
Yargı bağımsızlığına darbeyle İsrail'in varoluşunun tehlikeye girdiğini savunarak sivil itaatsizlik dalgası yaratan protestocular, dünü 'ulusal sekteye uğratma' günü ilan etti. Ellerinde İsrail bayraklarıyla ülke çapında sokaklara dökülen protestocular, Tel Aviv'de yolları kapatıp polis bariyerlerini devirdi.
VIDEO: Israeli police use stun grenades and mounted officers to disperse protesters rallying against a government programme of judicial reform on March 1, as lawmakers hold a preliminary vote on the controversial bill. pic.twitter.com/i7DMiwtgRb— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2023
Tel Aviv savaş alanına döndü
Protestoculara aralarında atlı polislerin de olduğu kolluk kuvvetlerinin çok sert müdahale etmesi, gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanması ve ülke çapında en az 52 kişinin gözaltına alınması, liberal çevrelerde infial yaratırken toplumsal gerilimi daha da tırmandırdı.
Ancak yargı reformunun mimarlarından biri olan Adalet Bakanı Yariv Levin, artan tepkiye rağmen hükümetin yasanın mecliste onay sürecini durdurmayacağını söyledi.
Netanyahu da hakkında yolsuzluktan yargılanma süreci devam ederken yargı bağımsızlığına müdahale etmesinin çıkar çatışma yarattığına dair İsrail Başsavcısının itirazını reddetti.
Sara Netanyahu'ya kuaför kuşatması
Dün akşam saatlerinde Başbakan Netanyahu'nun kendisi kadar yolsuzlukla suçlanarak soruşturulan eşi Sara Netanyahu'nun saçını yaptırdığı kuaför de protestocular tarafından kuşatıldı.
Protestocular Sara Netanyahu'nun gittiği kuaför salonu önünde "Utan, utan" diye bağırdı, ancak içeri girmeye çalışmadı. Atlılar dahil yüzlerce polisin gönderildiği kuaför salonundan 3 saat mahsur kaldıktan sonra karanlık çökmüşken güvenlik güçlerinin eşliğinde çıkan başbakan eşi, limuzinine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Netanyahu hükümetinin en aşırı sağcı üyelerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Twitter'da polise kuaför salonunu kuşatanların elinden Sara Netanyahu'nun hayatını kurtarma emri verdiğine dair paylaşım yaptı.
Başbakan da Facebook'ta eşini kucaklayıp öptüğü fotoğraf eşliğinde "Anarşi durmak zorunda, yoksa can kaybına yol açabilir" mesajını paylaştı. Eşinin tehdit ve taciz edildiğini öne süren Netanyahu, protestocuları 'kırmızı çizgileri' aşmamaları konusunda uyardı.
Protestocuları hükümet ortaklarıyla birlikte 'anarşistler' diye niteleyen Netanyahu, hızını alamayıp protestocuları Batı Şeria’da Filistin kasabası Huvvara’yı yakıp yıkan ve halkına saldıran Yahudi yerleşimcilerle kıyasladı:
"Kamu görevlilerine ve aile üyelerine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz - şu anda Tel Aviv'in merkezinde olan budur ... Ne Huvvara'da ne de Tel Aviv'de insanların [yasalara karşı] canlarının istediği gibi davrandığı bir duruma müsamaha göstereceğiz."
Bu benzetme İsrail'deki liberal kesim ve medyada yeni bir öfke dalgası yarattı.
Öncesinde Netanyahu hükümetinin en aşırı sağcı üyelerinden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin organize saldırılarına hedef olan Huvvara’nın 'yeryüzünden silinmesi gerektiğini' söyleyerek örtülü bir etnik temizlik ve katliam çağrısı yapmıştı. Açıklamaya Amerikalı Yahudi gruplar büyük tepki gösterirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Price'dan kınama gelmişti.