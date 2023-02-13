https://sputniknews.com.tr/20230213/netanyahunun-meclisten-ilk-onayi-alan-yargi-reformuna-karsi-100-binlik-protesto-diktatorluge-hayir-1066983388.html

Netanyahu'nun meclisten ilk onayı alan yargı reformunu yüz binler protesto etti: Diktatörlüğe hayır

Netanyahu'nun meclisten ilk onayı alan yargı reformunu yüz binler protesto etti: Diktatörlüğe hayır

İsrail'de başbakanlığa geri dönen Benyamin Netanyahu'nun kurduğu bugüne değinki en aşırı sağcı hükümetin yargı bağımsızlığına darbe düzenlemekle eleştirilen... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T18:51+0300

2023-02-13T18:51+0300

2023-02-13T19:00+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

yargı reformu

protesto

yargı bağımsızlığı

hukukun üstünlüğü

güçler ayrılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066984710_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df1ab8000018f15bd84c0d342c9d02b7.jpg

İsrail'de Benyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine karşı kitlesel protestolar 6. haftayı geride bıraktı. Bugün Kudüs'te 100 bini aşkın kişi 'Utanç, rezalet, faşizm, diktatörlük' gibi sloganlar atarak Meclis (Knesset) önünde protesto düzenlerken, yargı reformu ilk engeli aştı. Meclis'in Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu'nun Yüksek Mahkeme'nin bazı yetkilerini Meclis'e devreden ve temel konularda yargı denetimi yapma yetkisini ortadan kaldıran 'Temel Yasalar: Yargı' teklifi için düzenlediği oturumda bağırış çağırışlar yükseldi. Kavga gürültü arasında teklif 7 hayır oyuna karşılık 9 evet oyuyla kabul edildi.Bundan sonra Meclis Genel Kurulu'ndaki okunma ve oylama sürecinin haftalar sürmesi ve şiddetli tartışmalara sahne olması bekleniyor. İsrail'de herhangi bir yazılı anayasa bulunmazken, hükümetin değiştirmeye çalıştığı Temel Yasalar anayasa hükmünde. En yüksek yargı merci Yüksek Mahkeme, Temel Yasalar'a aykırı gördüğü durumlarda Meclis'in çıkardığı yasaları bozma yetkisine sahip.Netanyahu hükümetinin tasarısı ise kabinenin yeni yargıçların seçiminin kontrolünü ele geçirmesini ve Meclis'in mutlak çoğunlukla mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını sağlıyor. Meclis'in çıkardığı yasaları bozma yetkisini Yüksek Mahkeme'nin elinden alıp yargıçların atanması konusunda yetkili Atama Komitesi'nin üye sayısını hükümet lehine değiştiriyor.İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, tasarıya yazılı itirazında, 'güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunmasına darbe indirileceği' uyarısında bulunmuştu. Muhalifler, reformun 'güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına darbe düzenlediği, İsrail demokrasisini yok edeceği, toplumsal ve anayasal kriz yaratacağı' görüşünde. Reformun, bir dizi yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Netanyahu açısından çıkar çatışması oluşturduğuna da dikkat çekiliyor. Oylama öncesi ülkenin dört bir yanından kadın hakları ve LGBT hareketinin de yer aldığı on binlerce protestocu, meclis önünde toplandı. Kalabalığa hitap eden önceki başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid, yargı reformunu 'delilik' diye niteleyerek şöyle konuştu: ''Çığlığımızı duyuyorlar. Gerçeğin güçlü sesini duyuyorlar. Duyuyor ve korkuyorlar.''"Bu ülkede sadece vergi ödemek ve çocuklarımızı askere göndermek için yaşamıyoruz. İsrail devletini karanlık bir diktatörlüğe çevirip bizi susturmaya çalışırlarken, kendimizi evlerimize kapatmayacağız.""Demokrasi" sloganlarıyla geldikleri meclis binasının önünde ellerindeki bayrakları sallayan, bazısı boru çalan protestocular, "Utan utan", "Yazıklar olsun'', ''İsrail diktatörlük olmayacak", "Diktatörlüğe hayır" sloganları attı. Eski Savunma Bakanı Benny Gantz, Meclis'te düzenlediği ortak basın toplantısında, muhalefet partilerinin liderlerinin 'demokrasiyi hedef alan suikasta karşı birleştiğini' söyledi.Tel Aviv'de bazı önemli otoyollar, yargı reformu sürecinin iptalini talep eden protestocular tarafından kapatılmış durumda. Başka büyük şehirlerde de protestolar düzenlendi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün ulusa seslenerek hükümeti tasarının kabul edilmesini ertelemeye çağırdı. Öncesinde ABD Başkanı Joe Biden da reformla ilgili endişe açıklaması yaptı.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, benyamin netanyahu, yargı reformu, protesto, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı