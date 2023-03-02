https://sputniknews.com.tr/20230302/israil-maliye-bakani-filistinlilerin-yasadigi-huvara-kasabasi-haritadan-silinmeli-1067704462.html

İsrail Maliye Bakanı: Filistinlilerin yaşadığı Huvara kasabası haritadan silinmeli

İsrail Maliye Bakanı: Filistinlilerin yaşadığı Huvara kasabası haritadan silinmeli

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Filistinlilerin yaşadığı Huvara kasabasının İsrail devleti tarafından 'yok... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:16+0300

2023-03-02T12:16+0300

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İsrail'de Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığa dönerek kurduğu sağcı hükümetin Filistinliler aleyhindeki eylemleri sürüyor.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün katıldığı bir konferansta, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve Filistinlilerin yaşadığı Huvara kasabasının İsrail devleti tarafından 'yok edilmesi gerektiğini' savundu.Konferansta Smotrich'e bir bölge meclis üyesinin ortadan kaldırılması çağrısında bulunduğu paylaşımını neden 'beğendiği' soruldu.Bakan, "Çünkü Huvara kasabasının haritadan silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bunu İsrail devleti yapmalı" ifadelerini kullandı.Geçen hafta sonu Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı Huvara kasabasında bir Filistinli vurularak öldürülmüştü.Filistin Kızılayı iki kişinin daha vurulduğunu ve onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.Yerleşimciler, İsrail polisi gelmeden önce kasabadaki araçlar ve evleri ateşe vermişti.Şiddet olayları, Huvara'ya 5 kilometre uzaklıktaki Har Braça yerleşiminde iki İsraillinin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurularak öldürülmesinden sonra patlak verdi.Söz konusu yerleşim Batı Şeria'da bulunan ve tamamı uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen yüzlerce yerleşimden biri.

https://sputniknews.com.tr/20230227/israilli-yerlesimcilerin-saldirisinda-100-filistinli-yaralandi-ev-ve-araclar-atese-verildi-1067531735.html

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