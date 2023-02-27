Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230227/israilli-yerlesimcilerin-saldirisinda-100-filistinli-yaralandi-ev-ve-araclar-atese-verildi-1067531735.html
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T00:02+0300
2023-02-27T00:02+0300
dünya
filistin
israil-filistin sorunu
nablus
saldırı
yahudi yerleşimciler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067531833_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8fe81240de5802ab1a4139680098f093.jpg
Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı. Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandığı bildirildi. Açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/israil-bati-seriada-filistinlilere-ait-193-donum-araziye-el-koydu-1067505681.html
filistin
nablus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067531833_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bada85eb543fb80b4ca4dd80823ea0fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin, israil-filistin sorunu, nablus, saldırı, yahudi yerleşimciler
filistin, israil-filistin sorunu, nablus, saldırı, yahudi yerleşimciler

İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi

00:02 27.02.2023
© İHAİsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi.
İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi.
Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı.
Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandığı bildirildi. Açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.
İsrail- Nablus - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
DÜNYA
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu
25 Şubat, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала