https://sputniknews.com.tr/20230227/israilli-yerlesimcilerin-saldirisinda-100-filistinli-yaralandi-ev-ve-araclar-atese-verildi-1067531735.html
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T00:02+0300
2023-02-27T00:02+0300
2023-02-27T00:02+0300
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filistin
israil-filistin sorunu
nablus
saldırı
yahudi yerleşimciler
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Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı. Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandığı bildirildi. Açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/israil-bati-seriada-filistinlilere-ait-193-donum-araziye-el-koydu-1067505681.html
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filistin, israil-filistin sorunu, nablus, saldırı, yahudi yerleşimciler
filistin, israil-filistin sorunu, nablus, saldırı, yahudi yerleşimciler
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
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İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi.
Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı.
Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandığı bildirildi. Açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.