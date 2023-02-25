https://sputniknews.com.tr/20230225/israil-bati-seriada-filistinlilere-ait-193-donum-araziye-el-koydu-1067505681.html

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban'a göre, İsrail'in 2014'ten bu yana çıkardığı 29 istimlak kararıyla el... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T23:16+0300

2023-02-25T23:16+0300

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filistin

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batı şeria

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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı El-Uca bölgesinde Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından bugün yapılan yazılı açıklama, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.Açıklamada, İsrail makamlarının, Uca köyüne bağlı 193 dönümlük araziye, 'kamulaştırma' (istimlak) gerekçesiyle el koyduğu ifade edildi.Konseyin Başkanı Müeyyed Şaban, açıklamada, İsrail makamlarının, istimlak kararlarını, özellikle Batı Şeria'nın yüzde 61'lik kısmını oluşturan ve Filistinlilerin imar planı yapmasına izin verilmeyen 'C Bölgesi'ndeki topraklara el koymada bir araç olarak kullandığını kaydetti.Şaban, İsrail'in, 2014'ten bu yana 'kamu yararı' gerekçesiyle 29 istimlak kararı çıkardığını ve bu kararlarla 2 bin 100 dönümlük araziye el koyduğunu belirterek, İsrail'in böylelikle yerleşim birimlerini yol ve tünellerle birbirine bağlayarak Yahudi yerleşimcilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve "kolonyal" yerleşim projesine hizmet etmeyi amaçladığını dile getirdi.İsrail, Filistin topraklarına el koyma politikasının bir parçası olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce dönümlük araziyi önce doğa koruma alanı ilan ediyor sonrasında ise buraları yerleşime açıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230223/israil-ordusu-gazze-seridinde-bazi-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1067407527.html

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