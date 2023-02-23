https://sputniknews.com.tr/20230223/israil-ordusu-gazze-seridinde-bazi-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1067407527.html
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T09:52+0300
2023-02-23T09:52+0300
2023-02-23T09:52+0300
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine dün düzenlediği baskında biri çocuk 11 Filistinliyi öldürmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 6 roket fırlatıldığı, bunlardan 5'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin ise açık araziye düştüğü aktarıldı. Gazze Şeridi çevresindeki, Sderot ve Aşkelon kentlerinde saldırı sirenleri çaldığı paylaşıldı.İsrail ordusu, yaptığı ikinci açıklamada, Gazze Şeridi'nde aralarında Filistin direniş örgütü Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarının da yer aldığı bazı hedeflerin sabaha karşı İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.Açıklamada, saldırıların gece saatlerinde İsrail'e doğru fırlatılan roketlere misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı veya yaralı olup olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/israil-guclerinden-nablusa-baskin-9-olu-102-yarali--1067379795.html
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gazze, israil, nablus, hava saldırısı
gazze, israil, nablus, hava saldırısı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi
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İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine dün düzenlediği baskında biri çocuk 11 Filistinliyi öldürmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 6 roket fırlatıldığı, bunlardan 5'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin ise açık araziye düştüğü aktarıldı. Gazze Şeridi çevresindeki, Sderot ve Aşkelon kentlerinde saldırı sirenleri çaldığı paylaşıldı.
İsrail ordusu, yaptığı ikinci açıklamada, Gazze Şeridi'nde aralarında Filistin direniş örgütü Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarının da yer aldığı bazı hedeflerin sabaha karşı İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, saldırıların gece saatlerinde İsrail'e doğru fırlatılan roketlere misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı veya yaralı olup olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.