https://sputniknews.com.tr/20230222/israil-guclerinden-nablusa-baskin-9-olu-102-yarali--1067379795.html
İsrail güçlerinden Nablus'a baskın: 9 ölü, 102 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'a baskın: 9 ölü, 102 yaralı
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 9 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T16:45+0300
2023-02-22T16:45+0300
2023-02-22T16:46+0300
dünya
israil
filistin
nablus
baskın
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi. Bölgede İsrail güçlerinin baskını sonrası olaylar devam ediyor.
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israil, filistin, nablus, baskın
israil, filistin, nablus, baskın
İsrail güçlerinden Nablus'a baskın: 9 ölü, 102 yaralı
16:45 22.02.2023 (güncellendi: 16:46 22.02.2023) Abone ol
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 9 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi.
Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.
Bölgede İsrail güçlerinin baskını sonrası olaylar devam ediyor.