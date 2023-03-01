https://sputniknews.com.tr/20230301/israilde-netanyahunun-yargi-reformuna-karsi-sivil-itaatsizlik-eylemleri-baslatildi-1067659697.html

İsrail'de Netanyahu'nun yargı reformuna karşı sivil itaatsizlik eylemleri başlatıldı

İsrail'de Netanyahu'nun yargı reformuna karşı sivil itaatsizlik eylemleri başlatıldı

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:21+0300

2023-03-01T15:21+0300

2023-03-01T15:21+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

yargı reformu

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İsrail Meclisi, hükümetin yargı düzenlemesi ve diğer yasama görüşmeleri için toplanmaya hazırlanırken ülke genelinde binlerce gösterici söz konusu yargı düzenlemesine karşı sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştiriyor.Sabah saatlerinde göstericiler, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu yanlarında getirdikleri dikenli tellerle kapattı. İsrail polisi buradaki göstericilere müdahale ederek yolu trafiğe açtı.Tel Aviv'in farklı noktalarında da ellerinde İsrail bayrakları ve çeşitli pankartlar bulunan binlerce İsrailli sokaklara indi, kentteki kavşaklara doluşarak yolları kapattı.Benzer şekilde, İsrailli göstericilerin, Netanyahu koalisyonunda yer alan bazı bakan ve milletvekillerinin dışarı çıkmasını engellemek için evlerinin önünde toplandığı bildirildi.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'anarşistlerin kapattığı yolları açacaklarını' ifade etti.Demokratik protestoları desteklediğini ancak sivil itaatsizliğe izin vermeyeceklerini kaydeden Ben-Gvir, İsrail polisine 'kapatılan tüm yolları açması' emri verdiğini aktardı.İsrail genelinde devam eden sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında şu ana kadar 5 kişi gözaltına alındı.Netanyahu hükümeti yargı düzenlemesi için yeni adımlar atıyorİsrail'de yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemenin bazı maddeleri bugün Meclisteki ilgili komitede kabul edildi. Düzenlemenin bugün Genel Kurul'da da oylanması planlanıyor.Mevcut durumda, ülkede en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, meclisin çıkardığı herhangi bir yasayı anayasa taslağı olarak kabul edilen 'temel yasalara' aykırı olduğu gerekçesiyle doğrudan bozma yetkisine sahip.Ancak yeni düzenlemeye göre 'temel yasalara' aykırı olduğu gerekçesiyle meclisten geçen bir yasanın bozulabilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesi'ndeki 15 yargıçtan 12'sinin 'kabul' oyu gerekiyor.Aynı şekilde İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 'temel yasalara' aykırı olduğu gerekçesiyle bozduğu ve geri gönderdiği bir yasanın yeniden kanunlaşabilmesi için 120 sandalyeli Meclisteki 61 milletvekilinin 'kabul' oyu yeterli oluyor. Bu da İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Meclisten geçen bir kanunu bozma yetkisinin elinden alınması anlamına geliyor.Söz konusu iki madde bugün muhalefetin boykot ettiği meclisteki Anayasa, Kanun ve Yargı Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulunun da bugün bu maddeleri oylaması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230226/israilde-yuz-binler-yargi-reformuna-karsi-gosteri-duzenledi-1067508516.html

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